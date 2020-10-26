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Наблюдатель выпрыгнул в окно при подсчете голосов на избирательном участке в Луцке

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Наблюдатель выпрыгнул в окно при подсчете голосов на избирательном участке в Луцке

В Луцке на избирательном участке № 071044 наблюдатель от политической партии "Сила и честь" выпрыгнул в окно после того, как начался подсчет голосов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Волинські новини", об этом сообщили очевидцы.

Инцидент произошел на участке, который находится в здании факультета истории, политологии и национальной безопасности Волынского национального университета имени Леси Украинки около 22:30.

По словам очевидцев, мужчина покинул участок, выпрыгнув в окно. К счастью, участок находится на первом этаже здания.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+28
Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку - Цензор.НЕТ 4084
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26.10.2020 10:16
+9
Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку - Цензор.НЕТ 2978
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26.10.2020 10:14
+6
всё понятно - ни силы, ни чести...(((
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26.10.2020 10:08
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Наблюдатель выпрыгнул в окно при подсчете голосов на избирательном участке в Луцке - Цензор.НЕТ 7040 С горя что ли??
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26.10.2020 10:06 Ответить
выбросили
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26.10.2020 10:07 Ответить
може викинули,як непотріб
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26.10.2020 10:08 Ответить
Отвлекал внимание от вброса?
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26.10.2020 10:43 Ответить
Иногда дефенестрация - правильное дело.
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26.10.2020 10:07 Ответить
всё понятно - ни силы, ни чести...(((
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26.10.2020 10:08 Ответить
ни ума
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26.10.2020 10:48 Ответить
ну нельзя же так близко к сердцу принимать проигрыш на выборах Наблюдатель выпрыгнул в окно при подсчете голосов на избирательном участке в Луцке - Цензор.НЕТ 3759
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26.10.2020 10:08 Ответить
за водкой побёг. скучно ночью без водки бюллетни считать.
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26.10.2020 10:09 Ответить
Оригинальный вы человек.

Наблюдатель выпрыгнул в окно при подсчете голосов на избирательном участке в Луцке - Цензор.НЕТ 2631
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26.10.2020 10:09 Ответить
выбросили , мешал "правильно считать "
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26.10.2020 10:09 Ответить
Говорят ковид вызывает иногда "желание выпрыгнуть из окна" - наверное заразный.
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26.10.2020 10:11 Ответить
Кто заразный? Сам лично переболел КОВИДом. Подобные дурные мысли к счастью не посещали. Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку - Цензор.НЕТ 8670
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26.10.2020 10:23 Ответить
"Шутка юмора" однако ...
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26.10.2020 10:29 Ответить
"наблюдатель от политической партии "Сила и честь" выпрыгнул в окно" - Наблюдатель выпрыгнул в окно при подсчете голосов на избирательном участке в Луцке - Цензор.НЕТ 8242
"К счастью, участок находится на первом этаже здания" - Наблюдатель выпрыгнул в окно при подсчете голосов на избирательном участке в Луцке - Цензор.НЕТ 2897
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26.10.2020 10:13 Ответить
И смех и грех.
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26.10.2020 10:13 Ответить
на момент подсчета голосов участок закрівается(на вход и выход)... наблюдатель решил, что цирка из него достаточно, пора ужинать и спать... окно закрыть не додумались он и выпрыгнул...и пошел домой.
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26.10.2020 10:14 Ответить
Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку - Цензор.НЕТ 2978
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26.10.2020 10:14 Ответить
Может перепутал дверь с окном 😄
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26.10.2020 10:15 Ответить
Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку - Цензор.НЕТ 4084
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26.10.2020 10:16 Ответить
ой ***** не могу держите меня двоее Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку - Цензор.НЕТ 1504 Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку - Цензор.НЕТ 1504 Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку - Цензор.НЕТ 5811 Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку - Цензор.НЕТ 5811 Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку - Цензор.НЕТ 5811 Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку - Цензор.НЕТ 5811
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26.10.2020 10:32 Ответить
член не працює... це його проблема, якщо ще й голова не працює... то вже наша проблема.
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26.10.2020 14:29 Ответить
Шок контент. 18+.Срочно в топ!))
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26.10.2020 10:16 Ответить
От названий большинства партий, хочется разорвать бюллетени как туалетную бумагу.
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26.10.2020 10:21 Ответить
Мабуть посцять захтів (с)
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26.10.2020 10:25 Ответить
Умеют интриговать заголовками. Другой сходит в сортир,а напишут-изошел на гавно.
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26.10.2020 10:26 Ответить
"Сила и честь"? Силой обесчестили и он так отреагировал?
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26.10.2020 10:31 Ответить
Совпадение? Не думаю!
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26.10.2020 10:32 Ответить
..у каждого свой хайп Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку - Цензор.НЕТ 5211
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26.10.2020 10:34 Ответить
Журналистика высшего уровня с таким названием статьи и реальностью ...
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26.10.2020 10:36 Ответить
а сам он чего говорит?бо я так понимаю,это мнение избирательной комиссии Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку - Цензор.НЕТ 6151
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26.10.2020 10:37 Ответить
Насколько я помню, домик ранее назывался "Політичної освіти". Знаходиться біля ТСОУ та колишньго штабу дивізії ВПС (по відстані однаково до метра).
Крайне хреновое место. Кстати еще один корпус педагогического сделали в бывшем облкомпартии.
Полет был коротким, но результативным. Идиот. Че прыгать то, все равно не посадят.
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26.10.2020 10:38 Ответить
Походу у наблюдателя от политической партии "Сила и честь" нет ни чести, ни силы. Нет что бы с верхнего этажа. Спостерігач вистрибнув у вікно під час підрахунку голосів на виборчій дільниці в Луцьку - Цензор.НЕТ 5314
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26.10.2020 11:39 Ответить
за ногами сбегал.
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26.10.2020 11:56 Ответить
Мабуть сортир був на іншому поверсі. Було якось на моїй пам'яті, коли підрахунок ще не закінчився, а бажаючих піти до вітру зібралося чоловік п'ять. Поліцай був деякий час невблаганний але потім і йому придавило на клапан. Тож, під його наглядом всі через запасний вихід пішли за клуб до вітру.
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26.10.2020 12:22 Ответить
 
 