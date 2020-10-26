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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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МВД (9221) местные выборы (2145) сепаратизм (11317) явка (146) Геращенко Антон (1438)

Первые итоги местных выборов показали, что сепаратистских угроз для страны нет, - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Первые итоги местных выборов показали, что сепаратистских угроз для страны нет, - Геращенко

В Министерстве внутренних дел Украины не видят угрозы сепаратизма после обнародования первых итогов местных выборов экзит-полами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Во-первых, я хочу сказать, что выборы состоялись. Выборы признаются общественными организациями, международными наблюдателями такими, которые прошли безопасно. Структуры МВД и Нацполиции действовали четко, профессионально и эффективно. Если учесть, что у нас 29 тыс. избирательных участков, если учесть, что при такой явке приняли участие около 10 млн избирателей, то количество правонарушений (4729 заявлений и сообщений о правонарушениях. – Ред.) совершенно невелико", - отметил Геращенко.

По его словам, никто из мэров городов не заявлял о том, что полиция нарушала закон или была на стороне кого-то из оппонентов, "что означает, что полиция была индифферентна".

"Я также хочу сказать, что пугали общество сепаратизмом – что пройдут выборы, и будут какие-то сепаратистские выходки на юго-востоке. Вы видите, результаты экзитполов показывают, что или переизбираются уже хорошо известные мэры, или те, кто появляются, во втором туре не будут представлять никаких сепаратистских угроз для нашей страны", - сказал Геращенко.

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Комментируя возможную угрозу федерализации страны, он отметил, что сильная центральная власть и правоохранительные органы всегда будут стоять на страже единства Украины.

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Напомним, 25 октября в Украине прошли очередные местные выборы. Избирательные участки открылись в 8:00 и работали до 20:00.

Нынешние местные выборы прошли по пропорциональной системе с открытыми списками. На территории Автономной Республики Крым, города Севастополя, временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях голосование не проводилось.

