Первые итоги местных выборов показали, что сепаратистских угроз для страны нет, - Геращенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Министерстве внутренних дел Украины не видят угрозы сепаратизма после обнародования первых итогов местных выборов экзит-полами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина 24".
"Во-первых, я хочу сказать, что выборы состоялись. Выборы признаются общественными организациями, международными наблюдателями такими, которые прошли безопасно. Структуры МВД и Нацполиции действовали четко, профессионально и эффективно. Если учесть, что у нас 29 тыс. избирательных участков, если учесть, что при такой явке приняли участие около 10 млн избирателей, то количество правонарушений (4729 заявлений и сообщений о правонарушениях. – Ред.) совершенно невелико", - отметил Геращенко.
По его словам, никто из мэров городов не заявлял о том, что полиция нарушала закон или была на стороне кого-то из оппонентов, "что означает, что полиция была индифферентна".
"Я также хочу сказать, что пугали общество сепаратизмом – что пройдут выборы, и будут какие-то сепаратистские выходки на юго-востоке. Вы видите, результаты экзитполов показывают, что или переизбираются уже хорошо известные мэры, или те, кто появляются, во втором туре не будут представлять никаких сепаратистских угроз для нашей страны", - сказал Геращенко.
Комментируя возможную угрозу федерализации страны, он отметил, что сильная центральная власть и правоохранительные органы всегда будут стоять на страже единства Украины.
Напомним, 25 октября в Украине прошли очередные местные выборы. Избирательные участки открылись в 8:00 и работали до 20:00.
Нынешние местные выборы прошли по пропорциональной системе с открытыми списками. На территории Автономной Республики Крым, города Севастополя, временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях голосование не проводилось.
Явка на выборах в Украине по состоянию на 22:00 25 октября составила почти 37%.
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пан сліпий чи наївний?
не допустять вони, понаобирали лайно зеленське тепер відбілюєте як тільки можете.
Вона слипа и глуха вид грошей...
В Минске был майдан. Стадо шло ногами по кругу, совершало ритуальное ношение флагов и получало по ягодицам от омона дилдами. ПЕРВОЕ ГЛУПО, ВТОРОЕ НЕТ. Почему - понятно. Не умеешь думать головой - думай ягодицами. ПОБЕДИЛ ОМОН, ПОТОМУ ЧТО У НЕГО ДИЛДЫ.
І про вибори- не твоє собаче діло, за кого і як люди голосують, то їх право.
Детали: Бойченко набирает 68,1% избирателей города, в то время как его ближайший конкурент, представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Владимир Клименко - 22,8%.
На выборах в городской совет больше всего голосов набирает "Блок Вадима Бойченко" (45,6%).
ОПЖЗ набирает 31,4%, Партия Шария - 6,2%, "Слуга народа" - 5,7%, "Сила людей" - 5,0%. Другие партии не преодолевают 5-процентный барьер.
Погрешность экзит-пола в Мариуполе составляет не более 1,5%."
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/25/7271163/
Шарий (!) получил больше 6% голосов в Мариуполе?
Мариуполь мало обстрелял одинннароТ?
А склько надо обстрелов, чтобы отказались от Шария?
Источник: https://censor.net/ru/n3227012
То есть вот эти вот результаты выборов в Мариуполе - это нрмальная такая, жизненая позиция?
"Детали: Бойченко набирает 68,1% избирателей города, в то время как его ближайший конкурент, представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Владимир Клименко - 22,8%.
На выборах в городской совет больше всего голосов набирает "Блок Вадима Бойченко" (45,6%).
ОПЖЗ набирает 31,4%, Партия Шария - 6,2%, "Слуга народа" - 5,7%, "Сила людей" - 5,0%. Другие партии не преодолевают 5-процентный барьер.
Погрешность экзит-пола в Мариуполе составляет не более 1,5%."
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/25/7271163/
То есть ватное гуано, получившее 45,6 + 31, 4 + 6, 2 = 83,2% - это не угроза сепаратизма, о, нет. Почти 83% совков - это норма жизни, верно?
Шарий, млять, Шарий, взял больше голосов, ЕС.
Мариуполь мало обстреливал одиннароТ?
Мало было убитых?
А сколько нужно, чтобы не голосовали за Шария?
А что тогда явяется "угрозой сепаратизма"? Моторола, Гиви и Стрелков на российском танке в Мариуполе?
Тут 90% за них топят.
Молниеносная гроза сепаратистов, летящий на крыльях ночи ужас путчистов, безжалостный демон, карающий мятежников, - самый упитанный пупс МВД и вылизыватель не только ресторанных тарелок - Тосик Геращенко вмиг настигнет любого злодея и беспощадно лицо обглодает.
Холён. Свеж. Импозантен. Блистателен.
Всегда готов проломить заскорузлость информационного пространства, навалиться всей мощью интеллекта, измочалить вездесущей осведомлённостью и ошеломить плодотворной гипотезой.
Но мне хочется задать последним вопрос: а чего вы ждали от юго-востока, когда подходили к ним с позиции "наша точка зрения - единственно правильная, а, если вы ее не разделяете, то вы - ублюдки"? Или для вас секрет, что юго-восток не разделяет ценности запада? Ни политические, ни исторические, ни религиозные? И тут вопрос: а ЧТО вы сделали, чтоб как-то изменить ситуацию, наладить диалог, перевести его в конструктив, наконец? НИХЕРА. Просто зажали рот оппоненту. Но тут есть нюанс: вы не сможете зайти с оппонентом в кабинку для голосования. И выборы вы не хотите фальсифицировать. Диллема...
ЗЕ-результат є родичем нулю.
Хоч ЗЕ придбав лиш кпини, не книші,
Дозволить він садити коноплю,
Курне - і стане легко на душі!