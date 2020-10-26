Довыборы в Раду по 208 округу: "слуга народа" Гунько заявляет о победе, Ляшко требует расследовать масштабный подкуп избирателей

Кандидат на промежуточных выборах народного депутата в одномандатном избирательном округе (ОИО) №208 (Черниговская обл.) Анатолий Гунько ("Слуга народа") заявил, что согласно проведенному его штабом подсчету голосов он победил на выборах 25 октября. Его соперник Олег Ляшко ("Радикальная партия Олега Ляшко") требует расследовать "масштабный подкуп" избирателей.

"По параллельному подсчету голосов, который проводился моим штабом, я одержал уверенную победу в избирательной гонке на 208-м округе, с разницей 1442 голоса. Теперь становится понятной истерика моего оппонента Олега Ляшко, который на камеры центральных телеканалов совершал показательное выступление относительно его избрания", - написал Гунько в соцсети Facebook в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Но остается открытым вопрос относительно главного спонсора и расходов финансовых средств на кампанию после окончательного фиаско", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трое из тринадцати кандидатов в 208 округе на Черниговщине носят фамилию Гунько, - ЦИК

В свою очередь лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко" Олег Ляшко заявил, что не признает результат "этих купленных выборов".

"Мы выиграли выборы в 208 округе, но проиграли подкупу и коррупции власти. По данным ЦИК, аномально высокая явка в 50% на этом округе в 1,5 раза (!) превысила среднюю явку по стране. Это доказательство, что в округе сработала масштабная сетка подкупа избирателей. Все социологические опросы накануне выборов (Рейтинг, Социс) давали убедительную победу мне, но подкуп избирателей кардинально исказил результаты этих выборов. В каждом селе округа люди знают и сообщали о массовой скупке голосов, организованной кандидатом от власти Анатолием Гунько. Финансировал эту коррупционную сеть пророссийский олигарх Виктор Полищук. ... В результате кандидат от власти Гунько скупил 50% избирателей округа и в коррупционный способ купил мандат народного депутата. Поэтому мы не признаем результатов этих купленных выборов, требуем справедливого расследования и наказания всех причастных к масшабному подкупу избирателей 208 округа", - написал Ляшко на своей странице в соцсети Фейсбук.

По состоянию на 10:25 ЦИК обработал 24,62% участковых протоколов:

Олег Ляшко от "Радикальной партии" - 33,37% голосов;

Анатолий Гунько от "Слуги народа" - 32,38% голосов;

Людмила Давиденко, самовыдвижение - 26,96% голосов;

Анатолий Гунько (самовыдвижение) - 2,98%;

Игорь Гунько (самовыдвижение) - 1,39%.





