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Украинская вакцина от коронавируса может быть готова где-то через год, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украинская вакцина от коронавируса может быть готова где-то через год, - Степанов

Примерно через год украинская вакцина от коронавируса может быть готова, необходимо пройти три фазы клинических исследований.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы Минздрава, необходимо "пройти еще очень большой путь, чтобы этот кандидат в вакцины стал вакциной", а именно три фазы клинических исследований.

"Сейчас подбирается в Украине соответствующее производство, где это может быть сделано. Если ожидания наши сбудутся, и действительно выбранный производитель и выбранный путь мы пройдем нормально, то уже через где-то год, мы можем получить оригинальную украинскую вакцину от COVID-19", - объяснил Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что президенту Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования препарата-претендента на звание украинской вакцины против COVID-19. Президент назвал вакцину "уникальной".

По словам Фаворова, испытания украинской вакцины на людях могут начать через 3 месяца, готовый препарат - получить через год.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что государство в полном объеме профинансирует изготовление украинской вакцины.

Всего в мире сейчас разрабатывается около 180 вакцин от коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 478, Одесчина - 348 и Житомирщина - 345

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Ну почему же сразу просрали..
В асфальт закатали на дороге!
Это такая лотерея, называется - найди бабки в асфальте!
Место закопки случайное, надо найти.. Украинская вакцина от коронавируса может быть готова где-то через год, - Степанов - Цензор.НЕТ 2947
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26.10.2020 09:28
+7
Дешевый треп. Что это за финт ушами, когда министр Украины меняет свое кресло, на стульчик в Одесском облСовете Украинская вакцина от коронавируса может быть готова где-то через год, - Степанов - Цензор.НЕТ 8769 ? Следы заметает?
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26.10.2020 09:26
+6
Про яку вакцину мова? Українську чи варіант кацапської вакцини, який буде вироблятися в Україні?
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26.10.2020 09:27
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Украинская вакцина от коронавируса может быть готова где-то через год, - Степанов - Цензор.НЕТ 5681 Украинская вакцина от коронавируса может быть готова где-то через год, - Степанов - Цензор.НЕТ 9232
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26.10.2020 09:19 Ответить
Ви для початку розробіть вакцину від грипу потім протестуйте її на собі а вже після того якщо ніхто з вас не подохне можливо вам хтось і повірить що ви ще щось можете "розробляти"!
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26.10.2020 09:20 Ответить
Насколько я понял из информации про эту вакцину, то она не украинская, а расейская! Это один из вариантов, который у них не пошел в серию. Они видать решили, что раз им так не дают ее закупить, то будет типа "украинская разработка"
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26.10.2020 10:02 Ответить
В нас все може бути!
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26.10.2020 11:41 Ответить
Але,зесрань!это значит вакцину вы нам закупать тоже не будете ,просрали все бабло...?
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26.10.2020 09:21 Ответить
Ну почему же сразу просрали..
В асфальт закатали на дороге!
Это такая лотерея, называется - найди бабки в асфальте!
Место закопки случайное, надо найти.. Украинская вакцина от коронавируса может быть готова где-то через год, - Степанов - Цензор.НЕТ 2947
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26.10.2020 09:28 Ответить
Идиот, максимум через 3-6 месяцев можно будет купить лицензию и начать производство одной из проверенных западных вакцин.
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26.10.2020 09:23 Ответить
купить)))) за шо? асфальт сдирать и проадвать? )))
(претензии совсем не к Вам.....а к нелоху и его нелохушной шобле)
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26.10.2020 09:46 Ответить
Так у стоматолога может получиться только вакцина для пломбирования зубов. Кароче, КГ/АМ.
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26.10.2020 09:25 Ответить
Уже всем очевидно, что эта зараза постоянно мутирует. Поэтому 'вакцина через год'- может уже быть бесполезным архаизмом.

Нужно двигаться в направлении идеального лекарства, мне кажется.

