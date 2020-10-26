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ВР (28725) выборы (24317) Ляшко Олег (1639) Гунько Анатолий (23)

Довыборы в Раду по 208 округу: "слуга народа" Гунько заявляет о победе, Ляшко требует расследовать масштабный подкуп избирателей

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Довыборы в Раду по 208 округу:

Кандидат на промежуточных выборах народного депутата в одномандатном избирательном округе (ОИО) №208 (Черниговская обл.) Анатолий Гунько ("Слуга народа") заявил, что согласно проведенному его штабом подсчету голосов он победил на выборах 25 октября. Его соперник Олег Ляшко ("Радикальная партия Олега Ляшко") требует расследовать "масштабный подкуп" избирателей.

"По параллельному подсчету голосов, который проводился моим штабом, я одержал уверенную победу в избирательной гонке на 208-м округе, с разницей 1442 голоса. Теперь становится понятной истерика моего оппонента Олега Ляшко, который на камеры центральных телеканалов совершал показательное выступление относительно его избрания", - написал Гунько в соцсети Facebook в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Но остается открытым вопрос относительно главного спонсора и расходов финансовых средств на кампанию после окончательного фиаско", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трое из тринадцати кандидатов в 208 округе на Черниговщине носят фамилию Гунько, - ЦИК

В свою очередь лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко" Олег Ляшко заявил, что не признает результат "этих купленных выборов".

"Мы выиграли выборы в 208 округе, но проиграли подкупу и коррупции власти. По данным ЦИК, аномально высокая явка в 50% на этом округе в 1,5 раза (!) превысила среднюю явку по стране. Это доказательство, что в округе сработала масштабная сетка подкупа избирателей. Все социологические опросы накануне выборов (Рейтинг, Социс) давали убедительную победу мне, но подкуп избирателей кардинально исказил результаты этих выборов. В каждом селе округа люди знают и сообщали о массовой скупке голосов, организованной кандидатом от власти Анатолием Гунько. Финансировал эту коррупционную сеть пророссийский олигарх Виктор Полищук. ... В результате кандидат от власти Гунько скупил 50% избирателей округа и в коррупционный способ купил мандат народного депутата. Поэтому мы не признаем результатов этих купленных выборов, требуем справедливого расследования и наказания всех причастных к масшабному подкупу избирателей 208 округа", - написал Ляшко на своей странице в соцсети Фейсбук.

По состоянию на 10:25 ЦИК обработал 24,62% участковых протоколов:

  • Олег Ляшко от "Радикальной партии" - 33,37% голосов;
  • Анатолий Гунько от "Слуги народа" - 32,38% голосов;
  • Людмила Давиденко, самовыдвижение - 26,96% голосов;
  • Анатолий Гунько (самовыдвижение) - 2,98%;
  • Игорь Гунько (самовыдвижение) - 1,39%.

Довыборы в Раду по 208 округу: слуга народа Гунько заявляет о победе, Ляшко требует расследовать масштабный подкуп избирателей 01
Довыборы в Раду по 208 округу: слуга народа Гунько заявляет о победе, Ляшко требует расследовать масштабный подкуп избирателей 02
Довыборы в Раду по 208 округу: слуга народа Гунько заявляет о победе, Ляшко требует расследовать масштабный подкуп избирателей 03
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Топ комментарии
+10
Не поддерживаю и не поддерживал никогда слуг. Но все же, Вас не настораживает, то что по округу шло три Гунько? Налицо грязная игра Ляшко, который поставил технических кандидатов, и они таки оторвали у "слуги" 4% голосов.
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26.10.2020 10:43
+7
Без депутатского мандата, видать, ляжко перестало везти в казино.

