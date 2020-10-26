РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15978 посетителей онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин Местные выборы-2020
2 010 13
карантин (16730) ЦОЗ (267) Игорь Кузин (282) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Ожидается рост заболеваемости COVID-19 в Украине, но это не связано напрямую с местными выборами, - ЦОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Ожидается рост заболеваемости COVID-19 в Украине, но это не связано напрямую с местными выборами, - ЦОЗ

Министерство здравоохранения ожидает рост заболеваемости коронавирусом. Однако это не связано с проведением местных выборов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Кузин отиметил, что во время выборов на избирательных участках выполнялись все рекомендации Минздрава.

"Выборы - это, конечно рискованная операция. Большое количество людей, которые контактируют между собой, но все нормы, все рекомендации Минздрава строго выполнялись. Поэтому, я не думаю, что вспышка будет связана с выборами", - объяснил и.о. главы ЦОЗ.

В то же время, по словам Кузина, наблюдается тенденция к увеличению случаев заболевания COVID-19.

"Будем ожидать прогнозируемого роста, но это не связано напрямую с избирательным процессом. У нас завтра будет дискуссия по поводу прогнозирования и должны получить уже национальные расчеты от Академии наук - в конце сегодняшних суток или завтра", - добавил Кузин.

"У нас несколько групп прогнозирования: одна в Киевской школе экономики, другая в НАН, есть институт математики и прогнозирования, есть несколько инициативных групп ученых. И эта информация стекается, как в Центр общественного здоровья, так и в Минздрав и, как правило, при анализе нескольких источников информации, мы будем обсуждать риски", - подытожил и.о. главы ЦОЗ.

Также читайте: За сутки от коронавируса умерли 15 киевлян, выздоровели 5 человек, выявлены 308 новых случаев, - Кличко

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Смешно.. Массовые заходы влияют.. А массовые выборы нет. Ну и кто в это поверит.
показать весь комментарий
26.10.2020 10:45
+3
уже смешно...а с чем же это связано?
совпадение????? не думаю ))))
показать весь комментарий
26.10.2020 10:41
+2
Связано с тем, что так надо, нужен рост заболеваемости и все и сознание быдла к этому готовят.
показать весь комментарий
26.10.2020 10:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
уже смешно...а с чем же это связано?
совпадение????? не думаю ))))
показать весь комментарий
26.10.2020 10:41 Ответить
Министерство здравоохранения ожидает рост заболеваемости коронавирусом. Однако это не связано с проведением местных выборов.(но было связано с посещениями народом храмов,некоторых концертов, свадеб и т.д) Ожидается рост заболеваемости COVID-19 в Украине, но это не связано напрямую с местными выборами, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 5216
показать весь комментарий
26.10.2020 10:45 Ответить
Смешно.. Массовые заходы влияют.. А массовые выборы нет. Ну и кто в это поверит.
показать весь комментарий
26.10.2020 10:45 Ответить
А с чем связано? С переходом на зимнее время?
показать весь комментарий
26.10.2020 10:47 Ответить
Связано с тем, что так надо, нужен рост заболеваемости и все и сознание быдла к этому готовят.
показать весь комментарий
26.10.2020 10:50 Ответить
Щось сталося, Таня?
показать весь комментарий
26.10.2020 10:55 Ответить
Баранам надо лечиться от Кори головоного мозга
показать весь комментарий
26.10.2020 10:51 Ответить
На території Харківської міської виборчої комісії, яка має прийняти документацію від 611 дільничних комісій, спостерігається складна ситуація, повідомили Depo.Харків у громадянській мережі "Опора".
За даними спостерігачів, станом на 10:00 26 жовтня, біля будівлі ТВК та всередині фіксуються великі черги.
Члени ДВК займають два зали Центру культури на майдані Героїв Небесної Сотні та фойє, пише "Суспільне".
Представники дільничних комісій записуються в чергу у членів міської комісії та чекають. Людей багато - дотриматися дистанції неможливо.
Міська ТВК прийняла документи від першої дільниці майже о 1:00, повідомила секретарка ТВК Ніна Салтикова.
За її словами, станом на 9:00 документи здали члени 48 дільниць.ФОТО.ВІДЕО https://kh.depo.ua/ukr/kh/u-kharkovi-utvorilisya-velichezni-chergi-na-viborchkomi-situatsiya-skladna-sposterigachi-202010261235184
показать весь комментарий
26.10.2020 11:00 Ответить
не связано напрямую с местными выборами но накривую связано
показать весь комментарий
26.10.2020 11:03 Ответить
Все они верно говорят. Ковид - респираторрное заболевание.
Осень, а еще весна - традиционные периоды обострения респираторки.
А если учесть... карантинные меры и их влияние на иммунитет... то ожидаемо.
показать весь комментарий
26.10.2020 11:25 Ответить
У Вас там, в Красноярске весь город через неделю в больнице будет от респираторки!
показать весь комментарий
26.10.2020 11:47 Ответить
Меня больше Киев интересует, потому как я в этом городе живу.
Что там в РФ мне, в отличие от Вас, неинтересно.
показать весь комментарий
26.10.2020 11:56 Ответить
 
 