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Украина планирует до 2035 года закупить у США многоцелевые истребители, - генерал-полковник Дроздов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина планирует до 2035 года закупить у США многоцелевые истребители, - генерал-полковник Дроздов

Воздушные силы Вооруженных сил Украины планируют до 2035 года закупить американские истребители. При этом создать собственный боевой самолет Украине в ближайшее время вряд ли удастся.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил командующий Воздушных сил ВСУ, генерал-полковник Сергей Дроздов.

По его словам, для создания только прототипа собственного боевого самолета необходимо не менее 10 лет и 10 миллиардов долларов.

"Создать боевой самолет - многофункциональный истребитель, Украине вряд ли удастся в ближайшей перспективе. Для этого у нас нет, во-первых, соответствующей научной базы, нет мощностей производства, опыта. Украина может выпускать лишь военно-транспортные самолеты", - сказал Дроздов.

В связи с этим в Вооруженных силах планируют закупать авиационную технику за рубежом у стран-партнеров. В частности, планируется закупка техники у США.

"Речь идет о едином типе многоцелевого истребителя, который впоследствии заменил бы все типы боевой авиации советского образца: истребители, штурмовики, бомбардировщики. Конечно, Воздушные силы хотели бы иметь и современную технику, как вот американский F-35, наши летчики мечтали бы летать на таких самолетах", - отметил генерал-полковник.

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При этом он добавил, что Польше, несмотря на то, что они уже долгое время являются союзником США и полноценным членом НАТО, лишь сейчас удалось начать разговор о получении истребителей F-35.

"Кстати, поляки пошли именно таким путем, когда у них на вооружении рядом с МиГ-29 стоят F-16. Такой опыт Польши был бы и для нас наиболее приемлем: получить эскадрилью истребителей и поставить ее на вооружение одной из бригад тактической авиации Воздушных сил", - сказал командующий Воздушных сил.

По его словам, проблем с переобучением летного состава не должно возникнуть, однако есть нюансы с технической базой, ремонтом, аэродромно-техническим обеспечением.

Напомним, в мае Воздушные силы ВСУ представили план развития до 2035 года. В нем отмечалась необходимость дополнительного финансирования со стороны правительства.
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Топ комментарии
+11
С срувесны статья?
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26.10.2020 08:58
+8
а что, Зеленский планирует быть у власти до 2035 года?!.. я чего-то не знаю???!!!
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26.10.2020 08:54
+8
Якщо у тебе американський ІР, то не треба тут посилатися на кацапські сайти)) Aren't you able to find these news on CNN.com or CBS.com?

І так, утримання військових США за кордоном відбувається за рахунок бюджету США... Американці навіть платять певні суми за оренду землі під бази...
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26.10.2020 09:00
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Украина планирует до 2035 года закупить у США многоцелевые истребители, - генерал-полковник Дроздов - Цензор.НЕТ 4871 Украина планирует до 2035 года закупить у США многоцелевые истребители, - генерал-полковник Дроздов - Цензор.НЕТ 4871 Украина планирует до 2035 года закупить у США многоцелевые истребители, - генерал-полковник Дроздов - Цензор.НЕТ 4871 Украина планирует до 2035 года закупить у США многоцелевые истребители, - генерал-полковник Дроздов - Цензор.НЕТ 496
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26.10.2020 09:20 Ответить
Вот Зеля добьётся доллара по 40 грн, экономика сразу заколосится - вот и накупим американских самолётов!
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26.10.2020 09:27 Ответить
Подводный флот в Украине (именно флот) Гайдук обещал к 2020-му. Этот генерал аккуратнее, только к 2035-му, когда уже на пенсию пойдет.
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26.10.2020 09:33 Ответить
Тобі обіцяв Украина планирует до 2035 года закупить у США многоцелевые истребители, - генерал-полковник Дроздов - Цензор.НЕТ 288 .? Ну тоді чекай , до кінця року ще є час . !!
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26.10.2020 09:39 Ответить
А нафіга нам ПЛ? В Чорній калюжі вони як п"яте колесо до воза.
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26.10.2020 09:42 Ответить
Україна планує до 2035 року закупити у США багатоцільові винищувачі, - генерал-полковник Дроздов - Цензор.НЕТ 2990 Хвала Творцу - перший адекватний допис...
Дозвольте продовжу: якщо в нас "оборонна" "військова доктрина" та "спеціфічне" місцеросташування, невже не прийшов час переходити на новітні технології озброєння - підводно/надводні/повітряні/наземні бойові беспілотники, супутники - спостерігачі/коректувальники?
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26.10.2020 10:18 Ответить
Коли командуючі таке лепечуть, то вже біда. А ще би гіперлупи збудували, космічні війська створили з ракетоносіями з бойовоми лазерами та гіперзвуковими гарматами, висадившись на місяць чи марс, а звідти би москалів пуджили. Чи хоч розуміє цей генерал, що бюджет настільки дірявий, що немає за що мізерні пенсії виплачувати, половина працездатного населення на заробітках, поступлення по ЄСВ ...., по митниці у великому мінусі. Україна на один винищувач F-35 (100-120 млн. доларів) не назбирає, а щоб переоснащити ВВС, навіть за 10-15 років??? Краще б мовчав, може б і за розумного зійшов.
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26.10.2020 10:11 Ответить
Нагадує притчу про Ходжу Насреддіна.
Хтось та й здохне.
Або ішак, або падишах.
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26.10.2020 10:15 Ответить
Ну да, ну да... Мы поняли. А до 2135 года закупим стратегические бомбардировщики. На кого эта лапша рассчитана?
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26.10.2020 10:19 Ответить
уже нам Апачі хтось обіцяв Україна планує до 2035 року закупити у США багатоцільові винищувачі, - генерал-полковник Дроздов - Цензор.НЕТ 2571
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26.10.2020 10:36 Ответить
а еще в далеком 2035 каждому пересичному украинцу дадут по японской резиновой бабе/мужику и настанет всеобщее благополучие. дроздов, шо ты лепишь? ни тебя ни зельца в 35 году не только при владе не будет а дай Бог шо б живы-здоровы были..... блин сплошные зелёные фантасты собрались! ты знаешь сколько этот самолет стоит, общего бюджета страны врядли хватит!
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26.10.2020 11:16 Ответить
Командувач Повітряних сил мабудь занадто багато прийняв. Такими темпами ми не те що на эскадрилью не зберемо грошей а навіть на один F-35.
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26.10.2020 11:31 Ответить
Эпоху бедности победили и самолёты свои клепать сможем - жить стало лучше, стало веселей...
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26.10.2020 12:24 Ответить
Советская техника,она же российская,является хламом.Закупки техники у стран НАТО неизбежны.
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26.10.2020 12:34 Ответить
Когда доведут до ума беспилотные истребители то современная авиация утратит какой либо смысл.
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26.10.2020 14:26 Ответить
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