Явка на выборах в Украине по состоянию на 22:00 25 октября составила почти 37%.
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Топ комментарии
+33
В Кривий Ріг вілка і опзж пролізли в перші ряди. Сеператизму немає?!
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26.10.2020 06:45
+18
Антонина его просто не баче!)
Вона слипа и глуха вид грошей...
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26.10.2020 06:47
+16
Мариуполь ОПЖ- ШАРИЙ!!
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26.10.2020 07:07
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Ні сепаратизму, ні капітуляції, ні загрози реваншизму нема. Бо українці у своїй пкркважній більшості цього не допустять. Як би не лякали нас цим окремі політсили- не допустять!
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26.10.2020 06:43 Ответить
опзж майже всюди на перших місцях, у величезну кількість рад заходить шарій.
пан сліпий чи наївний?
не допустять вони, понаобирали лайно зеленське тепер відбілюєте як тільки можете.
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26.10.2020 08:49 Ответить
І відсинюється. Бо коли в зелене добавити жовтого, то вийде синіє. Що ми і маємо наразі.
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26.10.2020 14:03 Ответить
ОйФСЬО... майже усюди майже на першому...)))
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26.10.2020 16:08 Ответить
В Кривий Ріг вілка і опзж пролізли в перші ряди. Сеператизму немає?!
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26.10.2020 06:45 Ответить
Антонина его просто не баче!)
Вона слипа и глуха вид грошей...
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26.10.2020 06:47 Ответить
Мариуполь ОПЖ- ШАРИЙ!!
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26.10.2020 07:07 Ответить
А ватный вадик вас устраивает?
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26.10.2020 10:28 Ответить
А він мав на увазі антиросійський ;сепаратизм;. Не здивуюся якщо у Тохи кацапський аусвайс приниканий.
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26.10.2020 07:11 Ответить
І в Слов*янську це також "яскраво виразилося" - Штепа проходить в другий тур. Незабаром буде чекати поздоровлення від Кернеса і Труханова.Гангрена не лікується терапією.
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26.10.2020 09:56 Ответить
А хто в КР був в перших рядах до цього? Невже стабільна проукраїнська більшість була?
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26.10.2020 10:05 Ответить
В Киеве были выборы. Стадо шло к урнам, совершало ритуальное опускание бумажки руками за уродов и отвечали на 5 вопросов клоуна. ОБА ДЕЙСТВИЯ БЕССМЫСЛЕННЫ. Ну какой смысл в Кличко? Никакого. Но те, кто шли против него были еще хуже. Потому что Попов без партии проффесора и его научных сотрудников не работает.
В Минске был майдан. Стадо шло ногами по кругу, совершало ритуальное ношение флагов и получало по ягодицам от омона дилдами. ПЕРВОЕ ГЛУПО, ВТОРОЕ НЕТ. Почему - понятно. Не умеешь думать головой - думай ягодицами. ПОБЕДИЛ ОМОН, ПОТОМУ ЧТО У НЕГО ДИЛДЫ.
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26.10.2020 06:48 Ответить
белорусы от рождения мазохисты
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26.10.2020 06:54 Ответить
"В Минске был Майдан"- ти про що взагалі, "розумнику"?
І про вибори- не твоє собаче діло, за кого і як люди голосують, то їх право.
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26.10.2020 06:54 Ответить
Спокійно, Крещатик. Розумію що перегляд ;Слуґі народа; добре підпалює мізки, але колись відновишся.
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26.10.2020 07:13 Ответить
Ти здавався розумнішим.
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26.10.2020 07:14 Ответить
Та ні. То просто ти раніше був розумнішим. Я ж тобі казав- перегляд ;Сватов; подібний до лоботомії.
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26.10.2020 07:16 Ответить
Твої фантазії про те, що я переглядаю, і кажуть про стан твоїх мозкових функцій.
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26.10.2020 07:19 Ответить
Та не соромся.
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26.10.2020 07:23 Ответить
З якого дива? Ти дурниці верзеш- а я маю соромитися?)))
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26.10.2020 07:24 Ответить
Кличко, по оперативным данным, набирает около 51% голосов после обработки 67% бюллетеней.
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26.10.2020 06:53 Ответить
Це було б чудово.
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26.10.2020 06:55 Ответить
Без сумніву, - для Кличка. Та і більшість киян не проти.
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26.10.2020 10:00 Ответить
Первые итоги меееестных выборов показали, что сепаратистских угроз для страны нет,Первые итоги местных выборов показали, что сепаратистских угроз для страны нет, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3566 ОПЗЖ на втором месте на юго востоке Украины, этот день ОПХЖ приближали как могли! Первые итоги местных выборов показали, что сепаратистских угроз для страны нет, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2728
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26.10.2020 06:57 Ответить
Перші підсумки місцевих виборів продемонстрували, що сепаратистських загроз для країни немає, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2967
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26.10.2020 09:02 Ответить
Итоги - хуже некуда!
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26.10.2020 07:01 Ответить
Дивлячись для кого.
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26.10.2020 07:03 Ответить
Ну для кацапни конечно хорошие выборы были,Петушарий и сатанинская нечесть в лице ОПЗЖ вылезла в лидеры (привет ватным тварям с юго-востока!),а вот для украинцев выборы были весьма печальные.Могу только порадоваться за Львов и западную Украину в целом,везде бы так голосовали.
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26.10.2020 10:06 Ответить
Останні хороші вибори для них були, коли Овоча обрали.
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26.10.2020 16:00 Ответить
В каком манямирке живёт собачонок авакяна я хз...
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26.10.2020 07:01 Ответить
Разом з послами G7 живе, на одній планеті. А ти в якому?
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26.10.2020 07:05 Ответить
Первые итоги местных выборов показали, что сепаратистских угроз для страны нет, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3879....
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26.10.2020 07:13 Ответить
А ти й досі картинками розмовляєш. Вони для молодшого шкільного віку призначені- не знав?
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26.10.2020 07:23 Ответить
А ти досі ...Профурсеткою ПРацюєш !? Перші підсумки місцевих виборів продемонстрували, що сепаратистських загроз для країни немає, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4071
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26.10.2020 08:37 Ответить
А я досі вас писком тицяю в пороблене- комусь же треба...
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26.10.2020 16:01 Ответить
Паслы тоже сепаратизма не видят, чудо?
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26.10.2020 07:15 Ответить
Моє чудо тобі в рота не влізе, хамло.
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26.10.2020 07:22 Ответить
Стандартная фраза извращенцев с миниагрегатом)))
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26.10.2020 12:12 Ответить
раньше ЦВК печатало результаты онлайн , а щас выдает 403 Forbidden, и тут зеленые нагадили
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26.10.2020 07:21 Ответить
Герыч,что ты несешь? Все мэры крупных городов Юго-Востока - сепары.
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26.10.2020 07:22 Ответить
так они и были мерами
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26.10.2020 07:25 Ответить
Вони самі сіли в мерські крісла, чи їх таки обрав нарід?
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26.10.2020 07:44 Ответить
"андр Антипович на брифинге
Детали: Бойченко набирает 68,1% избирателей города, в то время как его ближайший конкурент, представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Владимир Клименко - 22,8%.
На выборах в городской совет больше всего голосов набирает "Блок Вадима Бойченко" (45,6%).
ОПЖЗ набирает 31,4%, Партия Шария - 6,2%, "Слуга народа" - 5,7%, "Сила людей" - 5,0%. Другие партии не преодолевают 5-процентный барьер.
Погрешность экзит-пола в Мариуполе составляет не более 1,5%."
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/25/7271163/

