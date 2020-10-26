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52 тысячи новых случаев за сутки: во Франции побит очередной рекорд заболеваемости COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

52 тысячи новых случаев за сутки: во Франции побит очередной рекорд заболеваемости COVID-19

Во Франции зафиксирован новый рекорд по количеству новых случаев коронавирусной инфекции, подтвержденных за сутки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

За 24 часа было зафиксировано еще 52 тыс. пациентов с COVID-19. Предыдущий рекорд, установленный сутками ранее, был превышен на 6588 больных.

Всего с начала эпидемии коронавирусную инфекцию подтвердили у 1 138 507 человек.

За сутки во Франции умерло 116 пациентов с COVID-19, это на 22 меньше, чем накануне. Всего в стране скончалось не менее 34 645 инфицированных коронавирусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина поднялась на 23-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире более 43 млн заразившихся и 1,1 млн жертв

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По числу выявленных заражений коронавирусом Франция находится на пятом месте в мире. Всего на планете зафиксировано более 43 млн случаев COVID-19.
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Топ комментарии
+5
Ого! Нам є куди рости.
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26.10.2020 11:47
+3
Такими темпами французы закончатся через 3 года
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26.10.2020 12:13
+2
"Ковид развивается как любая вирусная инфекция, способнось вируса к заражению (вирулентность) растет но он становится менне опасным для заболевших. Так было есть и будет."
Возьмем к примеру бешенство. Когда его вирус стал менее опасным? Никогда. Или, к примеру, натуральная оспа. Преследовала человечество всю его историю. Если сейчас ее вирус выпустить - киздец будет неиллюзорный. Или может, вирус Эбола стал неопасным? Тоже нет.
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26.10.2020 12:26
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Ого! Нам є куди рости.
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26.10.2020 11:47 Ответить
О чем помалкиевает ВОЗ: такая резкий взрыв инфицирования, свидетельствует что таки Ковид развивается как любая вирусная инфекция, способнось вируса к заражению (вирулентность) растет но он становится менне опасным для заболевших. Так было есть и будет. К весне тяжелых случае протекания в Европе будет значтиельно ниже чем вестной 2020, и то они возможно будту иметь скорей психогенный характер. У коллективного психоза тоже есть инерция.
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26.10.2020 11:59 Ответить
"Ковид развивается как любая вирусная инфекция, способнось вируса к заражению (вирулентность) растет но он становится менне опасным для заболевших. Так было есть и будет."
Возьмем к примеру бешенство. Когда его вирус стал менее опасным? Никогда. Или, к примеру, натуральная оспа. Преследовала человечество всю его историю. Если сейчас ее вирус выпустить - киздец будет неиллюзорный. Или может, вирус Эбола стал неопасным? Тоже нет.
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26.10.2020 12:26 Ответить
Отлично давайте не с бешенством а сразу с лейкемией сравним! речь идет о вирусах передающихся воздушно капельным путем. Вы так активно и давно нагнетаете панику на форуме по поводу Ковида, а паника страшней чем сама инфекция, инетересно что вами движет, какая мотивация.
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26.10.2020 12:57 Ответить
Вот это Вы писали или я - "Ковид развивается как любая вирусная инфекция"?
Я уже довольно давно писал, что ПЦР тесты более-менее пригодны на самом начальном этапе эпидемии, надо переходить на ИФА или на сочетание ПЦР-ИФА или переходить на диагностику по КТ и симптоматике. Чем сильнее зараженность окружающей среды нежизнеспособными ошметками вирусов тем бльше будет ложноположительных случаев по ПЦР. А когда их включат в общую статистику, тут же ковидоборцуны воскликнут: ура, летальность резко упала!
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26.10.2020 13:07 Ответить
И отдельно хотелось бы узнать, с каких пор лейкоз стал вирусным заболеванием?
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26.10.2020 13:09 Ответить
это ирония называется, паникер четров.
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26.10.2020 16:44 Ответить
Вам мало того, что сейчас число смертей от ковида в день в 13-15 раз больше, чем от дтп? У Вас какой-то гробокопательский "оптимизм"...
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26.10.2020 16:55 Ответить
похоже, сам придумал
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26.10.2020 16:05 Ответить
Откройте Википедию или интервью с эпидемиологом достойным и вы найдете это про вирусы это ЗАКОН: вирус с развитием эпидемии становится вирулентней (заразней), но слабее. кстати вирулентность Ковида достаточно низкая. Как уже достали все эти истерики и фомы неверующие, неужели нет мозгов самому все раскопать - это 20 мин, если умеешь работать и информацией. Если не умеешь 2 часа. Невежество сплошное!
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26.10.2020 16:41 Ответить
Не цепляйтесь к словам,...я быстро очень пишу и не редактирую, согласен в этом контексте правильно контагиозность.

Кстати это вы же бред про Швецию тут писали? про самую высокую смертность за 150 лет), что ложь и элементарно разбивается в пух и прах сравнегием населения и цифр смертнотсти тогда и сейчас .....
ТАк вот уже ВОЗ признал Шведскую модель одной из лучших, у них сейчас в ЕС из 31 страны у Швеции на сегодня 27 место, сработала Шведская модель. Эту ветку уже не читают, поэтому буду откровенен:
Ваша Антип паника - это пусть толика, но все равно реальный вклад в те смерти, которые провоцирует психоз на фоне Ковида. Вы похоже медик или фармаколог, и это лишь удесетеряет вашу вину. Образованный невежа, который своим истерическим отношением к происходящему увеличивает смертность априори ВИНОВЕН!. Вы омерзительный могильщих пусть и неосознанный!
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26.10.2020 17:17 Ответить
Я Вам на пальцах и с цитатами с самого сайте шведского минстата объяснял, что в выражение "в Швеции самая высокая смертность за 150 лет" - вполне коррекктно, а если бы я написал "в Швеции самая высокая относительная смертность за 150 лет" или "в Швеции самый высокий коэффициент смертности за 150 лет" тогда да, Ваши претензии были бы обоснованны.
Вот как Шведы сами пишут Highest mortality this millennium noted in Sweden Вы же согласны, что в этом тысячелетии население Швеции менялось не очень сильно?
А Ваши вопли про мою виновность весьма слабенько обоснованны. Идиоты-оптимисты говорящие "снимите все маски и вперед на массовые концерты и у нас будет Швеция, а не Бергамо" они просто опасные идиоты или враги Украины. Тем более, что на миллион населения в Швеции умерло больше, чем в Украине.
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26.10.2020 17:43 Ответить
Так там людей тестують а не наглазок)))
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26.10.2020 12:00 Ответить
Франція стає країною папуасів, оскільки наукові досягнення в прикладанні до охорони здоров'я не використовують...
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26.10.2020 12:10 Ответить
Такими темпами французы закончатся через 3 года
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26.10.2020 12:13 Ответить
комусь ще потрібна друга Франція?
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26.10.2020 12:44 Ответить
Интересен другой факт, который заключается в том, что по официальной статистике за последние два месяца в Китае ежедневная заболеваемость КОВИД находится на уровне 10...30 человек. Не тысяч, не миллионов, а именно человек! И что-то никто не помещает эту информацию на первые страницы новостных лент.
Вот загадка природы... Ну или китайской статистики.
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26.10.2020 13:36 Ответить
 
 