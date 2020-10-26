РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11228 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
1 724 2
карантин (16730) статистика (2307) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Украина поднялась на 23-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире более 43 млн заразившихся и 1,1 млн жертв

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украина поднялась на 23-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире более 43 млн заразившихся и 1,1 млн жертв

По состоянию на утро 26 октября в мире зарегистрировали 404 793 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 498 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 43 346 888 случаев инфицирования, из них 404 793 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 159 097 человек, из них 4 498 за минувшие сутки.

Украина поднялась на 23-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире более 43 млн заразившихся и 1,1 млн жертв 01

Успешно преодолели болезнь и вылечились 31,9 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня в Украине действует новое эпидемическое зонирование: в "красную" зону попали 11 областных центров

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Украина поднялась на 23-е место мирового рейтинга и по-прежнему находится на 7-м в Европе.

Украина поднялась на 23-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире более 43 млн заразившихся и 1,1 млн жертв 02
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І це-завдяки невтомній праці нашого найвеличнішого Президента !
Україна піднялася на 23-тє місце за кількістю інфікованих COVID-19 за час пандемії. Загалом у світі понад 43 млн заражених і 1,1 млн жертв - Цензор.НЕТ 4379
показать весь комментарий
26.10.2020 08:36 Ответить
Перехворіють усі. За винятком тих, до кого цей вірус не може причепитися. Звучить цинічно, але це так. Медицина про цей вірус так нічого й не знає. Або не каже. На всякий випадок поприводьте в порядок свої справи.
показать весь комментарий
26.10.2020 09:02 Ответить
 
 