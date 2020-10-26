РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11228 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Местные выборы-2020
916 3
бюллетени (140) голосование (1382) Кировоградщина (555) Нацполиция (15728)

После завершения голосования на УИК в Кировоградской области недосчитались 10 бюллетеней, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

После завершения голосования на УИК в Кировоградской области недосчитались 10 бюллетеней, - полиция

В Кировоградской области правоохранители устанавливает обстоятельства недостачи 10 избирательных бюллетеней.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Кировоградской области, установлено, что после завершения голосования членами участковой избирательной комиссии проводился подсчет бюллетеней в ящиках для голосования, а также имеющихся у членов комиссии - не использованных бланков.

"В результате выявлена недостача 10 бланков незаполненных бюллетеней", - сказано в сообщении.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.2 ст.158-1 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Запорожской области со стола члена избирательной комиссии украли 40 бюллетеней, - полиция

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
10? Десять **** бюлетней недорахувались... Коли пачками пи..дять для каруселей. Десять вони не дорахувались, довбні.
показать весь комментарий
26.10.2020 07:18 Ответить
Ти маєш на увазі 40 бюлетеней? Їх знайшли через кілька годин.
показать весь комментарий
26.10.2020 07:49 Ответить
"После завершения голосования на УИК в Кировоградской области недосчитались 10 бюллетеней..."

Миші з'їли.
показать весь комментарий
26.10.2020 08:01 Ответить
 
 