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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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На Закарпатье кандидат на выборах принимала участие в подсчете голосов, - "Опора"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На Закарпатье кандидат на выборах принимала участие в подсчете голосов, -

Также в помещении УИК присутствовали посторонние лица.

В Закарпатской области наблюдатели Гражданской сети "ОПОРА" зафиксировали нарушения при подсчете голосов - к процессу подключилась кандидат в сельские головы. Об этом сообщается на сайте организации, передает Цензор.НЕТ.

"На избирательном участке №210520, что в селе Красная Тячевского района, во время подсчета голосов вместе с членами участковой избирательной комиссии наблюдатель ОПОРЫ заметил действующую главу села, кандидата на эту должность Марию Носу", - говорится в сообщении.

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Женщина, вероятно, участвовала в подсчете. Также в подсчете избирательных документов зафиксирован мужчина, который присутствовал на заседании как журналист. Кандидатка прекратила подсчет голосов после замечания наблюдателя, а мужчина-журналист - продолжил.

"Кроме этого, на избирательном участке №210092 в селе Неветленфолу Береговского района, по информации наблюдателя ОПОРЫ, во время вечернего заседания подсчета голосов в течение полчаса присутствовали посторонние люди, которые представились врачом и сторожем, и не объяснили наблюдателю цель своего визита. По информации ОПОРЫ, эти люди просто сидели в помещении участка и не вмешивались в работу УИК. Члены УИК также не реагировали на их присутствие", - рассказали в Гражданской сети.
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Это мне, и это мне, это опять мне....
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26.10.2020 09:41 Ответить
 
 