Все таки склоняюсь к версии, что сами вирусы ног не имеют и просто так без помощи 'первых изобретателей вакцины' из лаборатории ухани на рынок ухани не перебежали. Это так, к слову о 'естественности' летучего спида
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26.10.2020 09:25 Ответить
Дешевый треп. Что это за финт ушами, когда министр Украины меняет свое кресло, на стульчик в Одесском облСовете Украинская вакцина от коронавируса может быть готова где-то через год, - Степанов - Цензор.НЕТ 8769 ? Следы заметает?
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26.10.2020 09:26 Ответить
Про яку вакцину мова? Українську чи варіант кацапської вакцини, який буде вироблятися в Україні?
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26.10.2020 09:27 Ответить
Чув я що, спонтом американська хвірма, яка збирається співпрацювати з українськими вченими відношення не має до розробки вакцин але має тісні зв'язки з Мацквою.
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26.10.2020 09:30 Ответить
Тіки джерела цих чуток викладай.
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26.10.2020 09:36 Ответить
А що там викладати?
Друкуєш в гуглі "DiaPrep System Ink" - перше ж посилання на офiцiйний сайт "хвiрми". Сайт на двох мовах - англицка та кацапська.
Йдем далi, у тому ж гуглi вбиваємо "Михйло Фаворов публiкації" - 90% на кацапськiй та й на кацапських ресурсах.
Дивимось тi публiкації - нiякого вiдношення до вiрусології не мають. Тай й загалом до медицини
Якi ще вам тре посилання на джерела? Особисте признання Мiшi про те що воно кацапський агент? То не дочекаєтесь допоки такi ж самi сидять на банковiй.
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26.10.2020 09:59 Ответить
Досить, дякую.
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26.10.2020 10:17 Ответить
Це не для мене, а для ждунів "якісної" заморської вакцини.
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26.10.2020 10:20 Ответить
Такая вакцина должна быть бесплатной и при этом надежной.

Вакцина от обычного гриппа и то каждый год разная. В данном конкретном случае пообещать легче, чем решить этот труднорешаемый всем мировым сообществом вопрос.
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26.10.2020 09:31 Ответить
А "Блазень", випадково, не взяв розробку вакцини "під особистий контроль"? Якщо взяв, то буде, як завжди - все просеруть...
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26.10.2020 09:36 Ответить
Хана тебе, Степанов!
Зеля зебилам пел иное, накануне выборов!
Степанов, не справился? Венедиктову вместо тебя!!!
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26.10.2020 09:36 Ответить
Вот и увидим... сколько у нас в стране:
а) патриотов (ну которые готовы поддержать развитие нашей медицины не словом а тело... то есть делом)
б) проваксеров
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26.10.2020 09:41 Ответить
"поддержать развитие медицины" в данном случае могут только казнокрады и идиоты.
Данная "вакцина" - распил бюджета и ничто больше.
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26.10.2020 09:45 Ответить
Перед тобой зебил-антипрививочник. Не трать время.
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26.10.2020 09:58 Ответить
Герхард, уважаемый. А Вы уже встали в очередь? ))

Боги, как же достали:
а) лжепатриоты. Которые на словах вроде бы и патриоты... но патриоты почему-то не своей страны. А той, которая им может предоставить ... ну скажем сумочку.
"Купуй українське" - все что нам нужно для того чтобы в Украине действительно настала Европа. Да только... патриотов у нас на деле нету. Патриоты какого-нить Боша есть... а патриотов Украины - фиг да нифига.
Так и тут.
б) лжеваксеры. Когда подвергаешь сомнению их доводы по безопасности вакцин, соблюдению условий хранения и транспортировки (ну вы же знаете как у нас в Украине все... на самом деле, да?)... так сразу: "Это безопасно, все соблюдается, разработка на уровне мировых стандартов"...
А как только все вышесказанное предлагется им подтвердить на деле (а у этой вакцины, уверен, будут ВСЕ необходимые документы по безопасности, как и у любой иной прививки, скажем АКДС)... то сразу вспомниают в какой стране живут.
Эх.
Герхард... в общем мне интересно: а если вдруг завтра предложат... ну скажем британскую? Что тогда? Пойдете?
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26.10.2020 10:17 Ответить
О. Вот Вам один из адептов вакцинации по поводу этой вакцины ответил лучше меня:

https://censor.net/ru/news/3227051/stepanov_o_kritike_ukrainskoyi_vaktsiny_ot_covid19_izbavtes_etogo_kompleksa_natsionalnoyi_nepolnotsennosti
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26.10.2020 10:25 Ответить
тю...а Зележаба уже похвасталась ))))
Українська вакцина проти коронавірусу може бути готова десь через рік, - Степанов - Цензор.НЕТ 2515

...
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26.10.2020 09:45 Ответить
вона вже давно готова - у вигляді апаратів лазерної терапії "Геліос" (100% українська розробка); єдине, що чекає на відхід від справ дятла Степанова аби негайно бути запущеною для профілактики українців та для швидкого лікування хворих
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26.10.2020 09:46 Ответить
Неправильно приорететы ставишь сначало бабло потом вакцина потом снова бабло, а здоровье то таке .
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26.10.2020 09:52 Ответить
Ну теперь-то уже нафига заливать? СН всьо.
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26.10.2020 09:53 Ответить
Степанов з я якогось будуна вирішив відтворити в Україні кацапський скотоміцин..
залучає для цього якогось перебіжчика з Гамалії..

жодного сенсу у тому, крім пиляння грошей, немає
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26.10.2020 09:54 Ответить
 
 