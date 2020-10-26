Договор о запрете ядерного оружия ратифицировали 50 государств. Документ вступит в силу 22 января 2021 года

Договор ООН о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) ратифицировал Гондурас. Он стал последней, 50-й страной, ратифицировавшей соглашение.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерсантЪ", об этом сообщила Международная кампания за запрещение ядерного оружия (ICAN). Таким образом 22 января 2021 года документ вступит в силу. Пять ядерных держав — США, Россия, КНР, Великобритания и Франция – договор не подписывали.

ДЗЯО — это международное соглашение, запрещающее разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование ядерного оружия. Документ был принят в 2017 году в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и был открыт для подписания. Для вступления Договора в силу была необходима его ратификация 50-ю странами. Соглашение вступает в силу через 90 дней после его ратификации 50-й страной.

"Гондурас только что ратифицировал Договор, став 50-м государством. Это положило начало вступлению договора в силу и вошло в историю! <…> Cпасибо всем правительствам, организациям и активистам по всему миру, благодаря которым это произошло",— говорится в сообщении организации ICAN, цель которой — содействие утверждению и выполнению договора.

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"50 стран, которые ратифицировали этот договор, демонстрируют настоящее лидерство в установлении новой международной нормы, согласно которой ядерное оружие является не только аморальным, но и незаконным", – заявила исполнительный директор ICAN Беатрис Фин, пишет Радио "Свобода".

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер, в свою очередь, назвал это "победой человечества".

За последнюю неделю Договор ратифицировали 10 стран. В итоге к 24 октября 2020 года соглашение ратифицировали Антигуа и Барбуда, Австрия, Бангладеш, Белиз, Боливия, Ботсвана, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Доминика, Гамбия, Гайана, Ватикан, Ирландия, Казахстан, Кирибати, Коста Рика, Куба, Лесото, Малайзия, Мальдивы, Мальта, Мексика, Намибия, Науру, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигерия, Острова Кука, Палау, Палестина, Панама, Парагвай, Сальвадор, Самоа, Сан-Марино, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тайланд, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Уругвай, Фиджи, Эквадор, Южная Африка и Ямайка.