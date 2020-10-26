Лет через 10 самолеты Воздушных сил ВСУ не смогут выполнять поставленные задачи, необходимо обновление техники, - генерал-полковник Дроздов

Командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-полковник Сергей Дроздов считает, что нужно воздержатся от комментариев, которые могут повлиять на работу комиссий, расследующих авиакатастрофу АН-26. Однако, он говорит, что парк авиационной техники нуждается в обновлении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Дроздов заявил в интервью "РБК-Украина".

По словам генерала-полковника, воины защищают воздушные границы Украины на образцах техники, которые были выпущены от 1968 до 1991 года.

"Самые старые самолеты у нас военно-транспортные, им от 52 лет. Ударная, истребительная и разведывательная авиация - Су-25, Су-24М, МиГ-29, Су-27, Су-24МР от 1981 по 1991 год выпуска. За время независимости Украины мы не получили ни одного военного самолета", - объяснил Дроздов.

Командующий Воздушными силами считает, что ремонт и модернизацию советской техники нельзя проводить вечно.

"Происходит физическое разрушение двигателей, узлов, агрегатов, планера самолета. Рано или поздно, вероятно лет через 10, столкнемся с проблемой, что самолеты не смогут выполнять поставленные задачи", - добавил Дроздов.

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