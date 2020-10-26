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Новости За рубежом
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газопровод (823) Газпром (3166) Россия (91225) Турция (3229) шпионаж (1221)

Турция заявила об аресте российских шпионов: передавали информацию о закупках газа, нанесенный ущерб оценивается в миллиарды долларов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Турция заявила об аресте российских шпионов: передавали информацию о закупках газа, нанесенный ущерб оценивается в миллиарды долларов

Напряженные отношения России и Турции рискует омрачить еще и шпионский скандал. Турецкие спецслужбы задержали заместителя управляющего директора и еще пятерых сотрудников компании Bosphorus Gaz - крупного покупателя российского газа, который до 2018 года находился в собственности "Газпрома".

Эмель Озтюрк и ее подчиненные подозреваются в политическом и военном шпионаже. Как сообщает турецкая пресса, они были пойманы с поличным при передаче конфиденциальной информации агенту "крупной зарубежной энергетической компании". Расследование ведут Национальная разведка Турции и Управление по борьбе с финансовыми преступлениями в Стамбуле. Всем подозреваемым предъявлены уголовные обвинения, пишет kavkazcenter.com, передает Цензор.НЕТ.

Озтюрк, как считает следствие, как минимум с апреля 2020 года находилась в контакте с тремя представителями иностранной компании, которой передавала информацию об объемах закупки газа Турцией и ценах. Ущерб от ее деятельности оценивается в миллиарды долларов.

Иностранной компанией, в интересах которой действовала Озтюрк, является "Газпром", сообщает Independent Commodity Intelligence Services (ICIS) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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По их сведениям, российской монополии передавались данные о газовом месторождении, открытом Турцией в Черном море, а также цифры по потокам газа и его стоимости.

Шпионский скандал угрожает переговорам по продлению контрактов на поставки российского газа в Турцию, говорят источники ICIS.

В 2021 году истекает срока договоров на 7,75 млрд кубометров в год, и возможность их пролонгации уже под вопросом из-за конфликтов Москвы и Анкары в Сирии, Ливии, к которым добавилась война в Нагорном Карабахе.

Для Bosphorus Gaz расследование может закончиться отзывом лицензии, не исключает один из участников турецкого газового рынка. У компании есть контракты на импорт 4 млрд кубометров российского газа ежегодно. Один из них - на 0,75 млрд кубов - истекает в 2021 году.

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Кроме того, "Газпрому" предстоит договориться о продлении поставок крупнейшему государственному импортеру BOTAS. Один контракт с компанией истекает в 2021 году (на 4 млрд кубометров), а другой - в 2028м (на 16 млрд кубов).

Летом, напомним, Турция практически полностью отказалась от российского газа. Поставки на некогда второй крупнейший рынок после Германии резко снизились с минувшей зимы. В январе это было 2,254 млрд кубометров, в феврале - 1,119 млрд, в марте - 0,394 млрд, в апреле - 0,473 млрд, в мае - 0,342 млрд, а в июне - всего 0,002 млрд.

В июле и августе прокачка возобновились, однако ее объем существенно ниже прошлогоднего - около 0,8 млрд кубометров.

Российский газ Турция заменяет сырьем из Азербайджана, который с марта удерживает статус крупнейшего поставщика в страну.

