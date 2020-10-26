На акциях в Беларуси 25 октября задержаны не менее 290 человек, - правозащитники
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На 25 октября по всей стране были анонсированы акции протеста под общим названием "Народный ультиматум".
Правозащитный центр "Весна" собрал информацию о 290 задержанных в этот день по всей Беларуси, пишет Цензор.НЕТ.
Напомним, белорусская оппозиция заявляет о более чем 100 тыс. участников протеста в последний день "народного ультиматума" в Минске. При разгоне акции силовики стреляли резиновыми пулями по людям и применяли светошумовые гранаты.
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Поддерживаемая Польшей и прибалтами "революция" заставила Бацьку бухнутся в ноги московскому царю. Теперь при любом раскладе Москва в выигрыше: либо останется полностью преданный ей Бацька, который сжег все мосты на Запад, либо будут новые выборы, на которых победит пророссийский кандидат, т. к. и бизнес там ориентирован на российский рынок и большинство населения имеет пророссийские позиции. Это примерно, как если б сегодня в ОРДЛО произошла революция против Пушилина. Одинхер, после этого они бы выбрали очередного московского ставленника.
а вы и дальше продолжайте клепать посты о поддержке "братьев-белорусов".