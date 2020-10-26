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Местные выборы-2020: полученные от спецучастка на Донетчине бюллетени отправили на пересчет, - "ОПОРА"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Местные выборы-2020: полученные от спецучастка на Донетчине бюллетени отправили на пересчет, -

Константиновская городская избирательная комиссия приняла решение об отправке на пересчет бюллетеней, которые получила от спецучастка №140969 в городе Константиновке, размещенной на территории коммунального учреждения "Центральная районная больница".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Гражданская сеть "ОПОРА".

По информации от наблюдателей ОПОРЫ, на спецучастке №140969 участие в голосовании приняли 35 человек. Участковая избирательная комиссия завершила процесс подсчета голосов и подготовила протоколы. Во время передачи избирательной документации из участка в городскую ТИК, было обнаружено, что протоколы о подсчете голосов на спецучастке не были должным образом упакованы. В связи с этим Константиновская городская ТИК приняла решение о пересчете бюллетеней на указанном спецучастке.

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26.10.2020 06:13 Ответить
Местные выборы-2020: полученные от спецучастка на Донетчине бюллетени отправили на пересчет, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 23 Местные выборы-2020: полученные от спецучастка на Донетчине бюллетени отправили на пересчет, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 6407
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26.10.2020 06:17 Ответить
А кто еще и не ложился))) Только с участка...
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26.10.2020 06:22 Ответить
..Тому теплого молочка і ..... в люлю ! Местные выборы-2020: полученные от спецучастка на Донетчине бюллетени отправили на пересчет, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 6783
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26.10.2020 06:22 Ответить
ПС )))..Щоразу працюю на виборах .(комісії. штаби )
А в цей раз вирішив побувати *стороннім спостерігачем * Местные выборы-2020: полученные от спецучастка на Донетчине бюллетени отправили на пересчет, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 5522
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26.10.2020 06:26 Ответить
Я тоже так собирался))) Но обратился кандидат, которой я не смог отказать)) Ну в итоге вышло, что обычный наблюдатель(да еще и не на своем участке) "зарезал" столько косяков опытных членов комиссии, что наверное новенькие столько бы не умудрились натворить))) То все виды неиспользованных протоколов хотели впереть в один пакет, то отрезные талоны до предметов, и опять же все кучей) И много чего по мелочи) Полдня, а то и день их будущих мучений точно им сократил)
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26.10.2020 06:43 Ответить
Так той *кандидат * хош... не Штепа !? Местные выборы-2020: полученные от спецучастка на Донетчине бюллетени отправили на пересчет, - "ОПОРА" - Цензор.НЕТ 5428
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26.10.2020 06:56 Ответить
Обижаете) Беспартийная, но очень хорошая девушка) Кандидат в мэры Геническа) А тот мэр Геническа которого все знают, оказался зажопником....
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26.10.2020 07:01 Ответить
 
 