По итогам прошлого года поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз выросли на 27%, и Анкара намерена продолжать их наращивать.
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Топ комментарии
+20
Очередной удар в спину дупу.
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26.10.2020 11:12
+17
Эрдоган, запускай уже свои Байкатары на росию
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26.10.2020 11:13
+15
Valentin Nasus як вам московським слугам Томос не дає спати? Томос - це відновлена справедливість. Київ був і є першоджерелом християнства в Русі. Коли Русь хрестили за Московію толком ніхто не знав, бо вона була дика і ховалася за своїми болотами. І український народ разом з духовенством і при підтримці президента Петра Олексійовича Порошенко, Верховної Ради і Кабінету Міністрів допомогли відтворенню справедливості і ми за це їм дякуємо. А де ваш Томос моцкалі? Той, що у 1943 році підписав палач народів Сралін до уваги не береться, бло то нен Томос, а спецоперація. То ж ви ненавидите за це Порошенеко і розпускаєте різню брехню і принижуєте цю значну подію. А ця подія відбулася і пару днів назад Кіпрська церква визнала нашу ПЦУ і процес йде далі. Все буде добре, московський сатанат зникне із території України, як роса на сонці.
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26.10.2020 11:46
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Очередной удар в спину дупу.
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26.10.2020 11:12 Ответить
Астанавитесь ! ИхТамНет !!!
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26.10.2020 12:19 Ответить
Эрдоган, запускай уже свои Байкатары на росию
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26.10.2020 11:13 Ответить
Капец турецким овощам и фруктам)
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26.10.2020 11:15 Ответить
он просто любовался шпилями минаретами...
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26.10.2020 11:21 Ответить
Дивний збіг,чи не зростання імпорта азерського газа Турцією і є привідом загострення Карабахського конфлікта !!!))
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26.10.2020 11:21 Ответить
Вот и главная причина поддержки азеров, а не братский народ.
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26.10.2020 11:22 Ответить
Медведчук хохочет, глядя на то, как в какой-то жалкой Турции разоблачают путинских шпионов. "Мы тут сами разоблачим кого хотим!" - говорит он, приятельски хлопая по плечу всех президентов, которых он уже пережил и переживет в будущем. В том числе и любимого многими "томосного патриота Порошенко". Не говоря уже о нынешнем клоуне. Учись, Турция!
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26.10.2020 11:22 Ответить
Valentin Nasus як вам московським слугам Томос не дає спати? Томос - це відновлена справедливість. Київ був і є першоджерелом християнства в Русі. Коли Русь хрестили за Московію толком ніхто не знав, бо вона була дика і ховалася за своїми болотами. І український народ разом з духовенством і при підтримці президента Петра Олексійовича Порошенко, Верховної Ради і Кабінету Міністрів допомогли відтворенню справедливості і ми за це їм дякуємо. А де ваш Томос моцкалі? Той, що у 1943 році підписав палач народів Сралін до уваги не береться, бло то нен Томос, а спецоперація. То ж ви ненавидите за це Порошенеко і розпускаєте різню брехню і принижуєте цю значну подію. А ця подія відбулася і пару днів назад Кіпрська церква визнала нашу ПЦУ і процес йде далі. Все буде добре, московський сатанат зникне із території України, як роса на сонці.
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26.10.2020 11:46 Ответить
Під час нещодавнього візиту до Туреччини преЗЕдент подякував "усатаму таракану" за підтримку України, а Вселенському патріарху Варфоломію - за надання ТеРмосу.

Туреччина заявила про арешт російських шпигунів: передавали інформацію про закупівлі газу, завдані збитки оцінюються в мільярди доларів - Цензор.НЕТ 1580
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26.10.2020 13:59 Ответить
Валя, томос дупу свербить? Ти хочаб урозумiв, що це таке, хочаб в iсторичному контекстi!
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26.10.2020 11:52 Ответить
Симпатичная такая, русская шпионка. Образование Нью-Йоркский технологический, языки: английский, немецкий, русский.

Туреччина заявила про арешт російських шпигунів: передавали інформацію про закупівлі газу, завдані збитки оцінюються в мільярди доларів - Цензор.НЕТ 2286
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26.10.2020 11:56 Ответить
Турецька армянка, як піть дать. Напевне грязьпром пообіцяв квартирку на старому арбаті
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26.10.2020 12:52 Ответить
Ага попались крысы ,судить тварюк по всей строгости тюрских законов ... Туреччина заявила про арешт російських шпигунів: передавали інформацію про закупівлі газу, завдані збитки оцінюються в мільярди доларів - Цензор.НЕТ 3123
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26.10.2020 12:18 Ответить
Аллах акбар!
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26.10.2020 12:19 Ответить
Воістіну воскрес !!)))
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26.10.2020 12:32 Ответить
А в Україні кацапських шпигунів немає.
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26.10.2020 13:08 Ответить
 
 