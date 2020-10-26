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В Украину до конца недели поставят 14 тыс. флаконов "Ремдесивира" для лечения пациентов с COVID-19, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украину до конца недели поставят 14 тыс. флаконов

В Украину до конца текущей недели поставят 14 тыс. флаконов лексредства "Ремдесивир" для лечения пациентов с COVID-19.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"На предыдущей неделе Минздрав разрешил ввоз незарегистрированного лексредства "Ремдесивир", закупленного ГП "Медицинские закупки Украины" для лечения коронавирусной болезни. Он входит в национальный протокол лечения. В Украину должны поставить первую партию препарата – около 14 тыс. флаконов, поставки будут проходить до конца недели. Общая процедура предусматривала закупку 28,2 тыс. единиц этого лекарства, что будет направлено на лечение 4,7 тыс. пациентов со средним и тяжелым течением болезни",- сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Ремдесивир" стал первым утвержденным в США препаратом для лечения COVID-19

"Это лекарство используется во многих странах – США, Японии, Австралии, странах ЕС, входит в протоколы лечения. 22 октября главный регуляторный орган Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) полноценно утвердил ремдесивир как первый вид терапии для лечения COVID-19, его утвердили на основе анализа и детального изучения результатов рандомизированных исследований",- добавил замминистра.

2 мая Ремдесивир официально одобрили в США для лечения коронавируса. 29 мая сообщалось, что ученые пришли к выводу, будто ремдесивир наиболее эффективен в первые дни активной репликации вируса; то есть, с учетом инкубационного периода, это зачастую досимптомные дни. По их мнению, препарат не следует рекомендовать для лечения тяжелой формы коронавирусной болезни. 25 июня Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) по лекарственным средствам для человека (CHMP) рекомендовал предоставить Veklury (ремдесивиру) условное маркетинговое разрешение для лечения COVID-19 у взрослых и подростков с 12 лет с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород. 16 октября Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "Ремдесивир" почти не снижает смертность из-за COVID-19. 23 октября "Ремдесивир" стал первым утвержденным в США препаратом для лечения COVID-19.
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Топ комментарии
+4
Для ЗЕленых долбодятлов из Миннздрава..
Передайте по возможности лично в руки ....

как показали промежуточные испытания программы "Солидарность" под эгидой ВОЗ, лекарства ремдесивир и интерферон, на которые возглагались определенные надежды, не показали хоть какого-то заметного снижения смертности от COVID-19 или сокращения времени, проводимого в больницах пациентами с диагнозом "коронавирус".

Единственным препаратом, на данный момент доказавшим определенную эффективность в борьбе с COVID-19, остается, по словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, дексаметазон.
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26.10.2020 10:05
+3
по чем продавать будете, а минздрав? аж 14 тыс штук это ж окуеть можно скока много! это вы для офиса президента и для слуг из рады прикупили??? хоть бы уже втихаря сделали всеравно лично министр для богатых буратин (типа зельца или юльки с порохом) распределять будет - по 1-2 флакона в одни руки. а нам украинцам пересичным? а вам йух в руки, работать надо!
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26.10.2020 10:22
+2
Деньги некуда девать? Малоэффективный дорогущий препарат с кучей побочных эффектов. принимать его надо /с учетом инкубационного периода, это зачастую досимптомные дни./
как они сами пишут. Это кто ж будет принимать в досимптомные дни препарат по 300 баксов?
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26.10.2020 11:06
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Правила форума Совет форумчан
Ой! А что это такое? Вся такая прогрессивная и в тренде с CNN, NYT и пр. светочами фейковой прессы еще недавно клеймила и поливала Трампа, высказывавщегося в пользу этого препарата??? И?
В Украину до конца недели поставят 14 тыс. флаконов "Ремдесивира" для лечения пациентов с COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2990 В Украину до конца недели поставят 14 тыс. флаконов "Ремдесивира" для лечения пациентов с COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2990 В Украину до конца недели поставят 14 тыс. флаконов "Ремдесивира" для лечения пациентов с COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2990
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26.10.2020 10:05 Ответить
Та таке...
Медведчук спутніком ширяється,Трамп ремдесивір п'є. Дохріна неадекватів розвелося.
ВООЗ: ремдесивір майже не знижує смертність від COVID-19

"Як виявилося, препарат мав «незначний ефект або взагалі не впливав на госпіталізованих із COVID-19, на що вказує загальна смертність, необхідність застосування ШВЛ і тривалість перебування в лікарні», зазначається в дослідженні."

Просто бізнес...
В Україну до кінця тижня поставлять 14 тис. флаконів "Ремдесивіру" для лікування пацієнтів з COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3486
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26.10.2020 11:12 Ответить
Американская фармацевтическая компания Eli Lilly and Company приостановила клинические испытания препарата Ремдесивир (Remdesivir; код разработки GS-5734) для лечения COVID-19 в связи с возникшими проблемами с безопасностью для здоровья для участников испытания. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform ). Именно этот препарат собирается закупать Министерство здравоохранения у ООО «Lohmann Animal Health Ukraine».
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26.10.2020 12:17 Ответить
Для ЗЕленых долбодятлов из Миннздрава..
Передайте по возможности лично в руки ....

как показали промежуточные испытания программы "Солидарность" под эгидой ВОЗ, лекарства ремдесивир и интерферон, на которые возглагались определенные надежды, не показали хоть какого-то заметного снижения смертности от COVID-19 или сокращения времени, проводимого в больницах пациентами с диагнозом "коронавирус".

