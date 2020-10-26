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ОПОРА (247) Айвазовская Ольга (122)

Ошибкой было применение пропорциональной системы с открытыми списками на местных выборах громады до 10 тыс. избирателей, - ОПОРА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Ошибкой было применение пропорциональной системы с открытыми списками на местных выборах громады до 10 тыс. избирателей, - ОПОРА

В гражданской сети "Опора" считают ошибкой применение пропорциональной системы с открытыми списками на местных выборах громады до 10 тыс. избирателей.

Об этом сказала председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на пресс-конференции 26 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Части нарушений, в частности процедурных, можно было избежать, если бы государство своевременно, а именно украинский парламент, приняли изменения в Избирательный кодекс. И все потенциальные участники избирательного процесса были бы в равных условиях. Большой ошибкой, о чем мы говорили неоднократно, было распространение пропорциональной системы с открытыми списками именно на местных выборах громады до 10 тыс. избирателей", - сказала Айвазовская.

По ее словам эта система не соответствует задачам местного самоуправления и не способствует развитию партийных организаций на местах.

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Топ комментарии
+3
И, даже, более того, какая "политика" может быть на уровне области, района? Политика определяется Веровной Радой, а на местах должны устраивать быт граждан. Разве нужно быть членом какой-то партии, чтоб принимать решение об асфальтировании улиц или организации вывоза мусора?
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26.10.2020 12:39
+2
У селах можна і мажоритарку лишити, щоб самовисуванці могли йти...
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26.10.2020 12:28
+2
Ошибкой было применение пропорциональной системы с открытыми списками на местных выборах громады до 10 тыс. избирателей, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 2204
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26.10.2020 12:41
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Списки партии должны утверждать на своих сездах тайным голосованием, на не грузить избирателя кучей неизвестных ему людей.
Я не обязан знать всех аферистов, стремящихся пролесть во власть.
Читаю в одной местной газетенке интервью с одним таким претендентом - вывод, ему надоело смотреть, как воруют другие, хочется самому.
Вот, хай твоя партия на следующих выборах ответит, что включила тебя в список.
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26.10.2020 12:11 Ответить
А навіщо у селах партійні списки??? А громади до 10 тис. людей - це саме села...
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26.10.2020 12:21 Ответить
Ну, народ имеет право знать, кто будет депутатом.
Но проводите партийный праймериз своей партии любителей тараканов хоть в интернете, хоть на собрании партии и не грузите этой хирней других.
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26.10.2020 12:27 Ответить
У селах можна і мажоритарку лишити, щоб самовисуванці могли йти...
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26.10.2020 12:28 Ответить
И, даже, более того, какая "политика" может быть на уровне области, района? Политика определяется Веровной Радой, а на местах должны устраивать быт граждан. Разве нужно быть членом какой-то партии, чтоб принимать решение об асфальтировании улиц или организации вывоза мусора?
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26.10.2020 12:39 Ответить
Ошибкой было применение пропорциональной системы с открытыми списками на местных выборах громады до 10 тыс. избирателей, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 2204
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26.10.2020 12:41 Ответить
Айвазовская права, партийные списки, на местных выборах - маразм, но партийным царькам очень-уж хочется померятся пиписьками Помилкою було застосування пропорційної системи з відкритими списками на місцевих виборах громади до 10 тис. виборців, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 2383
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26.10.2020 12:58 Ответить
Как проиграли , так сразу же неправильно!! Козлы!! работать надо!!
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26.10.2020 15:07 Ответить
так опора незалежна організація. вона просто дає аналіз.
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26.10.2020 17:16 Ответить
А что за Опора? Кто бенефициар?Кто платит деньги?
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26.10.2020 16:35 Ответить
у гугла спитай. Всеукраїнська громадська організація "Громадянська мережа «ОПОРА» (скорочено - Громадянська мережа ОПОРА, мережа ОПОРА) - неурядова всеукраїнська організація громадського контролю та адвокації у сфері виборів, парламентаризму, освіти, управління спільною власністю, енергоефективності, місцевого самоврядування, а також всеосяжного впровадження принципу відкритих даних. https://www.oporaua.org
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26.10.2020 17:18 Ответить
Каждый Кулик своё болото хвалит.Кто им заказывает музыку? Кто платит? На что пируют.
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26.10.2020 23:43 Ответить
 
 