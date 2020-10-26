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Дни Австрии в Украине представили онлайн-программу: кулинарный воркшоп, экскурсии, интервью, концерты

Новости Цензор.НЕТ Общество

Дни Австрии в Украине представили онлайн-программу: кулинарный воркшоп, экскурсии, интервью, концерты

Cегодня, 26 октября, Австрия отмечает Национальный праздник: 65 лет назад государство провозгласило постоянный нейтралитет. По этому случаю австрийские организации в Украине подготовили масштабную онлайн-программу празднований.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Дни Австрии в Украине пройдут с 26 по 31 октября.

Программа будет транслироваться на Facebook-страницах австрийских организаций в Украине.

События разноплановые: например, основательница фестиваля украинской культуры в Австрии Александра Саенко проведет экскурсию по Вене, а Оксана Забужко прочитает рассказ Ингеборг Бахман. На онлайн-платформе KulturCafe состоится встреча со всемирно известным дирижером Оксаной Лынив.

Ульф Хаусбрандт, директор Австрийского культурного форума в Киеве, отмечает, что карантин и запрет массовых мероприятий подтолкнула к поиску новых решений: "Обычно мы отмечаем Национальный день на большом приеме вместе с друзьями и партнерами. Из-за пандемии коронавируса нам пришлось отказаться от этой масштабной встречи и подготовить виртуальную программу. В частности, мы разработали собственную онлайн-платформу для бесед с художниками и культурными деятелями KulturCafé, поддерживаем виртуальные проекты, а также развиваем события "легкого формата" - экскурсии, кулинарные воркшопы... Так мы показываем, что даже в сложные времена есть место для возможностей и оптимизма".

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Программа Дней Австриии в Украине на сайте Австрийского культурного форума и Бюро кооперации во Львове.

Событие на Фейсбуке.

Источник:  е


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Поздравляем Австрию с праздником
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26.10.2020 11:55 Ответить
Я думаю на их сайтах поздравлять нужно.
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26.10.2020 12:14 Ответить
пасиба ) от имени Австрии. а то остальным за экскурсиями, дегустациями,...., ответить времени просто нет )
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26.10.2020 12:48 Ответить
 
 