Шарий (!) получил больше 6% голосов в Мариуполе?
Мариуполь мало обстрелял одинннароТ?
А склько надо обстрелов, чтобы отказались от Шария?
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26.10.2020 08:22 Ответить
Юго-Восток-кремлёвский нарратив.
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26.10.2020 10:33 Ответить
Первые итоги местных выборов показали, что сепаратистских угроз для страны нет, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7255
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26.10.2020 07:41 Ответить
Антоша бредит, все меры юговостока прокацапские мрази. Облсоветы и горсоветы принадлежат мацкве. Это полный ЗВИЗДЕЦ. Руки опускаются, хочется просто уехать куда подальше.
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26.10.2020 08:17 Ответить
""Я также хочу сказать, что пугали общество сепаратизмом - что пройдут выборы, и будут какие-то сепаратистские выходки на юго-востоке"
Источник: https://censor.net/ru/n3227012

То есть вот эти вот результаты выборов в Мариуполе - это нрмальная такая, жизненая позиция?
"Детали: Бойченко набирает 68,1% избирателей города, в то время как его ближайший конкурент, представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Владимир Клименко - 22,8%.
На выборах в городской совет больше всего голосов набирает "Блок Вадима Бойченко" (45,6%).
ОПЖЗ набирает 31,4%, Партия Шария - 6,2%, "Слуга народа" - 5,7%, "Сила людей" - 5,0%. Другие партии не преодолевают 5-процентный барьер.
Погрешность экзит-пола в Мариуполе составляет не более 1,5%."
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/25/7271163/

То есть ватное гуано, получившее 45,6 + 31, 4 + 6, 2 = 83,2% - это не угроза сепаратизма, о, нет. Почти 83% совков - это норма жизни, верно?
Шарий, млять, Шарий, взял больше голосов, ЕС.
Мариуполь мало обстреливал одиннароТ?

