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Двое киевлян задержаны во Львове за многократное пополнение счетов одной купюрой. Им грозит до 6 лет заключения, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Двое киевлян задержаны во Львове за многократное пополнение счетов одной купюрой. Им грозит до 6 лет заключения, - полиция

Двое мужчин пытались неоднократно пополнить мобильные счета, используя одну 500-гривневую купюру и изоленту. Правоохранители задержали злоумышленников. Им грозит до шести лет заключения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Сотрудники киберполиции во Львовской области совместно с работниками Управления патрульной полиции региона задержали двух мужчин, которые осуществляли несанкционированные вмешательства в работу терминалов и банкоматов самообслуживания.

Злоумышленниками оказались двое киевлян 38 и 44 лет, которые временно проживали в одном из отелей Львова.

В вечернее время правонарушители проводили пополнения мобильных счетов 500-гривневой купюрой, к которой была прикреплена изотермическая лента, что давало возможность ее повторного использования. Полицейские задержали фигурантов во время совершения "операции".

По предварительным данным, мужчины успели пополнить счета на 4000 гривен, повторно используя одну купюру.

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Сейчас правоохранители устанавливают окончательную сумму ущерба и проверяют фигурантов на причастность к совершению аналогичных преступлений.

В отеле, где временно проживали фигуранты, правоохранители провели неотложный обыск. В качестве вещественных доказательств изъяты мобильные телефоны, сим-карты, блокноты и 500-гривневую купюру, которая использовалась в совершении правонарушения.

Злоумышленникам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электросетей, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Фигурантам избрана мера пресечения - круглосуточный домашний арест. Досудебное следствие продолжается.
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Топ комментарии
+18
більш детально будь ласка...як ізоленту прикріпляти?
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26.10.2020 11:36
+14
Пусть ребята ролик выложат на youtube, молодцы какие
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26.10.2020 11:19
+14
Это конечно не наши чиновники с многомиллиоными кражами у народа. Тут есть за что шесть лет впаять мужикам.
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26.10.2020 11:30
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Пусть ребята ролик выложат на youtube, молодцы какие
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26.10.2020 11:19 Ответить
Двое киевлян задержаны во Львове за многократное пополнение счетов одной купюрой. Им грозит до 6 лет заключения, - полиция - Цензор.НЕТ 1413
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26.10.2020 11:20 Ответить
изъяты мобильные телефоны, сим-карты, блокноты и 500-гривневую купюру, которая использовалась в совершении правонарушения.Источник: https://censor.net/ru/n3227069

Это не доказательства. ГДЕ СИНЯЯ ИЗОЛЕНТА???
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26.10.2020 11:21 Ответить
Они не использовали маски вот и зара .... ээ их и поймали.
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26.10.2020 11:23 Ответить
Это конечно не наши чиновники с многомиллиоными кражами у народа. Тут есть за что шесть лет впаять мужикам.
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26.10.2020 11:30 Ответить
Помню питейные автоматы которые наливали стакан газировки за удар в определённое место.
Двох киян затримано у Львові за багаторазове поповнення рахунків однією купюрою. Їм загрожує до 6 років ув'язнення, - поліція - Цензор.НЕТ 8258
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26.10.2020 11:36 Ответить
было такое чудо автоматики
даже в мультиках зафиксировано
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26.10.2020 12:21 Ответить
Хмм... изоленту говорите...
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26.10.2020 11:36 Ответить
Нитка суровая на клей в торец купюры и можешь начинать))
Это не новость,такие видосы е ть и на ютубе
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26.10.2020 15:56 Ответить
більш детально будь ласка...як ізоленту прикріпляти?
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26.10.2020 11:36 Ответить
6 лет свободных есть?
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26.10.2020 14:15 Ответить
а не пішов би ти ..гражданин майор
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26.10.2020 19:40 Ответить
И ты иди туда же умник
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26.10.2020 21:01 Ответить
Двох киян затримано у Львові за багаторазове поповнення рахунків однією купюрою. Їм загрожує до 6 років ув'язнення, - поліція - Цензор.НЕТ 3620
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26.10.2020 11:38 Ответить
Где обучающее видео?
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26.10.2020 11:46 Ответить
Изолента была синяя? Вот в этом и вся проблема! Если бы была зелёная, пополняли бы до сих пор без проблем.
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26.10.2020 11:46 Ответить
А шо, так можна було?...
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26.10.2020 11:57 Ответить
Не догадались, что надо это делать разными купюрами, а использованными потом рассчитываться где-нибудь в магазинах... Ну ничего, следующие умельцы учтут)
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26.10.2020 12:12 Ответить
Их скорее всего, через видеокамеру засекли.
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26.10.2020 13:01 Ответить
Вот комментарий из разряда "Совсем не в теме".
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26.10.2020 13:39 Ответить
юра, ну вот зачем тут ликбез устраивать?
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26.10.2020 12:22 Ответить
Не думал, что будет продолжение у монетки с ниточкой.
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26.10.2020 13:30 Ответить
..лошня...- а если б 2-сторонний скотч пользовали, ещё бы и приход шел.. Двох киян затримано у Львові за багаторазове поповнення рахунків однією купюрою. Їм загрожує до 6 років ув'язнення, - поліція - Цензор.НЕТ 6248 Двох киян затримано у Львові за багаторазове поповнення рахунків однією купюрою. Їм загрожує до 6 років ув'язнення, - поліція - Цензор.НЕТ 6248 Двох киян затримано у Львові за багаторазове поповнення рахунків однією купюрою. Їм загрожує до 6 років ув'язнення, - поліція - Цензор.НЕТ 6248
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26.10.2020 15:03 Ответить
Точно, а в идеале взять липучку для ловли мух ))
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28.10.2020 11:19 Ответить
Эти дебилы еще б на Крещатике развлекались! Пошли б в ментовку, предложили закинуть бабла на мобилы господам полицаям. Вот знаю что западные редкие кретины, а тут такое шикааарное подтверждение!!!
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28.10.2020 11:15 Ответить
 
 