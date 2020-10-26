52 тысячи новых случаев за сутки: во Франции побит очередной рекорд заболеваемости COVID-19
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Во Франции зафиксирован новый рекорд по количеству новых случаев коронавирусной инфекции, подтвержденных за сутки.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом сообщает министерство здравоохранения страны.
За 24 часа было зафиксировано еще 52 тыс. пациентов с COVID-19. Предыдущий рекорд, установленный сутками ранее, был превышен на 6588 больных.
Всего с начала эпидемии коронавирусную инфекцию подтвердили у 1 138 507 человек.
За сутки во Франции умерло 116 пациентов с COVID-19, это на 22 меньше, чем накануне. Всего в стране скончалось не менее 34 645 инфицированных коронавирусом.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По числу выявленных заражений коронавирусом Франция находится на пятом месте в мире. Всего на планете зафиксировано более 43 млн случаев COVID-19.
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Возьмем к примеру бешенство. Когда его вирус стал менее опасным? Никогда. Или, к примеру, натуральная оспа. Преследовала человечество всю его историю. Если сейчас ее вирус выпустить - киздец будет неиллюзорный. Или может, вирус Эбола стал неопасным? Тоже нет.
Я уже довольно давно писал, что ПЦР тесты более-менее пригодны на самом начальном этапе эпидемии, надо переходить на ИФА или на сочетание ПЦР-ИФА или переходить на диагностику по КТ и симптоматике. Чем сильнее зараженность окружающей среды нежизнеспособными ошметками вирусов тем бльше будет ложноположительных случаев по ПЦР. А когда их включат в общую статистику, тут же ковидоборцуны воскликнут: ура, летальность резко упала!
Кстати это вы же бред про Швецию тут писали? про самую высокую смертность за 150 лет), что ложь и элементарно разбивается в пух и прах сравнегием населения и цифр смертнотсти тогда и сейчас .....
ТАк вот уже ВОЗ признал Шведскую модель одной из лучших, у них сейчас в ЕС из 31 страны у Швеции на сегодня 27 место, сработала Шведская модель. Эту ветку уже не читают, поэтому буду откровенен:
Ваша Антип паника - это пусть толика, но все равно реальный вклад в те смерти, которые провоцирует психоз на фоне Ковида. Вы похоже медик или фармаколог, и это лишь удесетеряет вашу вину. Образованный невежа, который своим истерическим отношением к происходящему увеличивает смертность априори ВИНОВЕН!. Вы омерзительный могильщих пусть и неосознанный!
Вот как Шведы сами пишут Highest mortality this millennium noted in Sweden Вы же согласны, что в этом тысячелетии население Швеции менялось не очень сильно?
А Ваши вопли про мою виновность весьма слабенько обоснованны. Идиоты-оптимисты говорящие "снимите все маски и вперед на массовые концерты и у нас будет Швеция, а не Бергамо" они просто опасные идиоты или враги Украины. Тем более, что на миллион населения в Швеции умерло больше, чем в Украине.
Вот загадка природы... Ну или китайской статистики.