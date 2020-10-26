COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 478, Одесчина - 348 и Житомирщина - 345

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Харьковской области (478), Одесской области (348), Житомирской области (345).

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 26 октября в Харьковской области коронавирусом заболели 478 человек.

Общее количество инфицированных составляет 33 250 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 495 человек, за последние сутки - 2. С начала эпидемии выздоровели 6 311 пациентов, за минувшие сутки - 31.

По состоянию на 26 октября количество активных больных в Харьковской области составляет 26 444 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Одесская и Житомирская области.

Так, на Одесчине коронавирусом заболели 348 человек. Общее количество инфицированных составляет 22 179 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 333 человека, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 3 272 пациента. Количество активных больных на Одесчине составляет 18 574 человека.

На Житомирщине суточный прирост заболевших коронавирусом составил 345 человек. Общее количество заболевших - 12 533. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 210 человек, за сутки - 7. С начала эпидемии выздоровели 6 495 пациентов. Количество активных больных на Житомирщине - 5 828.