Украинская вакцина от коронавируса может быть готова где-то через год, - Степанов
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Примерно через год украинская вакцина от коронавируса может быть готова, необходимо пройти три фазы клинических исследований.
Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
По словам главы Минздрава, необходимо "пройти еще очень большой путь, чтобы этот кандидат в вакцины стал вакциной", а именно три фазы клинических исследований.
"Сейчас подбирается в Украине соответствующее производство, где это может быть сделано. Если ожидания наши сбудутся, и действительно выбранный производитель и выбранный путь мы пройдем нормально, то уже через где-то год, мы можем получить оригинальную украинскую вакцину от COVID-19", - объяснил Степанов.
Напомним, ранее сообщалось, что президенту Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования препарата-претендента на звание украинской вакцины против COVID-19. Президент назвал вакцину "уникальной".
По словам Фаворова, испытания украинской вакцины на людях могут начать через 3 месяца, готовый препарат - получить через год.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что государство в полном объеме профинансирует изготовление украинской вакцины.
Всего в мире сейчас разрабатывается около 180 вакцин от коронавируса.
Пожалуйста, подождите...
В асфальт закатали на дороге!
Это такая лотерея, называется - найди бабки в асфальте!
Место закопки случайное, надо найти..
(претензии совсем не к Вам.....а к нелоху и его нелохушной шобле)
Нужно двигаться в направлении идеального лекарства, мне кажется.
Все таки склоняюсь к версии, что сами вирусы ног не имеют и просто так без помощи 'первых изобретателей вакцины' из лаборатории ухани на рынок ухани не перебежали. Это так, к слову о 'естественности' летучего спида
Друкуєш в гуглі "DiaPrep System Ink" - перше ж посилання на офiцiйний сайт "хвiрми". Сайт на двох мовах - англицка та кацапська.
Йдем далi, у тому ж гуглi вбиваємо "Михйло Фаворов публiкації" - 90% на кацапськiй та й на кацапських ресурсах.
Дивимось тi публiкації - нiякого вiдношення до вiрусології не мають. Тай й загалом до медицини
Якi ще вам тре посилання на джерела? Особисте признання Мiшi про те що воно кацапський агент? То не дочекаєтесь допоки такi ж самi сидять на банковiй.
Вакцина от обычного гриппа и то каждый год разная. В данном конкретном случае пообещать легче, чем решить этот труднорешаемый всем мировым сообществом вопрос.
Зеля зебилам пел иное, накануне выборов!
Степанов, не справился? Венедиктову вместо тебя!!!
а) патриотов (ну которые готовы поддержать развитие нашей медицины не словом а тело... то есть делом)
б) проваксеров
Данная "вакцина" - распил бюджета и ничто больше.
Боги, как же достали:
а) лжепатриоты. Которые на словах вроде бы и патриоты... но патриоты почему-то не своей страны. А той, которая им может предоставить ... ну скажем сумочку.
"Купуй українське" - все что нам нужно для того чтобы в Украине действительно настала Европа. Да только... патриотов у нас на деле нету. Патриоты какого-нить Боша есть... а патриотов Украины - фиг да нифига.
Так и тут.
б) лжеваксеры. Когда подвергаешь сомнению их доводы по безопасности вакцин, соблюдению условий хранения и транспортировки (ну вы же знаете как у нас в Украине все... на самом деле, да?)... так сразу: "Это безопасно, все соблюдается, разработка на уровне мировых стандартов"...
А как только все вышесказанное предлагется им подтвердить на деле (а у этой вакцины, уверен, будут ВСЕ необходимые документы по безопасности, как и у любой иной прививки, скажем АКДС)... то сразу вспомниают в какой стране живут.
Эх.
Герхард... в общем мне интересно: а если вдруг завтра предложат... ну скажем британскую? Что тогда? Пойдете?
https://censor.net/ru/news/3227051/stepanov_o_kritike_ukrainskoyi_vaktsiny_ot_covid19_izbavtes_etogo_kompleksa_natsionalnoyi_nepolnotsennosti
...
залучає для цього якогось перебіжчика з Гамалії..
жодного сенсу у тому, крім пиляння грошей, немає