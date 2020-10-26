В Украину до конца недели поставят 14 тыс. флаконов "Ремдесивира" для лечения пациентов с COVID-19, - Минздрав
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В Украину до конца текущей недели поставят 14 тыс. флаконов лексредства "Ремдесивир" для лечения пациентов с COVID-19.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
"На предыдущей неделе Минздрав разрешил ввоз незарегистрированного лексредства "Ремдесивир", закупленного ГП "Медицинские закупки Украины" для лечения коронавирусной болезни. Он входит в национальный протокол лечения. В Украину должны поставить первую партию препарата – около 14 тыс. флаконов, поставки будут проходить до конца недели. Общая процедура предусматривала закупку 28,2 тыс. единиц этого лекарства, что будет направлено на лечение 4,7 тыс. пациентов со средним и тяжелым течением болезни",- сказал он.
"Это лекарство используется во многих странах – США, Японии, Австралии, странах ЕС, входит в протоколы лечения. 22 октября главный регуляторный орган Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) полноценно утвердил ремдесивир как первый вид терапии для лечения COVID-19, его утвердили на основе анализа и детального изучения результатов рандомизированных исследований",- добавил замминистра.
2 мая Ремдесивир официально одобрили в США для лечения коронавируса. 29 мая сообщалось, что ученые пришли к выводу, будто ремдесивир наиболее эффективен в первые дни активной репликации вируса; то есть, с учетом инкубационного периода, это зачастую досимптомные дни. По их мнению, препарат не следует рекомендовать для лечения тяжелой формы коронавирусной болезни. 25 июня Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) по лекарственным средствам для человека (CHMP) рекомендовал предоставить Veklury (ремдесивиру) условное маркетинговое разрешение для лечения COVID-19 у взрослых и подростков с 12 лет с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород. 16 октября Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "Ремдесивир" почти не снижает смертность из-за COVID-19. 23 октября "Ремдесивир" стал первым утвержденным в США препаратом для лечения COVID-19.
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Медведчук спутніком ширяється,Трамп ремдесивір п'є. Дохріна неадекватів розвелося.
ВООЗ: ремдесивір майже не знижує смертність від COVID-19
"Як виявилося, препарат мав «незначний ефект або взагалі не впливав на госпіталізованих із COVID-19, на що вказує загальна смертність, необхідність застосування ШВЛ і тривалість перебування в лікарні», зазначається в дослідженні."
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Передайте по возможности лично в руки ....
как показали промежуточные испытания программы "Солидарность" под эгидой ВОЗ, лекарства ремдесивир и интерферон, на которые возглагались определенные надежды, не показали хоть какого-то заметного снижения смертности от COVID-19 или сокращения времени, проводимого в больницах пациентами с диагнозом "коронавирус".
Единственным препаратом, на данный момент доказавшим определенную эффективность в борьбе с COVID-19, остается, по словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, дексаметазон.
"...Первое такое исследование на 1062 пациентах, проведенное Национальными институтами здоровья США (NIH), показало, что ремдесивир у тяжелых пациентов снижает медианное время выздоровления с 15 до 10 дней. Он также показал тенденцию к снижению смертности с 11,6 до 8%. Стало ясно, что этот препарат хоть и не панацея, но может быть полезен для лечения госпитализированных пациентов (для амбулаторного лечения его не рассматривали, так как препарат инъекционный).
На основании этих результатов ремдесивир еще 1 мая получил в США временное разрешение для тяжелых больных. Затем одобрение на схожих условиях ремдесивир получил и в Европейском союзе, и в некоторых других странах. В августе временное разрешение было расширено до всех госпитализированных пациентов независимо от тяжести заболевания.
Финальные результаты этого исследования были опубликованы совсем недавно, 8 октября, и там было показано снижение смертности с 11,9 до 6,7% на 15-й день и с 15,2 до 11,4% на 29-й день."
https://meduza.io/feature/2020/10/22/vse-preparaty-protiv-kovida-provalilis-v-klinicheskom-issledovanii-pod-egidoy-voz-dazhe-remdesivir-o-chem-eto-govorit-i-na-chto-teper-nadeyatsya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80
1. Монополист или единственная в США, которая занимается жанным вопросом??????
2. Приостановлено полностью в стране ли на уровне решений соответствующих органов в США??????
3. Что за дилетантизм делать на основании одного частного события обобщающие выводы????
Обратите внимание на дату:
13.10.20 00:56 Больницы через неделю получат препарат ремдесивир, используемый для лечения коронавируса, - Степанов
https://censor.net/ru/news/3224488/bolnitsy_cherez_nedelyu_poluchat_preparat_remdesivir_ispolzuemyyi_dlya_lecheniya_koronavirusa_stepanov
как они сами пишут. Это кто ж будет принимать в досимптомные дни препарат по 300 баксов?