Мало было убитых?
А сколько нужно, чтобы не голосовали за Шария?
А что тогда явяется "угрозой сепаратизма"? Моторола, Гиви и Стрелков на российском танке в Мариуполе?
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26.10.2020 08:19 Ответить
* больше голосов, ЧЕМ ЕС
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26.10.2020 08:20 Ответить
тоже не понял, почему ПЕС опять пролетел.
Тут 90% за них топят.
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26.10.2020 08:46 Ответить
Да какие уж там сепаратистские угрозы?
Молниеносная гроза сепаратистов, летящий на крыльях ночи ужас путчистов, безжалостный демон, карающий мятежников, - самый упитанный пупс МВД и вылизыватель не только ресторанных тарелок - Тосик Геращенко вмиг настигнет любого злодея и беспощадно лицо обглодает.
Холён. Свеж. Импозантен. Блистателен.
Всегда готов проломить заскорузлость информационного пространства, навалиться всей мощью интеллекта, измочалить вездесущей осведомлённостью и ошеломить плодотворной гипотезой.
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26.10.2020 08:28 Ответить
да-да, весь юг и восток Украины, одни сепары.
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26.10.2020 08:54 Ответить
Антошка ау очнись Перші підсумки місцевих виборів продемонстрували, що сепаратистських загроз для країни немає, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2888 а жопоблок и шариевцы это что не угроза сепаратизма ? да и среди слуг полно всяких мудаков
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26.10.2020 08:54 Ответить
Харків, Одеса ... одні сепаратисти, а вони цього чомусь не бачать. А окрім цих ордафілів є просто патологічні не освітчені дурні, яких досить одного при владі щоб розвалити країну, і про це попереджав ще Наполеон. Ці вибори це покращення якості суспільства, як казав філософ Арістотель про термін "політика" тобто розумна організація управління супільством в паолісі , а вже тут в Україні це рівень вибору, як не потонути в лайні розваленої каналізації і сидіти там без світла. Соросята, патологічні казнокради, тупі радники, зовнішенє управління відбір з кваліфікованих кадрів тупих креатур від зацікавлених центрів впливу все це і призвело до катастрофічного падіння якості влади.
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26.10.2020 08:59 Ответить
Ну, тут смотреть нужно с двух сторон - смотря что имеет ввиду Геращенко под сепаратизмом. Если то, что ни одна из партий-лидеров не декларирует в своих политпрограммах изменение территориальных границ Украины - то тут он прав на все 100. Если же смотреть на результаты под углом националистов, для которых "сепаратисты" все, кто не разделяет их взгляды - то ситуация другая.
Но мне хочется задать последним вопрос: а чего вы ждали от юго-востока, когда подходили к ним с позиции "наша точка зрения - единственно правильная, а, если вы ее не разделяете, то вы - ублюдки"? Или для вас секрет, что юго-восток не разделяет ценности запада? Ни политические, ни исторические, ни религиозные? И тут вопрос: а ЧТО вы сделали, чтоб как-то изменить ситуацию, наладить диалог, перевести его в конструктив, наконец? НИХЕРА. Просто зажали рот оппоненту. Но тут есть нюанс: вы не сможете зайти с оппонентом в кабинку для голосования. И выборы вы не хотите фальсифицировать. Диллема...
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26.10.2020 09:00 Ответить
А это потому, что вы действительно - УБЛЮДКИ !
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26.10.2020 10:25 Ответить
Ну и какой выход ты видишь из ситуации?)
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28.10.2020 06:40 Ответить
Результати виборів

ЗЕ-результат є родичем нулю.
Хоч ЗЕ придбав лиш кпини, не книші,
Дозволить він садити коноплю,
Курне - і стане легко на душі!
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26.10.2020 09:12 Ответить
Віктор Терещенко 10c941a7 ну, во-первых можем ,работающие за границей люди ,дотируют Украину на 12 миллиардов ,$, Поэтому можно поступить просто , в зависимости от того ,за кого голосовал родственник ,он получает деньги или нет, . Например фотофиксация на телефон за кого проголосовал , и если меня не устраивает кондидат финансирование прерывается 😡😡😡
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26.10.2020 09:30 Ответить
Пане Геращенко, иногда лучше промолчать, чем нести околесицу. Меры исполняют функции управляющего городом.Главный акцент: 1. на законодательную власть, ту самую, которая будет принимать законы по которым будет жить город, район, область. 2. исполнительная власть, которая должна будет исполнять принятые законы.Не вам ли это не знать этого?Достаточно глянуть на экзитполы по выборам в горсоветы Мариуполя, Николаева, Одессы ( все портовые города и морские ворота Украины, сомнений нет, что подобная картина будет и в Бердянске), Харьков, Днепр и можно понять , что ваши утверждения лишь жалкая попытка прикрыть очевидные вещи.
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26.10.2020 10:06 Ответить
Зрадник і брехун... Страна расколота как в 2013, перед майданом и войной... зелина команда, за полтора года, вернула всё на 7 лет назад... и также как тогда, президент перестаёт контролировать ситуацию...
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26.10.2020 12:42 Ответить
 
 