Турция заявила об аресте российских шпионов: передавали информацию о закупках газа, нанесенный ущерб оценивается в миллиарды долларов

Напряженные отношения России и Турции рискует омрачить еще и шпионский скандал. Турецкие спецслужбы задержали заместителя управляющего директора и еще пятерых сотрудников компании Bosphorus Gaz - крупного покупателя российского газа, который до 2018 года находился в собственности "Газпрома".

Эмель Озтюрк и ее подчиненные подозреваются в политическом и военном шпионаже. Как сообщает турецкая пресса, они были пойманы с поличным при передаче конфиденциальной информации агенту "крупной зарубежной энергетической компании". Расследование ведут Национальная разведка Турции и Управление по борьбе с финансовыми преступлениями в Стамбуле. Всем подозреваемым предъявлены уголовные обвинения, пишет kavkazcenter.com, передает Цензор.НЕТ.

Озтюрк, как считает следствие, как минимум с апреля 2020 года находилась в контакте с тремя представителями иностранной компании, которой передавала информацию об объемах закупки газа Турцией и ценах. Ущерб от ее деятельности оценивается в миллиарды долларов.

Иностранной компанией, в интересах которой действовала Озтюрк, является "Газпром", сообщает Independent Commodity Intelligence Services (ICIS) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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По их сведениям, российской монополии передавались данные о газовом месторождении, открытом Турцией в Черном море, а также цифры по потокам газа и его стоимости.

Шпионский скандал угрожает переговорам по продлению контрактов на поставки российского газа в Турцию, говорят источники ICIS.

В 2021 году истекает срока договоров на 7,75 млрд кубометров в год, и возможность их пролонгации уже под вопросом из-за конфликтов Москвы и Анкары в Сирии, Ливии, к которым добавилась война в Нагорном Карабахе.

Для Bosphorus Gaz расследование может закончиться отзывом лицензии, не исключает один из участников турецкого газового рынка. У компании есть контракты на импорт 4 млрд кубометров российского газа ежегодно. Один из них - на 0,75 млрд кубов - истекает в 2021 году.

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Кроме того, "Газпрому" предстоит договориться о продлении поставок крупнейшему государственному импортеру BOTAS. Один контракт с компанией истекает в 2021 году (на 4 млрд кубометров), а другой - в 2028м (на 16 млрд кубов).

Летом, напомним, Турция практически полностью отказалась от российского газа. Поставки на некогда второй крупнейший рынок после Германии резко снизились с минувшей зимы. В январе это было 2,254 млрд кубометров, в феврале - 1,119 млрд, в марте - 0,394 млрд, в апреле - 0,473 млрд, в мае - 0,342 млрд, а в июне - всего 0,002 млрд.

В июле и августе прокачка возобновились, однако ее объем существенно ниже прошлогоднего - около 0,8 млрд кубометров.

Российский газ Турция заменяет сырьем из Азербайджана, который с марта удерживает статус крупнейшего поставщика в страну.

По итогам прошлого года поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз выросли на 27%, и Анкара намерена продолжать их наращивать.