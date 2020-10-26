РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15904 посетителя онлайн
Новости Общество Агрессия России против Украины Оборона
3 792 102
ВВС (255) самолет (3325) ВСУ (5134) Дроздов Сергей (10)

Лет через 10 самолеты Воздушных сил ВСУ не смогут выполнять поставленные задачи, необходимо обновление техники, - генерал-полковник Дроздов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Лет через 10 самолеты Воздушных сил ВСУ не смогут выполнять поставленные задачи, необходимо обновление техники, - генерал-полковник Дроздов

Командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-полковник Сергей Дроздов считает, что нужно воздержатся от комментариев, которые могут повлиять на работу комиссий, расследующих авиакатастрофу АН-26. Однако, он говорит, что парк авиационной техники нуждается в обновлении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Дроздов заявил в интервью "РБК-Украина".

По словам генерала-полковника, воины защищают воздушные границы Украины на образцах техники, которые были выпущены от 1968 до 1991 года.

"Самые старые самолеты у нас военно-транспортные, им от 52 лет. Ударная, истребительная и разведывательная авиация - Су-25, Су-24М, МиГ-29, Су-27, Су-24МР от 1981 по 1991 год выпуска. За время независимости Украины мы не получили ни одного военного самолета", - объяснил Дроздов.

Командующий Воздушными силами считает, что ремонт и модернизацию советской техники нельзя проводить вечно.

"Происходит физическое разрушение двигателей, узлов, агрегатов, планера самолета. Рано или поздно, вероятно лет через 10, столкнемся с проблемой, что самолеты не смогут выполнять поставленные задачи", - добавил Дроздов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина планирует до 2035 года закупить у США многоцелевые истребители, - генерал-полковник Дроздов

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
ДА ХВАТИТ ПОСТИТЬ УЖЕ КАЦАПСКИЕ СТРАШИЛКИ
У раши кишка тонка против НАТО и США. Так что хремль падет за 2 часа той войны 😀😀😀
показать весь комментарий
26.10.2020 09:42
+6
Лет через 10 самолёты, как средство ведения боевых действий, будут применять только папуасы и пигмеи.
Развивать нужно космические силы и беспилотную авиацию.
Самое время - почесать потылыцю и задуматься.
показать весь комментарий
26.10.2020 09:13
+6
І обов'язково "Зірку Смерті" треба побудувати.
показать весь комментарий
26.10.2020 09:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
У моего спонсоров нет.
У твоего - весь каганат.
показать весь комментарий
27.10.2020 07:57 Ответить
всё верно. только наоборот. у твоего каганат.
показать весь комментарий
27.10.2020 08:36 Ответить
Страница 2 из 2
 
 