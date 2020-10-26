Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 16,5% протоколов - "слуга народа" Гунько 34,8%, Ляшко - 33,4%. ИНФОГРАФИКА
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На промежуточных выборах в Верховную Раду по 208 одномандатному избирательному округу лидирует кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. Он получил более 34% голосов и с незначительным отрывом опережает своего оппонента Олега Ляшко, лидера "Радикальной партии".
Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 8:07 26 октября, передает Цензор.НЕТ.
ЦИК обработал 16,58% участковых протоколов:
- Анатолий Гунько от "Слуги народа" - 34,82% голосов;
- Олег Ляшко от "Радикальной партии" - 33,37% голосов;
- Людмила Давиденко, самовыдвижение - 23,33% голосов;
- Анатолий Гунько (самовыдвижение) - 3,09%;
- Игорь Гунько (самовыдвижение) - 1,45%.
Остальные кандидаты набрали значительно меньшее количество голосов.
Топ комментарии
+11 ьля
показать весь комментарий26.10.2020 08:22
+7 Sophia-Maria Duglass
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+6 Lvbnhj
показать весь комментарий26.10.2020 08:33
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бедромкрылом юлии владимировны, не повезло, не фартануло. теперь бесценный бриллиант в коллекции слуг народа. не беспокойтесь, вредных законов он не придумает. впрочем, полезных тоже. мандат ему нужен не для того, чтоб время в раде терять.
Но вот Гунько в своём интервью Гордону сказал ВАЖНУЮ МОМЕНТ
«Знаете, по дороге я часто заезжаю на небольшие хутора, в села, где живет 50-100 человек. Обычно на них никто не обращает внимания. У этих людей свои проблемы, отличные от тех, которые в больших поселках и райцентрах. Там вообще ничего нет: ни амбулаторий, ни интернета, к ним не ходит общественный транспорт, туда нет дорог как таковых. Даже хлеб, не то что газеты, привозят в лучшем случае раз в неделю. Я смотрю на это и ужасаюсь, насколько село в Украине "просело". Я сам рос в маленьком населенном пункте, но такого кошмара никогда у нас не было. И к этой ситуации очень важно привлечь внимание»
Конечно и в других округах такое творится . Интресно КАК Ляшко голосовал по закону про евробляхи
2. ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ ЕВРОБЛЯХ
И Петя и ЗЕ виноваты перед гражданами , т к когда люди нашли выход из положения с передвижением по бизнесу и делам, эти два президента создали и создают 1,5 млн владельцам евроблях большие проблемы , а вот Дерьмо Васадзе ( автор закона про евробляхи) никто не трогает ЗА ВЫПУСК АВТО СТРАНЫ АГРЕССОРА И РАБОТУ НА ПРИБЫЛЬ ЭТОМУ АГРЕССОРУ
И Вы такой же раб и глубокий совок . И потому в Украине болото из-за таких как Вы
А законодавство надо менять ПОД ГРАЖДАН УКРАИНЫ, а не под олигархов . И депутатов прошлого созыва правильно выгнали и этого созыва тоже надо выгнать , если они не приведут в порядок законы про евробляхи
Порушували правила розтаможки. І порушували свідомо. Бо "демократія - це, перш за все, виконання законів, що ухвалені у демократичний спосіб". Не подобається Закон - докладай зусиль до його зміни/відміни. Але допоки він діє - виконуй.
Та хитрозробленим це не відомо. Для них головне - власна кишеня.
Все фермеры ездят на своих авто ( И НЕ ВСЕГДА ИЗ САЛОНА)
В Украине закон про евробляхи просто нанёс удар по активному населению. Небогатые украинцы могли иметь дешевые нестарые качественные авто из ЕС , но ЗАКОНОМ ПРО ЕВРОБЛЯХИ одна и та же машина для украинца стоит на 3-4 тыс евро дороже чем для румына. И для кого оказывается защитили в Украине рынок авто от европейских машин ? Для Васадзе - чтобы он делал отверточную сборку кацапских дерьмовых авто на ЗАЗ, вот И вся правда о Пете и ЗЕ
Вы были в Австрии ? Австрия - сельская страна . Большая часть населения живет в горах , и занимается фермерством. Я часто бываю в горах Австрии - от меня Австрия в 10 минутах на авто. Потому Ваш коммент не соответствует действительности
В Австрии прекрасные молочные и мясные продукты местного производства - это по Вашему владельцы гостиниц выращивают и производят ? НЕЕТЬ. Это простые австрийские фермеры . Открою Вам секрет - австрийцы практически не живут в Вене - там приезжие. Австрийцы живут в сёлах ( Дорф) и хуторах.
У Вас все в порядке с адекватным восприятием текста? Перечитайте ещё раз мои комменты
ГДЕ Я ПИСАЛА ПРО ВТЮХАТЬ В ТРИ ДОРОГА ???? Вы явно троль Васадзе
И что-то я не видела в Германии шо запрещёны авто 2010 года . Хоть бред не пишите 😀😀😀
Ваш бред просто смешон 😀😀😀
Потом сделайте законы для граждан КАК В ЕС - кредит на авто от 3-6 процентов ГОДОВЫХ.
а потом уже ЗАПРЕЩАЙТЕ ЧТО-ТО
Отправился в один ряд со слугой урода.
For example : примерно 17-00 за Ляшка было точно 8 998 голосов ~51% , а за Гунько 9055 -- я точно запомнил ...
Проходит пол часа и ~53% "подсчитали" но у Гунька уже 9323 (+268 голоса) , а у Ляшка как было 8998 так и осталось (+0 бюлетней) -- это явный вброс левых бюлетней-печеньев !!!
Такое ничем другим нельзя объяснит , когда речь идёт о кандидатах , чей разрыв исчисляется даже меньше 150 голосов . А тут бац и сразу +268 , а за Ляшка , шо перерыв сделали в подсчётах -- неа : тупо вбросили !!!