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Новости За рубежом
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Договор о запрете ядерного оружия ратифицировали 50 государств. Документ вступит в силу 22 января 2021 года

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Договор о запрете ядерного оружия ратифицировали 50 государств. Документ вступит в силу 22 января 2021 года

Договор ООН о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) ратифицировал Гондурас. Он стал последней, 50-й страной, ратифицировавшей соглашение.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерсантЪ", об этом сообщила Международная кампания за запрещение ядерного оружия (ICAN). Таким образом 22 января 2021 года документ вступит в силу. Пять ядерных держав — США, Россия, КНР, Великобритания и Франция – договор не подписывали.

ДЗЯО — это международное соглашение, запрещающее разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование ядерного оружия. Документ был принят в 2017 году в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и был открыт для подписания. Для вступления Договора в силу была необходима его ратификация 50-ю странами. Соглашение вступает в силу через 90 дней после его ратификации 50-й страной.

"Гондурас только что ратифицировал Договор, став 50-м государством. Это положило начало вступлению договора в силу и вошло в историю! <…> Cпасибо всем правительствам, организациям и активистам по всему миру, благодаря которым это произошло",— говорится в сообщении организации ICAN, цель которой — содействие утверждению и выполнению договора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США есть такое оружие, о котором никто не знает. Будет лучше, если так все и останется, - Трамп

"50 стран, которые ратифицировали этот договор, демонстрируют настоящее лидерство в установлении новой международной нормы, согласно которой ядерное оружие является не только аморальным, но и незаконным", – заявила исполнительный директор ICAN Беатрис Фин, пишет Радио "Свобода".

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер, в свою очередь, назвал это "победой человечества".

За последнюю неделю Договор ратифицировали 10 стран. В итоге к 24 октября 2020 года соглашение ратифицировали Антигуа и Барбуда, Австрия, Бангладеш, Белиз, Боливия, Ботсвана, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Доминика, Гамбия, Гайана, Ватикан, Ирландия, Казахстан, Кирибати, Коста Рика, Куба, Лесото, Малайзия, Мальдивы, Мальта, Мексика, Намибия, Науру, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигерия, Острова Кука, Палау, Палестина, Панама, Парагвай, Сальвадор, Самоа, Сан-Марино, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тайланд, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Уругвай, Фиджи, Эквадор, Южная Африка и Ямайка.
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Топ комментарии
+13
Пусть они ещё все вместе Будапештский меморандум подпишут....
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26.10.2020 07:33
+10
Филькина грамота.
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26.10.2020 07:23
+7
Украина была третьим государством по количеству ЯО и подписалась на псевдомеморандум, и в последствии лишилась Крыма и части Донбасса и Луганщины.
А нынешним владельцам ЯО просто насрать на Гондурасы и остальных..............
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26.10.2020 07:43
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Филькина грамота.
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26.10.2020 07:23 Ответить
Понятное дело что Филькина грамота, во если бы они подписали "Будапештский мИмо-рандум"...
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26.10.2020 09:40 Ответить
Зачем это островам Кука,Лесото и Палау? Они вряд ли знают что такое Будапешт.
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26.10.2020 09:46 Ответить
Население, там точно навряд-ли слышало про Будапешт, а вот дипломаты, которые подписывались - точно в курсе!
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26.10.2020 10:18 Ответить
Анекдот какой-то ... а что будет с яо у раши, сша и далее по списку?
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26.10.2020 07:26 Ответить
Пять ядерных держав - США, Россия, КНР, Великобритания и Франция - договор не подписывали.
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26.10.2020 07:31 Ответить
Так и я том же. Смысл этих договоров для мира, если эти страны ничего не собираются менять?
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26.10.2020 07:41 Ответить
А если им Украина предоставит "Будапештские гарантиии"?.. Договір про заборону ядерної зброї ратифікували 50 держав. Документ набуде чинності 22 січня 2021 року - Цензор.НЕТ 9378
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26.10.2020 09:41 Ответить
И разработает собственное яо ? )) можно
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26.10.2020 10:35 Ответить
Пусть они ещё все вместе Будапештский меморандум подпишут....
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26.10.2020 07:33 Ответить
Ще один ми точно не переживемо.
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26.10.2020 07:36 Ответить
Чим би дитя не тішилося...
А Гондурас- це показово.)))
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26.10.2020 07:35 Ответить
филькина грамота , немой пообещал не говорить..
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26.10.2020 07:39 Ответить
Аби його глухий не почув.)))
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26.10.2020 07:43 Ответить
Украина была третьим государством по количеству ЯО и подписалась на псевдомеморандум, и в последствии лишилась Крыма и части Донбасса и Луганщины.
А нынешним владельцам ЯО просто насрать на Гондурасы и остальных..............
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26.10.2020 07:43 Ответить
И что за дебилизм!? Как много дураков и идиотов в этом мире (и их не как "не запретишь" при всем желании) и это, пожалуй, его главная проблема!
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26.10.2020 07:44 Ответить
Как говорит один мой знакомый -мир на дураках держится.
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26.10.2020 07:47 Ответить
Такое впечатление что ядерные государства организовали.
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26.10.2020 07:46 Ответить
У Гондураса теж є ядрьона бімба. Договор о запрете ядерного оружия ратифицировали 50 государств. Документ вступит в силу 22 января 2021 года - Цензор.НЕТ 2393
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26.10.2020 07:57 Ответить
Не у Гондураса а у каждого гондурасца😀
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26.10.2020 08:09 Ответить
Ягнята против львов. Интересный союз! А, главное - методы борьбы из разряда "садо-мазо".
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26.10.2020 08:35 Ответить
Пять ядерных держав - США, Россия, КНР, Великобритания и Франция - договор не подписывали.

