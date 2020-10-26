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На акциях в Беларуси 25 октября задержаны не менее 290 человек, - правозащитники

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

На акциях в Беларуси 25 октября задержаны не менее 290 человек, - правозащитники

На 25 октября по всей стране были анонсированы акции протеста под общим названием "Народный ультиматум".

Правозащитный центр "Весна" собрал информацию о 290 задержанных в этот день по всей Беларуси, пишет Цензор.НЕТ.

Напомним, белорусская оппозиция заявляет о более чем 100 тыс. участников протеста в последний день "народного ультиматума" в Минске. При разгоне акции силовики стреляли резиновыми пулями по людям и применяли светошумовые гранаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская объявила всеобщую забастовку в Беларуси с понедельника

Автор: Анна Судак
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На акциях в Беларуси 25 октября задержаны не менее 290 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 6603 На акциях в Беларуси 25 октября задержаны не менее 290 человек, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9064
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26.10.2020 05:47 Ответить
Було колись прислів"я, з "расистським" душком - "Нам, татарам, что водка, что пулемёт - лишь-бы с ног валило..." (інший варіант - "Нам, татарам, всё равно - что **.ть подтаскивать, что "**..ных" оттаскивать..."). У Білорусі саме це і є... Росія розігрує "безпрограшний" варіант - "зіштовхнула лобами" диктатора, що узурпував владу і "маріонеткову опозицію", нею ж керовану... Влаштувала "півнячий бій", а сама спостерігає збоку, очікуючи, хто переможе... При будь-якому "розкладі" виграє саме Росія... Людей жаль... Голови ж будуть розбивать не Лукашенку з Тіхановською...
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26.10.2020 07:00 Ответить
А чего их жалеть? Если не понимают, что ими просто крутят-вертят, то, может, через звездюлины дойдет?
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26.10.2020 09:06 Ответить
Ох, і не кажи... Чи багато наші розуміли, до 2014-го? Та й зараз вистачає ідіотів, шо після шести років війни хочуть знов з кацапами "брататься"... А білоруси так з "совка", до цих пір, і не вилізли... Як жили у "заповіднику", під назвою "СРСР", так і живуть...
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26.10.2020 09:28 Ответить
На самом деле Бацька не просто так заявлял в июле о попытках РФ раскачать ситуацию. Эти попытки действительно были, потому что в ответ на желание РФ поглотить Белоруссию, Лукашенко смотрел на Запад и всячески сопротивлялся поглощению.
Поддерживаемая Польшей и прибалтами "революция" заставила Бацьку бухнутся в ноги московскому царю. Теперь при любом раскладе Москва в выигрыше: либо останется полностью преданный ей Бацька, который сжег все мосты на Запад, либо будут новые выборы, на которых победит пророссийский кандидат, т. к. и бизнес там ориентирован на российский рынок и большинство населения имеет пророссийские позиции. Это примерно, как если б сегодня в ОРДЛО произошла революция против Пушилина. Одинхер, после этого они бы выбрали очередного московского ставленника.
а вы и дальше продолжайте клепать посты о поддержке "братьев-белорусов".
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26.10.2020 09:18 Ответить
Лукашенко робив вигляд, що поєднає Білорусь з Росією і вступить з нею в союз, користувався дешевим російським газом і іншими "братерськими" поступками Росії. А тим часом уникав того "союзу" під різними приводами, і будував свою розвинуту країну, в якій створив білоруському народу налагоджене і комфортне життя. І коли у Москві побачили, що Лукашенко вже точно повернув вектор на Захід, вони спровокували революцію, яку, на жаль, підтримав і Захід...
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26.10.2020 09:41 Ответить
 
 