Украина поднялась на 23-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире более 43 млн заразившихся и 1,1 млн жертв
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
По состоянию на утро 26 октября в мире зарегистрировали 404 793 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 498 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 43 346 888 случаев инфицирования, из них 404 793 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 159 097 человек, из них 4 498 за минувшие сутки.
Успешно преодолели болезнь и вылечились 31,9 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Украина поднялась на 23-е место мирового рейтинга и по-прежнему находится на 7-м в Европе.
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Павло Макаренко
показать весь комментарий26.10.2020 08:36 Ответить Мне нравится 2
Mihalich e51ccc0f
показать весь комментарий26.10.2020 09:02 Ответить Мне нравится 1
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