это всё, что нужно знать о этом "документе")
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26.10.2020 09:10 Ответить
странно....а что все эти страны простите нищедралы микроскопичные имеют оружие ядерное...какое отношение они имеют к этому всему? прочитал весь список стран...что от них зависит? или там важное количество подписантов...? список конечно авторитетнейший... Договор о запрете ядерного оружия ратифицировали 50 государств. Документ вступит в силу 22 января 2021 года - Цензор.НЕТ 1994 Договор о запрете ядерного оружия ратифицировали 50 государств. Документ вступит в силу 22 января 2021 года - Цензор.НЕТ 2098
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26.10.2020 09:11 Ответить
Роися ни за что не откажется. Без ЯО она становится пустым местом.
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26.10.2020 09:17 Ответить
Нужно срочно увеличить финансирование ООН. Величайшее дело сотворили. Сарказм.
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26.10.2020 09:23 Ответить
На щастя, України у списку немає
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26.10.2020 09:40 Ответить
Якы потенційно ядерні держави підписали договір. Все, тепер я спокійний - Ватикан не вчинить ядерну атаку на Антігуа та навіть на Барбуду, а Лесото не ***** по островах Кука. Тепер всі борошна холодної війни закінчаться і на планеті запанує світ!
Договір про заборону ядерної зброї ратифікували 50 держав. Документ набуде чинності 22 січня 2021 року - Цензор.НЕТ 4789
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26.10.2020 09:56 Ответить
Индейцы ратифицировали договор ,запрещающий огнестрельное оружие 🙄🤭🙄😭🤔🤦😁😅😂😂😂😂😂
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26.10.2020 10:46 Ответить
Ратифікував третій світ тобто, країни які, або є під зовнішним упралівнням, або постколоніальні, і серед них Україна, з тупорилою владою, яка здала зброю за отриманний ярлик на пограбуування країни. А якщо стане питання у країн, які мають ЯЗ (і сповідують теорію Білла Гейтса про перенеселення планети) - а давайте знищим країни, які (на їх думку) не повинні існувати, і чим тоді вони захистяться? Чомусь Пакистан, Ізраїль ,Індія зуміли і без коштовної НАН створити ЯЗ, а Україна шльопає зварочні інвертори ім. Патона? Країна кукукнутих і бездарних еліт.
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26.10.2020 11:41 Ответить
Если уж Ватикан подписал это соглашение, то теперь за мир во всём мире я абсолютно спокоен. Договір про заборону ядерної зброї ратифікували 50 держав. Документ набуде чинності 22 січня 2021 року - Цензор.НЕТ 3952
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26.10.2020 12:10 Ответить
а шо кндр?
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26.10.2020 12:26 Ответить
 
 