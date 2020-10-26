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Новости За рубежом
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Главной угрозой для США является РФ, а самым большим конкурентом - Китай, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Главной угрозой для США является РФ, а самым большим конкурентом - Китай, - Байден

Кандидат от Демократической партии на пост президента США Джо Байден считает, что на данный момент основной угрозой для США является Россия, а Китай - самым большим конкурентом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

"Я думаю, самая большая угроза для Америки сейчас, с точки зрения разрушения нашей безопасности и наших альянсов - это Россия", - заявил Байден.

"Во-вторых, я думаю, что самый большой конкурент - это Китай. И в зависимости от того, как мы справимся с этим, определится, являемся ли мы соперниками или мы в конечном итоге окажемся в более серьезной конкуренции, связанной с силой", - добавил он.

Байден в очередной раз отметил, что Трамп "обнимает каждого диктатора".

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"И вот что происходит сейчас. (...) Есть ситуация в Корее (КНДР. - Ред.), где у них больше смертоносных ракет и больше возможностей, чем было раньше. (...) Есть ситуация в Персидском заливе, где Иран находится ближе к тому, (...) чтобы получить ядерное оружие, чем это было раньше", - заявил кандидат от демократов.

Он добавил, что поведение Трампа заставляет союзников по НАТО отворачиваться от США, потому что они "не могут рассчитывать на нас".
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Топ комментарии
+7
У России уже вся экономика порвана в клочья и весь бюджет меньше чем у любого американского штата, и Кинжалы с Крымскими мостами, нарисованы в мультике мосфильма. И вообще это страна, всего лишь бензоколонка. Нечего её бояться.
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26.10.2020 07:12
+5
А еще у нее яо, и агенты влияния по всему миру. И шантаж террором
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26.10.2020 07:29
+5
"Есть ситуация в Персидском заливе, где Иран находится ближе к тому, (...) чтобы получить ядерное оружие, чем это было раньше", - заявил кандидат от демократов."
Источник: https://censor.net/ru/n3227014

Ох, как надо было бы дедуле Байдену витаминок каких попить, улучшающих кровоснабжение головного мозга. А из-за амнезии дедуля Байден позабыл, что именно демократ Обама заключил в 2015 году ядерную сделку с Ираном:
'Иран и страны "шестерки" (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) достигли соглашения по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций против Тегерана."

Так что, как говорится, дедуля Байден, чья корова бы мычала...
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26.10.2020 08:03
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Це так. Але лівацтво демократів теж не комільфо для світу- як і для американців.
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26.10.2020 07:07 Ответить
А шо ж тут "так", якшо Кітай в нього не ворог, а лише конкурент?
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26.10.2020 07:21 Ответить
Спробуйте уважніше текст прочитати, а не лише заголовок.
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26.10.2020 07:39 Ответить
Куди вже уважніше? Байден мав досить часу визначитись щодо Кітаю.
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26.10.2020 09:16 Ответить
"Во-вторых, я думаю, что самый большой конкурент - это Китай. И в зависимости от того, как мы справимся с этим, определится, являемся ли мы соперниками или мы в конечном итоге окажемся в более серьезной конкуренции, связанной с силой" Источник: https://censor.net/ru/n3227014
Зв'язаних з силою- це про військове протистояння, якщо Китай не схаменеться? Куди ще конкретніше?
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26.10.2020 16:06 Ответить
Да вот и наши сепаратисты из штата Западная Австралия (отделиться от Австралии хотят) заявляют (в комментариях в австралийских СМИ), что
- Западная Австралия продает железную руду в Китай и на вырученные деньги, за счет налогов на выручку, кормит всю остальную Австралию и потому пошли вы все остальные австралийцы, на фиг
- у них в Западной Австралии даже сыр теперь свой производится (китайской компанией)
- они заключили соглашение с президентом (президентом, Карл, президентом, а не государством, и, к слову каким президнтом то?) США и им президент защиту обеспечит