Иди работать, Ляжко, это тебе не вилами махать или на порносайтах голубятни в раде зависать.
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26.10.2020 10:38
+7
*Ахметкіне бабло ф-ф-фтопку ! Довыборы в Раду по 208 округу: "слуга народа" Гунько заявляет о победе, Ляшко требует расследовать масштабный подкуп избирателей - Цензор.НЕТ 3391
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26.10.2020 10:40
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Жаба гадюкинг продолжается Довыборы в Раду по 208 округу: "слуга народа" Гунько заявляет о победе, Ляшко требует расследовать масштабный подкуп избирателей - Цензор.НЕТ 2498
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26.10.2020 10:32 Ответить
Зелёные не брезгуют подкупом и фальсификациями на выборах.
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26.10.2020 10:34 Ответить
Не поддерживаю и не поддерживал никогда слуг. Но все же, Вас не настораживает, то что по округу шло три Гунько? Налицо грязная игра Ляшко, который поставил технических кандидатов, и они таки оторвали у "слуги" 4% голосов.
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26.10.2020 10:43 Ответить
а вас, не настораживает заявление дубинского Довибори в Раду по 208 округу: "слуга народу" Гунько заявляє про перемогу, Ляшко вимагає розслідувати масштабний підкуп виборців - Цензор.НЕТ 320
...имея всю полноту власти в виде своих прокуроров, своих этих, своих тех, своих пятых-десятых, и самое главное - свое монобольшинство, безусловно нужно было показывать результат лучше Источник: https://censor.net/ru/n3227000
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26.10.2020 12:00 Ответить
Ну да, сук... такие и Гуньков аж 3 штуки туда приперли, дабы самым себе подосрать. Кароче вали все на зеленых, да же то, чем они никогда не занимались. Гы.
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26.10.2020 10:44 Ответить
Ты бы тут не ,,гыкал,,,ватноголовый,а ТО ЖЕ правописание подучил!
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26.10.2020 11:29 Ответить
перед кремлевскими ху йлотролями не пресмыкаюсь. ПНХ.
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26.10.2020 12:55 Ответить
Опять Ляшко хочет в лотерею выигрывать.
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26.10.2020 10:35 Ответить
два говна выясняют кто из них жидкое, а кто твердое
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26.10.2020 10:38 Ответить
Нынешняя зРада скучная какая-то, там явно не хватает реальных клоунов типа Ляшка. )))
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26.10.2020 11:02 Ответить
Это точно.
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26.10.2020 11:10 Ответить
Ты хотело сказать с ахметкой? С бабой с косой он уже давно завязал.
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26.10.2020 11:03 Ответить
Как этот гунько не набрал 146% согласно подсчётам ЕГО ШТАБА.
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26.10.2020 10:36 Ответить
Так это если сложить всех трех. Гы.
Типа подкуп заметили, а то, что Ляшко подкинул туда еще двух Гуньковых, то это не подло да?
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26.10.2020 10:46 Ответить
а использовать 100% админресурс, даже по словам урода дубинского и т.д. єто виграть честно?, да ишак Довибори в Раду по 208 округу: "слуга народу" Гунько заявляє про перемогу, Ляшко вимагає розслідувати масштабний підкуп виборців - Цензор.НЕТ 1734
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26.10.2020 11:55 Ответить
как показывает статистика адекватное большинство наблюдало этот цирк со стороны
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26.10.2020 10:37 Ответить
ляшко, тебя предупреждали не связываться с юлькой? ну вот... она "черная вдова". любой союз с ней приводит к краху.
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26.10.2020 10:38 Ответить
Над "вротабрав" вчергове поглумились.
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26.10.2020 10:38 Ответить
Без депутатского мандата, видать, ляжко перестало везти в казино.

Иди работать, Ляжко, это тебе не вилами махать или на порносайтах голубятни в раде зависать.
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26.10.2020 10:38 Ответить
видно, в інтернаті привчили до шику
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26.10.2020 11:45 Ответить
Дійсно, зараз на порносайтах можна завісати лише слугам наріда. Доречі, такої секасностурбованноі ВР ще ніколи не було. Складається враження, що у раду пройшли самі олігофрени, у яких лібідо значно підвищене, ніж у здорових людей. Ляжко навпаки давав нам надію скоріше потрапити у Європу, завдякі своїй сексуальній орієнтації. Мати рафінованого гея у владі - це тільки плюс. А ти свою гомофобію краще не афішуй, бо геїв у нас багато, вони ж можуть і образитись.
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26.10.2020 14:28 Ответить
шо то там этих гунько как гуталину у Матроскина.. ))))
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26.10.2020 10:39 Ответить
а Вила Скотиняці в Сраку слабо засунути Довыборы в Раду по 208 округу: "слуга народа" Гунько заявляет о победе, Ляшко требует расследовать масштабный подкуп избирателей - Цензор.НЕТ 7807 - нема Хліба- даешь Зрелища...
Довыборы в Раду по 208 округу: "слуга народа" Гунько заявляет о победе, Ляшко требует расследовать масштабный подкуп избирателей - Цензор.НЕТ 4567
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26.10.2020 10:39 Ответить
два говна выясняют кто из них жидкое, а кто твердое
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26.10.2020 10:39 Ответить
Бачили?
Ні? Довыборы в Раду по 208 округу: "слуга народа" Гунько заявляет о победе, Ляшко требует расследовать масштабный подкуп избирателей - Цензор.НЕТ 2702
Подивіться обов'язково!!! Довыборы в Раду по 208 округу: "слуга народа" Гунько заявляет о победе, Ляшко требует расследовать масштабный подкуп избирателей - Цензор.НЕТ 1842

