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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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второй тур (166) местные выборы (2145) ОПОРА (247) Айвазовская Ольга (122)

В большинстве ОТГ пройдет второй тур местных выборов, - ОПОРА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В большинстве ОТГ пройдет второй тур местных выборов, - ОПОРА

В большинстве городов с численностью населения более 75 тыс. человек состоится второй тур выборов местных глав.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующий прогноз сделала председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"Мы видим, что есть большие перспективы организации повторного голосования в большинстве территориальных громад от 75 тыс. избирателей на должность городского головы", - сказала Айвазовская.

Как сообщалось, по данным Центральной избирательной комиссии, в воскресенье по всей Украине прошли выборы в областные, городские, поселковые и сельские советы, также состоялись выборы 370 городских, 428 поселковых, 623 сельских голов.

В настоящее время в Украине продолжается административно-территориальная реформа, в частности, в июле 2020 года Верховная Рада ликвидировала 490 районов и образовала 136 новых. Кроме того, в рамках каждой области созданы территориальные громады, всего 1470.

Также читайте: На Закарпатье кандидат на выборах принимала участие в подсчете голосов, - "Опора"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Країну захищав від орків, армію зруйновану відроджував, санкції на ***** вимагав накладати, в Європу нас вів. Ще продовжувати? Робив все те, що за рік було зруйновано янелохом та його кремлівськими колегами.
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26.10.2020 11:57
+7
В большинстве ОТГ продет второй тур местных выборов, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 7986зе всьо
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26.10.2020 11:35
+6
Аби не Порошенко. Готовы выбрать любое дерьмо.
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26.10.2020 11:46
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В большинстве ОТГ продет второй тур местных выборов, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 7986зе всьо
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26.10.2020 11:35 Ответить
Притуле, придурку,вроде не удалось устроить второй тур Кличку с рыгой...
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26.10.2020 11:35 Ответить
Українці,начувайтесь, реванш сепарсько-колорадської гидоти триває і прогресує !!!)))
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26.10.2020 11:37 Ответить
Зебільйо зараз буде ригів годувати. Цей прошарок кровосісів, як гівно у прорубі, завжди буде десь мєжду здєсь.
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26.10.2020 11:41 Ответить
Аби не Порошенко. Готовы выбрать любое дерьмо.
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26.10.2020 11:46 Ответить
А це така виборча традиція- вибирають найменше, а те, що побільше, іде у пішу еротичну подорож!)))
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26.10.2020 11:49 Ответить
Вот ты и пошел)а Порох значительно набрал рейтинга по Украине за год ,12% в Одессе -это надо уметь,зесрань.
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26.10.2020 11:52 Ответить
Як мало вбогим для щастя треба, ну радій!)))
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26.10.2020 12:06 Ответить
А що треба ,"Будьхтоабинепорошенко"українська версія кремлівської акціі"Лишьбинепорошенко" !!)))
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26.10.2020 12:13 Ответить
Мало?)это когда Одесса была в полной власти зерыгобилов?не скромничай,зебил,зели уже просрали,а у рыгов это в перед.
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26.10.2020 14:14 Ответить
Дивно, а чим пʼять років займався потужний безальтернативець?
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26.10.2020 11:48 Ответить
Ти про Януковича? Чи про Порошенко? Чи ти не в курсе? Пробухав десяьт лет а тепер отямився?
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26.10.2020 11:53 Ответить
"Накаті" та заспокойся!

У більшості ОТГ відбудеться другий тур місцевих виборів, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 9600
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26.10.2020 12:06 Ответить
чл,нищеброд,даже на водяру кже не хватает? У більшості ОТГ відбудеться другий тур місцевих виборів, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 197ото ты облнулился...
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26.10.2020 13:33 Ответить
Допився, що навіть у клавіші не поцілиш? Йди з богом, "запарєбрік", тут горілки нема!
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26.10.2020 13:42 Ответить
Країну захищав від орків, армію зруйновану відроджував, санкції на ***** вимагав накладати, в Європу нас вів. Ще продовжувати? Робив все те, що за рік було зруйновано янелохом та його кремлівськими колегами.
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26.10.2020 11:57 Ответить
Дивні твої вологі мрії!)))
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26.10.2020 12:04 Ответить
Ти, зебанутий незнайомець, поводиш себе як імбецил. Аргументів проти немає, то ти кацапську мантру мугикаєш?
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26.10.2020 13:27 Ответить
Кремлівська акція-"Лишьбинепорошенко" працює !!!))
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26.10.2020 12:07 Ответить
Завдяки цій акціі прийшла до влади зелена пліснява ! Наступний етап ,привести до влади зажопінців і Ко !! Начувайтесь українці ,кремлівські сценаристи працюють !!))
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26.10.2020 12:11 Ответить
То піди й скажи синьоносому- Дякую!
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26.10.2020 13:43 Ответить
Дуже неприємно здивувала Одеса і Харків..... Поналізало проросійської ВАТИ в їхні Ради різного сорту і різних мастей....

Але Одесу ще можна спасти..... За рахунок міграції молоді із навколишніх україномовних і проукраїнських сіл, а також сіл сусідньої Вінницької чи Кіровоградської областей..... повинна бути державна програма така....
Але що робити з Харковом?..... Там ВАТА, шо у містах, шо у селах...
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26.10.2020 13:51 Ответить
 
 