Единственным препаратом, на данный момент доказавшим определенную эффективность в борьбе с COVID-19, остается, по словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, дексаметазон.
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26.10.2020 10:05 Ответить
ВОЗ лобирует, в первую очередь, китайское! ((((

"...Первое такое исследование на 1062 пациентах, проведенное Национальными институтами здоровья США (NIH), показало, что ремдесивир у тяжелых пациентов снижает медианное время выздоровления с 15 до 10 дней. Он также показал тенденцию к снижению смертности с 11,6 до 8%. Стало ясно, что этот препарат хоть и не панацея, но может быть полезен для лечения госпитализированных пациентов (для амбулаторного лечения его не рассматривали, так как препарат инъекционный).
На основании этих результатов ремдесивир еще 1 мая получил в США временное разрешение для тяжелых больных. Затем одобрение на схожих условиях ремдесивир получил и в Европейском союзе, и в некоторых других странах. В августе временное разрешение было расширено до всех госпитализированных пациентов независимо от тяжести заболевания.
Финальные результаты этого исследования были опубликованы совсем недавно, 8 октября, и там было показано снижение смертности с 11,9 до 6,7% на 15-й день и с 15,2 до 11,4% на 29-й день."
https://meduza.io/feature/2020/10/22/vse-preparaty-protiv-kovida-provalilis-v-klinicheskom-issledovanii-pod-egidoy-voz-dazhe-remdesivir-o-chem-eto-govorit-i-na-chto-teper-nadeyatsya
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26.10.2020 10:15 Ответить
Американская фармацевтическая компания Eli Lilly and Company приостановила клинические испытания препарата Ремдесивир (Remdesivir; код разработки GS-5734) для лечения COVID-19 в связи с возникшими проблемами с безопасностью для здоровья для участников испытания. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform ). Именно этот препарат собирается закупать Министерство здравоохранения у ООО «Lohmann Animal Health Ukraine».
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26.10.2020 12:19 Ответить
Тем не менее ремдесивир, несмотря на довольно слабые доказательства, стоящие за ним и дороговизну, в настоящее время является частью стандартных пакетов лечения в большинстве стран, и считается единственным противовирусным препаратом, показавшим свою эффективность против COVID-19. Более того он первым среди всех препаратов получил полное разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на использование для лечения людей старше 12 лет и весом не менее 40 килограммов, которым требуется госпитализация из-за коронавирусной инфекции
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80
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26.10.2020 12:40 Ответить
сказано же - Американская фармацевтическая компания Eli Lilly and Company приостановила клинические испытания препарата Ремдесивир (Remdesivir; код разработки GS-5734) для лечения COVID-19 в связи с возникшими проблемами с безопасностью для здоровья для участников испытания.
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26.10.2020 13:38 Ответить
компания Eli Lilly and Company
1. Монополист или единственная в США, которая занимается жанным вопросом??????
2. Приостановлено полностью в стране ли на уровне решений соответствующих органов в США??????
3. Что за дилетантизм делать на основании одного частного события обобщающие выводы????
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26.10.2020 13:44 Ответить
Интересно, это только я увидел в этом же тексте "ремдесивир наиболее эффективен в первые дни активной репликации вируса; то есть, с учетом инкубационного периода, это зачастую досимптомные дни. По их мнению, препарат не следует рекомендовать для лечения тяжелой формы коронавирусной болезниИсточник: https://censor.net/ru/n3227045"? То есть для тяжелых стадий болезни он непригоден, только на начальном этапе. Поэтому делаю вывод - умение читать не зависит от того - зеленый ты, или ты сине-желто-красный долбодятл. Предвидя вопрос - а это когда, начальный этап? Отвечаю - в начале. В Україну до кінця тижня поставлять 14 тис. флаконів "Ремдесивіру" для лікування пацієнтів з COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7294
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26.10.2020 12:27 Ответить
по чем продавать будете, а минздрав? аж 14 тыс штук это ж окуеть можно скока много! это вы для офиса президента и для слуг из рады прикупили??? хоть бы уже втихаря сделали всеравно лично министр для богатых буратин (типа зельца или юльки с порохом) распределять будет - по 1-2 флакона в одни руки. а нам украинцам пересичным? а вам йух в руки, работать надо!
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26.10.2020 10:22 Ответить
Где-то я такое уже слышал.
Обратите внимание на дату:
13.10.20 00:56 Больницы через неделю получат препарат ремдесивир, используемый для лечения коронавируса, - Степанов

https://censor.net/ru/news/3224488/bolnitsy_cherez_nedelyu_poluchat_preparat_remdesivir_ispolzuemyyi_dlya_lecheniya_koronavirusa_stepanov
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26.10.2020 10:59 Ответить
Деньги некуда девать? Малоэффективный дорогущий препарат с кучей побочных эффектов. принимать его надо /с учетом инкубационного периода, это зачастую досимптомные дни./
как они сами пишут. Это кто ж будет принимать в досимптомные дни препарат по 300 баксов?
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26.10.2020 11:06 Ответить
И к тому же одному больному нужно 5 флаконов
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26.10.2020 11:18 Ответить
14000 - крупная партия !!!Слги народа уже распределили квоты между собой?
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26.10.2020 11:35 Ответить
И сколько из 14 тыс. флаконов попадет к обычным людям (не депутатам,не чиновникам) и по какой цене?Если те твари маски одноразовые продавали по 100 грн.,то с "ремдесевиром" нужно будет сразу все имущество переписать на чиновников и почки сразу обе продать.
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26.10.2020 12:26 Ответить
А дексаметазон у нас уже разучились производить?
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26.10.2020 14:28 Ответить
 
 