Довыборы в Раду по 208 округу: "слуга народа" Гунько заявляет о победе, Ляшко требует расследовать масштабный подкуп избирателей - Цензор.НЕТ 5916
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26.10.2020 10:40 Ответить
*Ахметкіне бабло ф-ф-фтопку ! Довыборы в Раду по 208 округу: "слуга народа" Гунько заявляет о победе, Ляшко требует расследовать масштабный подкуп избирателей - Цензор.НЕТ 3391
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26.10.2020 10:40 Ответить
100%
Мені "сподобалося" як Шустер натякнув на цей кліп у своїй передачі, щоб його подивилися як мога більше людей.
Так тонко натякнув, що аж смішно стало ще до просмотру.
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26.10.2020 10:46 Ответить
Цей ..краще .. Довибори в Раду по 208 округу: "слуга народу" Гунько заявляє про перемогу, Ляшко вимагає розслідувати масштабний підкуп виборців - Цензор.НЕТ 3126
..Вор в законе и Ляшко - Прописка в хате. Прикол про Ляшко Довибори в Раду по 208 округу: "слуга народу" Гунько заявляє про перемогу, Ляшко вимагає розслідувати масштабний підкуп виборців - Цензор.НЕТ 1893
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26.10.2020 10:53 Ответить
Ахмєтов став продюсером! Скотиняка така! Довыборы в Раду по 208 округу: "слуга народа" Гунько заявляет о победе, Ляшко требует расследовать масштабный подкуп избирателей - Цензор.НЕТ 6802
Не відступай!
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26.10.2020 10:43 Ответить
И эта мразь еще что-то вякает про честные выборы, да там из 5 кандидатов у 3 фамилия Гунько.
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26.10.2020 10:44 Ответить
Олег ЛОХшко.
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26.10.2020 10:46 Ответить
Ляшко забыл старую поговорку " с глаз долой из сердца вон". Исчез из кульбитов в Раде по ТВ и рейтинги провалились. Обидно, досадно, Розита не поймет, партни тоже..., да и коровы. Но такое бывает. А как говорится "после драки кулаками не машут". Хотя можно предложить как в древности " божий суд" поединок между кандидатами, но конечно не рыцарский ( где Ляшко и где рыцари), а вот боксерский вполне бы сгодился. Ляшко ведь известный " драчун, задира и кулакомохатель" Ну в общем посмеялись бы хоть.
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26.10.2020 10:51 Ответить
Зараз в Раді ..головний *драчун * то Ківа ! Довибори в Раду по 208 округу: "слуга народу" Гунько заявляє про перемогу, Ляшко вимагає розслідувати масштабний підкуп виборців - Цензор.НЕТ 5846
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26.10.2020 10:55 Ответить
" Свято место пусто не бывает" А кто брательника Добкина заменил...
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26.10.2020 10:57 Ответить
там дрОчун. не путай
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26.10.2020 13:10 Ответить
давай олєжка, нагни раком зелену сволоту Довибори в Раду по 208 округу: "слуга народу" Гунько заявляє про перемогу, Ляшко вимагає розслідувати масштабний підкуп виборців - Цензор.НЕТ 5
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26.10.2020 10:54 Ответить
Та не. Оляжка сам раком любит нагибаться. Довибори в Раду по 208 округу: "слуга народу" Гунько заявляє про перемогу, Ляшко вимагає розслідувати масштабний підкуп виборців - Цензор.НЕТ 756
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26.10.2020 10:58 Ответить
то побачимо хто кого Довибори в Раду по 208 округу: "слуга народу" Гунько заявляє про перемогу, Ляшко вимагає розслідувати масштабний підкуп виборців - Цензор.НЕТ 212
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26.10.2020 13:05 Ответить
Бабло у скотыняки заканчивается, а красиво жить не запретишь да и детки требуют шикарной жизни.
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26.10.2020 11:43 Ответить
Ну там ще 2 паралельних Гунька вкрали у головного Гунька мінімум 500 голосів на текучий момент
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26.10.2020 11:47 Ответить
))
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26.10.2020 12:13 Ответить
А було б найкраще: Спалились на підкупі чи підтасовці- Вся партія автоматично по всій Україні знімається з виборів і обкладається штрафом до держбюджету у 5 млн Гривен. Без права участі у виборах найближчих 10-15 років. Члени партії до виборів в подальшому не допускаються
А то як вибори то щоразу -спливають варіанти підтасовок
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26.10.2020 12:17 Ответить
удача покинула лотерейника-пустомельника, доведеться чекати наступного розіграшу.
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26.10.2020 12:32 Ответить
А я болела за Ляшко, хоть и не живу в его округе.
Но такого бузетёра сейчас в Раде не хватает, его перфомансы с коровами и поеданием земли на трибуне никто не превзойдёт, всё был бы какой-то оживляж в этом унылом сборище под куполом.
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26.10.2020 12:44 Ответить
радиКАЛ мысленно уже депутатсвовал в Раде, а тут такой облом.
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26.10.2020 13:09 Ответить
два фальсификатора сцепились друг-другу в глотки и зубами выгрызают "победу"... "думая в этот момент про народ и країну.."
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26.10.2020 14:16 Ответить
пусть "честный" Ляшко пояснит с чего еще два Гунько в бюллетене появилось)))
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26.10.2020 14:30 Ответить
 
 