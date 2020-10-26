За сутки коронавирус выявили у 189 детей и 182 медиков, - Степанов

За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезни COVID-19 заболело 5426 человек, из них 188 детей и 182 медицинских работников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 5426 человек, из них 188 детей и 182 медицинских работника. Были госпитализированы 736 человек. Зафиксировано 73 летальных случая. При этом выздоровели 1029 пациентов", - сказал Степанов.

По его словам, в целом за все время пандемии в Украине заболели 348 924 человека, из них 20 545 детей, а также 21 531 медработник.

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