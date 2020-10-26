Украина поднялась на 23-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире более 43 млн заразившихся и 1,1 млн жертв

По состоянию на утро 26 октября в мире зарегистрировали 404 793 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 498 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 43 346 888 случаев инфицирования, из них 404 793 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 159 097 человек, из них 4 498 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 31,9 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Украина поднялась на 23-е место мирового рейтинга и по-прежнему находится на 7-м в Европе.