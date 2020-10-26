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Военные самолеты РФ с начала войны не залетали в воздушное пространство Украины, за исключением Крыма, - командующий ВС ВСУ Сергей Дроздов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Военные самолеты РФ с начала войны не залетали в воздушное пространство Украины, за исключением Крыма, - командующий ВС ВСУ Сергей Дроздов

По данным командования ВС ВСУ, с начала 2014 года в небе Крыма зафиксировано 225 000 случаев нарушения госграницы Украины.

С начала войны на Донбассе военные самолеты России в воздушное пространство Украины не залетали, кроме территории временно оккупированного Крыма и акватории Черного и Азовского морей. Об этом в интервью РБК-Украина заявил командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов, передает Цензор.НЕТ.

"Таких случаев в воздушном пространстве Украины зафиксировано не было, кроме Крыма, конечно. С начала 2014 года в небе Крыма зафиксировано 225 000 случаев нарушения государственной границы Украины", – отметил Дроздов.

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По его словам, "информация, которую отражает один из веб-серверов, например, Flightradar, не является официальной и может содержать погрешность".

"Военные самолеты РФ в воздушное пространство Украины не залетали, кроме полуострова Крым и акватории Черного и Азовского морей", – уточнил Дроздов.
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Топ комментарии
+5
ветераны свидетельствовали, что залетали....
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26.10.2020 10:59
+4
Кто то трындит...
Новость от 2014 года.
Два российских военных самолета нарушили воздушное пространство Украины в Донецкой области.

Об этом на брифинге в пятницу сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, россияне продолжают активную воздушную разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов и авиации.

"Один беспилотник был зафиксирован над Мариуполем. Еще один - на административной границе с временно оккупированным Крымом", - рассказал Лысенко.

"Кроме того средства противовоздушной обороны Украины обнаружили два военных самолета ВС РФ, которые на значительной высоте нарушили воздушное пространство Украины на направлении Седово-Мелекино Донецкой области, совершили маневр вдоль украинской береговой линии и вернулись в Россию", - отметил спикер СНБО.
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26.10.2020 11:07
+3
а вертолёты тоже не залетали?
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26.10.2020 11:01
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ветераны свидетельствовали, что залетали....
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26.10.2020 10:59 Ответить
Залетали вертолёты на две минуты и тут же возвращались назад. Провоцировали ВСУ на обстрел
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26.10.2020 11:04 Ответить
Шо за дурня. Навіщо обов'язково брехати? Заради чого? Наче на рашистах мало крові, яка з них ріками стікає.

-Дідусю, а вони залітали через кордон на літаках?
-Та залітали. І одразу стрілять!
-А ви як врятувались?
-А я не врятувався. Гаубицею мене з літака бахнули і кінець мені.
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26.10.2020 11:36 Ответить
Беспилотники мы за самолеты не считаем? Тогда кто покрошил 80% армии Армении?
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26.10.2020 11:00 Ответить
а вертолёты тоже не залетали?
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26.10.2020 11:01 Ответить
так чому Україна відмовилась від використання літаків в АТО?
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26.10.2020 11:01 Ответить
Скільки тих літаків...
Или негласный договор или американцы пригрозили раше
Иначе Алеппо
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26.10.2020 11:10 Ответить
достатньо ,щоб гумконвої перетворювати в металобрухт і знищити залізницю !
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26.10.2020 11:15 Ответить
По неприменению артиллерии, конечно, вопрос.
А по самолётам не всё так просто, вояка.
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26.10.2020 11:32 Ответить
артилерія до кордону не добиває , а літаки могли б. я не військовий , але розумію що військо треба знищувати на марші ! ти який військовий ВУЗ закінчив ? це тобі два хрестика ?
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26.10.2020 11:45 Ответить
"військо треба знищувати на марші" - кто ж против.
Був час коли добивала, але чомусь не склалось.
Два хрестика - это я сам удалял, оттачивал ответ Військові літаки РФ з початку війни не залітали в повітряний простір України, за винятком Криму, - командувач ПС ЗСУ Сергій Дроздов - Цензор.НЕТ 6205
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26.10.2020 11:55 Ответить
Потому что Раша наглухо закрыла средствами ПВО небо над Донбассом.
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26.10.2020 14:15 Ответить
Мінські угоди. До них не дуже активно, але використовували військову авіацію.
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26.10.2020 15:27 Ответить
это русская версия, -танки не заходили, ихтамнет...
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26.10.2020 11:02 Ответить
Лавров запретил летать на Донбассе украинским пилотам
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26.10.2020 11:05 Ответить
в 2014 году вертолёты с красными звёздами наблюдали даже на черниговщине
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26.10.2020 11:07 Ответить
Кто то трындит...
Новость от 2014 года.
Два российских военных самолета нарушили воздушное пространство Украины в Донецкой области.

Об этом на брифинге в пятницу сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, россияне продолжают активную воздушную разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов и авиации.

"Один беспилотник был зафиксирован над Мариуполем. Еще один - на административной границе с временно оккупированным Крымом", - рассказал Лысенко.

"Кроме того средства противовоздушной обороны Украины обнаружили два военных самолета ВС РФ, которые на значительной высоте нарушили воздушное пространство Украины на направлении Седово-Мелекино Донецкой области, совершили маневр вдоль украинской береговой линии и вернулись в Россию", - отметил спикер СНБО.
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26.10.2020 11:07 Ответить
Истребители РФ могли вести огонь по украинским самолетам , не пересекая границу. Дальность ракет позволяет.
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26.10.2020 12:00 Ответить
Скажу больше, даже не взлетая из-за замосковских ипеней. Стратеги так и вообще за несколько тісяч км могут ракетами пулять. Кто не в курсе - в Тушке в фюзеляже два барабана с большими ракетами. Это те. которые мы успешно распилили на дюраль
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26.10.2020 13:02 Ответить
Речь о ракетах "воздух-воздух" , не тупи из ипеней , иксперд .
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26.10.2020 16:19 Ответить
******,залетали к нам в Херсонскую область,весь Чаплинский район слышал и видел,на низкой высоте и на весь газ,гул стоял такой что огого.На улице и в школах был конкретный переполох,спецом форсаж включал.А было ето в 14 году.А ещё чуть позже вертолёты ихние летали над селом Павловка(Сиваш)но ето приблизительно 10км к нам от крыма,так что не *******!!!
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26.10.2020 15:03 Ответить
Помню видосы и на Донбассе в 14-м году...
Зелёная власть в своём стиле...
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26.10.2020 15:23 Ответить
Подтверждаю, та же картина в Геническом районе...
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18.12.2020 19:37 Ответить
Во время изваринского котла, их самолет сбил ракетой наш транспортник, скидывающий помощь окруженным. Но со своей территории. Это считается?
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26.10.2020 15:13 Ответить
 
 