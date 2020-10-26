Ожидается рост заболеваемости COVID-19 в Украине, но это не связано напрямую с местными выборами, - ЦОЗ

Министерство здравоохранения ожидает рост заболеваемости коронавирусом. Однако это не связано с проведением местных выборов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Кузин отиметил, что во время выборов на избирательных участках выполнялись все рекомендации Минздрава.

"Выборы - это, конечно рискованная операция. Большое количество людей, которые контактируют между собой, но все нормы, все рекомендации Минздрава строго выполнялись. Поэтому, я не думаю, что вспышка будет связана с выборами", - объяснил и.о. главы ЦОЗ.

В то же время, по словам Кузина, наблюдается тенденция к увеличению случаев заболевания COVID-19.

"Будем ожидать прогнозируемого роста, но это не связано напрямую с избирательным процессом. У нас завтра будет дискуссия по поводу прогнозирования и должны получить уже национальные расчеты от Академии наук - в конце сегодняшних суток или завтра", - добавил Кузин.

"У нас несколько групп прогнозирования: одна в Киевской школе экономики, другая в НАН, есть институт математики и прогнозирования, есть несколько инициативных групп ученых. И эта информация стекается, как в Центр общественного здоровья, так и в Минздрав и, как правило, при анализе нескольких источников информации, мы будем обсуждать риски", - подытожил и.о. главы ЦОЗ.

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