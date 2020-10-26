После завершения голосования на УИК в Кировоградской области недосчитались 10 бюллетеней, - полиция

В Кировоградской области правоохранители устанавливает обстоятельства недостачи 10 избирательных бюллетеней.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Кировоградской области, установлено, что после завершения голосования членами участковой избирательной комиссии проводился подсчет бюллетеней в ящиках для голосования, а также имеющихся у членов комиссии - не использованных бланков.

"В результате выявлена недостача 10 бланков незаполненных бюллетеней", - сказано в сообщении.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.2 ст.158-1 Уголовного кодекса Украины.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.