За сутки в МВД выявили рекордный 471 случай COVID-19, от осложнений умерли два сотрудника
Новости Цензор.НЕТ Общество
На прошлой неделе коронавирусом заболели 1 592 работника системы МВД.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Сегодня, 26 октября, за сутки зафиксирован 471 случай заражения COVID-19 среди правоохранителей МВД, двое - умерли от осложнений болезни.
Наибольшее количество инфицированных за сутки зарегистрировано: в Днепропетровской области (+32), в Запорожской области (+41) и Киеве (+37).
Всего с начала пандемии на COVID-19 заболели 11 042 правоохранителя, выздоровели - 10 216, умерли - 28.
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