Ошибкой было применение пропорциональной системы с открытыми списками на местных выборах громады до 10 тыс. избирателей, - ОПОРА
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В гражданской сети "Опора" считают ошибкой применение пропорциональной системы с открытыми списками на местных выборах громады до 10 тыс. избирателей.
Об этом сказала председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на пресс-конференции 26 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Части нарушений, в частности процедурных, можно было избежать, если бы государство своевременно, а именно украинский парламент, приняли изменения в Избирательный кодекс. И все потенциальные участники избирательного процесса были бы в равных условиях. Большой ошибкой, о чем мы говорили неоднократно, было распространение пропорциональной системы с открытыми списками именно на местных выборах громады до 10 тыс. избирателей", - сказала Айвазовская.
По ее словам эта система не соответствует задачам местного самоуправления и не способствует развитию партийных организаций на местах.
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Я не обязан знать всех аферистов, стремящихся пролесть во власть.
Читаю в одной местной газетенке интервью с одним таким претендентом - вывод, ему надоело смотреть, как воруют другие, хочется самому.
Вот, хай твоя партия на следующих выборах ответит, что включила тебя в список.
Но проводите партийный праймериз своей партии любителей тараканов хоть в интернете, хоть на собрании партии и не грузите этой хирней других.