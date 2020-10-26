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На Луганщине больным COVID-19 избирателям отказали в голосовании: не хватило средств защиты для членов избиркомов, - "Опора"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На Луганщине больным COVID-19 избирателям отказали в голосовании: не хватило средств защиты для членов избиркомов, -

В Луганской области зафиксированы случаи отказа больным COVID-19 избирателям в голосовании на местных выборах, сообщает гражданская сеть "Опора".

"Наблюдателям "Опоры" поступила информация от жителя города Сватово Луганской области, больного коронавирусной инфекции, о том, что избирательная комиссия отказала ему во включении в список избирателей, что голосуют по месту пребывания", - сказано в сообщении "Опоры", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно информации, члены избирательного участка №440564 на своем заседании отказали гражданину во включении в список голосующих по месту пребывания. Причиной назвали нехватку средств индивидуальной защиты для членов комиссии, которые должны посещать таких больных.

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Кроме того, еще один подобный случай был зафиксирован наблюдателем в Старобельске. Городская ТИК отказала избирателю с коронавирусом "в связи с финансовой несостоятельностью обеспечить УИК средствами индивидуальной защиты (костюмами, защитными очками и другими средствами индивидуальной защиты)". Среди прочих причин отказа указано постановление Кабмина о введении жесткого карантина, который продлен до 31 декабря 2020 года, в связи с чем устанавливаются временные ограничения прав физических лиц и дополнительные обязанности, которые возлагаются на них. Также отмечается, что с заявлением не получен "полный комплект документов для голосования по месту регистрации, согласно законодательству Украины в рамках избирательного процесса и предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19".

"Опора" считает такую практику отказа избирателям в предоставлении возможности проголосовать по месту пребывания неправильной и такой, что свидетельствует о нарушении права избирателя на участие в выборах", - говорится в сообщении.
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А в асфальт закатать или бетоном залить?
Большое же строительство))
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26.10.2020 08:41 Ответить
Слухайте. Яке нахрен голосування коли хворієш КОВІДом?! Хіба людям до якогось там голосування. Жити, мля не хочеться коли хворієш на цю заразу. Сам перехворів, знаю.
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26.10.2020 08:45 Ответить
Вот тут я с "Опорой" в корне не согласна! Почему члены избирательной комиссии должны рисковать своим ОДНИМ ЕДИНСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ и идти к короновирусному избирателю НЕЗАЩИЩЕННЫМ??? Если с одной стороны это нарушение прав избирателя, то с другой стороны это принудительное подвержение риску заражения члена избиркома. А вдруг он заразится и умрет??? Ответит кто-то за это? И расценят это как покушение на жизнь и здоровье?
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26.10.2020 08:45 Ответить
 
 