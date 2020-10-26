Главной угрозой для США является РФ, а самым большим конкурентом - Китай, - Байден
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Кандидат от Демократической партии на пост президента США Джо Байден считает, что на данный момент основной угрозой для США является Россия, а Китай - самым большим конкурентом.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.
"Я думаю, самая большая угроза для Америки сейчас, с точки зрения разрушения нашей безопасности и наших альянсов - это Россия", - заявил Байден.
"Во-вторых, я думаю, что самый большой конкурент - это Китай. И в зависимости от того, как мы справимся с этим, определится, являемся ли мы соперниками или мы в конечном итоге окажемся в более серьезной конкуренции, связанной с силой", - добавил он.
Байден в очередной раз отметил, что Трамп "обнимает каждого диктатора".
"И вот что происходит сейчас. (...) Есть ситуация в Корее (КНДР. - Ред.), где у них больше смертоносных ракет и больше возможностей, чем было раньше. (...) Есть ситуация в Персидском заливе, где Иран находится ближе к тому, (...) чтобы получить ядерное оружие, чем это было раньше", - заявил кандидат от демократов.
Он добавил, что поведение Трампа заставляет союзников по НАТО отворачиваться от США, потому что они "не могут рассчитывать на нас".
Пожалуйста, подождите...
Зв'язаних з силою- це про військове протистояння, якщо Китай не схаменеться? Куди ще конкретніше?
- Западная Австралия продает железную руду в Китай и на вырученные деньги, за счет налогов на выручку, кормит всю остальную Австралию и потому пошли вы все остальные австралийцы, на фиг
- у них в Западной Австралии даже сыр теперь свой производится (китайской компанией)
- они заключили соглашение с президентом (президентом, Карл, президентом, а не государством, и, к слову каким президнтом то?) США и им президент защиту обеспечит
На вопрос, а почему США должны их, сепаратистов, защищать, если их железная руда пойдет на изготовление снярядов и бомб, которыми китайские коммуняки будут бомбить тайвань, Южную Корею, Японию, Индию, США и Австралию - сепаратисты уходят в "молчанку", наверное, жуют западноавстралийский сыр от китайской компании.
И вот как разговаривать с такими людьми, в головах которых - опилки?
Лично я не знаю, как разговаривать.
Что еще ?
Источник: https://censor.net/ru/n3227014
Ох, как надо было бы дедуле Байдену витаминок каких попить, улучшающих кровоснабжение головного мозга. А из-за амнезии дедуля Байден позабыл, что именно демократ Обама заключил в 2015 году ядерную сделку с Ираном:
'Иран и страны "шестерки" (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) достигли соглашения по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций против Тегерана."
Так что, как говорится, дедуля Байден, чья корова бы мычала...
https://www.bbc.com/russian/international/2015/07/150714_iran_deal_reached
Китайцам нужна малонаселенная и богатая на ресурсы Сибирь.......
А вот то, что русские будут терроризировать Польшу, страны Балтии, страны Черноморского бассейна и другие страны НАТО, у которых общая граница с русскими.... это факт!!!! Так что здесь прав БАЙДЕН, как не крути........
Нууу дурааак!
Хотя нет - коррупционер, купленный китайцами.