Первые итоги местных выборов показали, что сепаратистских угроз для страны нет, - Геращенко

В Министерстве внутренних дел Украины не видят угрозы сепаратизма после обнародования первых итогов местных выборов экзит-полами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Во-первых, я хочу сказать, что выборы состоялись. Выборы признаются общественными организациями, международными наблюдателями такими, которые прошли безопасно. Структуры МВД и Нацполиции действовали четко, профессионально и эффективно. Если учесть, что у нас 29 тыс. избирательных участков, если учесть, что при такой явке приняли участие около 10 млн избирателей, то количество правонарушений (4729 заявлений и сообщений о правонарушениях. – Ред.) совершенно невелико", - отметил Геращенко.

По его словам, никто из мэров городов не заявлял о том, что полиция нарушала закон или была на стороне кого-то из оппонентов, "что означает, что полиция была индифферентна".

"Я также хочу сказать, что пугали общество сепаратизмом – что пройдут выборы, и будут какие-то сепаратистские выходки на юго-востоке. Вы видите, результаты экзитполов показывают, что или переизбираются уже хорошо известные мэры, или те, кто появляются, во втором туре не будут представлять никаких сепаратистских угроз для нашей страны", - сказал Геращенко.

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Комментируя возможную угрозу федерализации страны, он отметил, что сильная центральная власть и правоохранительные органы всегда будут стоять на страже единства Украины.

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Напомним, 25 октября в Украине прошли очередные местные выборы. Избирательные участки открылись в 8:00 и работали до 20:00.

Нынешние местные выборы прошли по пропорциональной системе с открытыми списками. На территории Автономной Республики Крым, города Севастополя, временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях голосование не проводилось.

Явка на выборах в Украине по состоянию на 22:00 25 октября составила почти 37%.