На вопрос, а почему США должны их, сепаратистов, защищать, если их железная руда пойдет на изготовление снярядов и бомб, которыми китайские коммуняки будут бомбить тайвань, Южную Корею, Японию, Индию, США и Австралию - сепаратисты уходят в "молчанку", наверное, жуют западноавстралийский сыр от китайской компании.
И вот как разговаривать с такими людьми, в головах которых - опилки?
Лично я не знаю, как разговаривать.
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26.10.2020 08:10 Ответить
Возвращайтесь в Украину - здесь с сепарами не церемонятся.
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26.10.2020 09:10 Ответить
розмова з ними повинна тривати не довше автоматної черги
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26.10.2020 10:22 Ответить
Старий маразматик вигороджує своїх китайських роботодавців.
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26.10.2020 08:58 Ответить
Вище прокоментував, що це точно не так.
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26.10.2020 16:07 Ответить
У России уже вся экономика порвана в клочья и весь бюджет меньше чем у любого американского штата, и Кинжалы с Крымскими мостами, нарисованы в мультике мосфильма. И вообще это страна, всего лишь бензоколонка. Нечего её бояться.
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26.10.2020 07:12 Ответить
А еще у нее яо, и агенты влияния по всему миру. И шантаж террором
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26.10.2020 07:29 Ответить
Пока амеры не смогут перехватить большую часть боеголовок то пройдётся с этим считаться , нигде более чем в ядерном оружии рашка никаких угроз Штатам не сдюжит.
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26.10.2020 07:50 Ответить
Недостаточно значит порвана, раз продолжает гадить окружающим. Но это дело поправимо.
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26.10.2020 08:06 Ответить
Что то не в ту сторону для рашки поправление пошло.
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26.10.2020 08:14 Ответить
-"наша главная проблема - не простудиться на ваших похоронах"(с) Головною загрозою для США є РФ, а найбільшим конкурентом - Китай, - Байден - Цензор.НЕТ 1501
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26.10.2020 09:09 Ответить
Главной угрозой для США является РФ, а самым большим конкурентом - Китай, - Байден - Цензор.НЕТ 5663 Главной угрозой для США является РФ, а самым большим конкурентом - Китай, - Байден - Цензор.НЕТ 116
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26.10.2020 07:16 Ответить
Да ну, не преувеличивай, куда им до этого. Им бы Украину надо опасаться. Те Черное море запросто могут назад закопать.
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26.10.2020 07:33 Ответить
Спочатку тебе на форумі закопають- бо ти щось тут заблукав, пацак.
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26.10.2020 07:41 Ответить
Ну чё там? Искандеры до сих пор хохочут или тихо попердывают от величия расеюшки?
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26.10.2020 07:49 Ответить
Главной угрозой США являются собственные псевдодемократы, слюнтяи и соплежуи, а с отстальными (внешними врагами) вполне по силам справится (была бы политическая воля и отсуствие "демократов" у власти)!
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26.10.2020 07:50 Ответить
И с чем/кем справились за 5 лет ? Увеличили импорт нефти из раши в два раза . В десны целовались со всеми террористами.
Что еще ?
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26.10.2020 07:55 Ответить
"Есть ситуация в Персидском заливе, где Иран находится ближе к тому, (...) чтобы получить ядерное оружие, чем это было раньше", - заявил кандидат от демократов."
Источник: https://censor.net/ru/n3227014

Ох, как надо было бы дедуле Байдену витаминок каких попить, улучшающих кровоснабжение головного мозга. А из-за амнезии дедуля Байден позабыл, что именно демократ Обама заключил в 2015 году ядерную сделку с Ираном:
'Иран и страны "шестерки" (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) достигли соглашения по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций против Тегерана."

Так что, как говорится, дедуля Байден, чья корова бы мычала...
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26.10.2020 08:03 Ответить
А с каких это пор рашка в странах шестерки? Её оттуда нагнали сраным веником ( была седьмой]
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26.10.2020 08:18 Ответить
а Вы задайте этот вопрос BBC, я их процитировала:
https://www.bbc.com/russian/international/2015/07/150714_iran_deal_reached
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26.10.2020 08:23 Ответить
Шестерка - страны, занимавшиеся Ираном
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26.10.2020 11:12 Ответить
Главной угрозой США является предатель и мошенник Тампердилло. Он целенаправленно, как короед точит Америку изнутри.
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26.10.2020 08:30 Ответить
Везде видят только угрозу и конкуренцию. Быть гегемоном нелегко.
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26.10.2020 08:48 Ответить
Враги окружили их со всех сторон. Бедненькие
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26.10.2020 09:11 Ответить
голосуем все за БАЙДЕНА! в надежде что он рашку снова на колени поставит....чтобы знали что их место в стойле и на коленях...а то распоясались...распетушились....нефтедолларов наскирдовали на всех нас . облапошили на ценах всю европу за газ...и пошли буянить...(нужно вернуть статус КВО...) Головною загрозою для США є РФ, а найбільшим конкурентом - Китай, - Байден - Цензор.НЕТ 9823
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26.10.2020 09:15 Ответить
Ты что-то путаешь, Байден не сидел в президентском кресле в Раше, не давал своему сынуле "Газпром".... А вот в Украине еще много чего стащить можно, да и Хантер засиделся....
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26.10.2020 11:34 Ответить
Зачем Китаю плотнозаселенная и безресурсная Европа, чтобы ее оккупировать? Или воевать с Америкой, которая через океан и с самым мощным флотом (11 авианосцев)?
Китайцам нужна малонаселенная и богатая на ресурсы Сибирь.......

А вот то, что русские будут терроризировать Польшу, страны Балтии, страны Черноморского бассейна и другие страны НАТО, у которых общая граница с русскими.... это факт!!!! Так что здесь прав БАЙДЕН, как не крути........
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26.10.2020 09:31 Ответить
Т.е. от Китая угрозы нет?
Нууу дурааак! Головною загрозою для США є РФ, а найбільшим конкурентом - Китай, - Байден - Цензор.НЕТ 5570
Хотя нет - коррупционер, купленный китайцами.
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26.10.2020 11:10 Ответить
 
 