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Школы из "красных" зон Киевской области после каникул перейдут на дистанционное обучение, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Ученики школ, которые расположены в "красных" зонах эпидемиологической опасности в Киевской области после завершения осенних каникул будут переведены на дистанционную форму обучения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Заведения дошкольного образования продолжат работать.

Сейчас 14 детсадов в области закрыты на карантин: в Мироновской ОТГ, Барышевской ОТГ, Фурсовской ОТГ (два заведения) Узинской ОТГ, а также Згуровском, Сквирском (два заведения), Яготинском (четыре учреждения), Тетиевском и Таращанском районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 16 октября в школах вступили в силу новые правила дистанционного обучения, - Минобразования

Решение о временном прекращении их работы приняли члены территориальных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС из-за выявления случаев заболевания коронавирусом среди детей или работников этих учреждений.

Лица, контактировавшие с больными, находятся на самоизоляции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня в Украине действует новое эпидемическое зонирование: в "красную" зону попали 11 областных центров
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"красная зона"? оригинально....
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26.10.2020 12:19 Ответить
Вызывает совершенно другие ассоциации))
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26.10.2020 12:32 Ответить
так и я про то
не могли какой то другое определение сделать. найминг так себе...
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26.10.2020 12:39 Ответить
Тупарі зелені! Діти - основне джерело зараження. Після відновлення роботи шкік пішов спалах заражень в усьому світі. Можливо, діти не важко переносять хворобу. А як ви захистили вчителів, які заходять до 30 учнів в тісному класі. Чи ви хоча б видали їм маску? Одну на день? Ні! Чи застрахували життя та здоров.я? Чи робити тести кожен тиждень? Тому вчителі і почали гинути. Скільки прикладів вам треба?

https://glavcom.ua/ru/health-ru/na-kievshchine-umer-direktor-shkoly-v-kotoroy-skryvali-koronavirus-u-uchiteley-709658.html Школы из "красных" зон Киевской области после каникул перейдут на дистанционное обучение, - ОГА - Цензор.НЕТ 1235
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26.10.2020 12:41 Ответить
https://lviv.znaj.ua/ru/342741-u-lvovi-koronavirus-obirvav-zhittya-vchitelki-jiji-obozhnyuvav-ves-klas
Одна из преподавательниц лицея скончалась в прошлую пятницу. Об этом сегодня сообщили в лицее. Умерла 52-летняя Наталья Кулинская, которая заболела еще в середине сентября
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26.10.2020 12:44 Ответить
https://vinnytsianews.com/v-vinnice-ot-koronavirusa-umerla-uchitelnica-shkoly-10/
В Виннице от коронавируса умерла учительница школы №10. Как рассказывают ее коллеги, женщина три недели находилась в тяжелом состоянии в больницеШколы из "красных" зон Киевской области после каникул перейдут на дистанционное обучение, - ОГА - Цензор.НЕТ 352
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26.10.2020 12:45 Ответить
"До последнего боролась": в Луцке умерла учительница от COVID-19

Тамара Тарасюк была учительницей украинского языка и литературы в СШ I-III степеней №12. Больше читайте здесь:

https://tsn.ua/ru/coronavirus/do-poslednego-borolas-v-lucke-umerla-uchitelnica-ot-covid-19-1636150.html
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26.10.2020 12:49 Ответить
Не могу поверить, что эта болезнь затронула и мою семью": в Тернополе от коронавируса умерла учительница

От COVID-19 умерла учительница украинской гимназии им. Ивана Франко Галина Слюзар. Больше читайте здесь:
https://tsn.ua/ru/coronavirus/ne-mogu-poverit-chto-eta-bolezn-zatronula-i-moyu-semyu-v-ternopole-ot-koronavirusa-umerla-uchitelnica-1646752.html
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26.10.2020 12:50 Ответить
Школи з "червоних" зон Київської області після канікул перейдуть на дистанційне навчання, - ОДА - Цензор.НЕТ 7175Від коронавірусу помер вчитель географії з Іваничівського району
Школи з "червоних" зон Київської області після канікул перейдуть на дистанційне навчання, - ОДА - Цензор.НЕТ 1542 Перестало битися серце вчителя географії Грядівського ліцею Іваничівського району Віталія Воробіка.

Школи з "червоних" зон Київської області після канікул перейдуть на дистанційне навчання, - ОДА - Цензор.НЕТ 7175 http://www.volynpost.com/news/172545-vid-koronavirusu-pomer-vchytel-geografii-z-ivanychivskogo-rajonu
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26.10.2020 12:51 Ответить
http://www.volynpost.com/news/172545-vid-koronavirusu-pomer-vchytel-geografii-z-ivanychivskogo-rajonu
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26.10.2020 12:52 Ответить
У Тернополі від коронавірусу помер відомий вчитель Школи з "червоних" зон Київської області після канікул перейдуть на дистанційне навчання, - ОДА - Цензор.НЕТ 2424 Василь Стрижко.

Школи з "червоних" зон Київської області після канікул перейдуть на дистанційне навчання, - ОДА - Цензор.НЕТ 9681

https://realno.te.ua/novyny/%D1%83-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D1%96/
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26.10.2020 13:09 Ответить
У Тернополі прощаються з учителем української гімназії імені Івана Франка Галиною Рудольфівною Слюзар.

Школи з "червоних" зон Київської області після канікул перейдуть на дистанційне навчання, - ОДА - Цензор.НЕТ 5615 https://ternopol.znaj.ua/344328-na-ternopilshchini-koronavirus-obirvav-zhittya-vchitelki-serce-rozrivayetsya-vid-bolyu
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26.10.2020 13:10 Ответить
В Охтирці від коронавірусу помер відомий учитель

Школи з "червоних" зон Київської області після канікул перейдуть на дистанційне навчання, - ОДА - Цензор.НЕТ 2410 http://sumy.today/news/society/9494-v-okhtyrtsi-vid-koronavirusu-pomer-vidomyi-uchytel.html
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26.10.2020 13:11 Ответить
У Черкасах померла вчителька, яка хворіла на COVID-19

Вчителька, яка викладала в третьому класі школи №29 в Черкасах, померла в суботу, 26 вересня.

Школи з "червоних" зон Київської області після канікул перейдуть на дистанційне навчання, - ОДА - Цензор.НЕТ 6662 http://kanos.com.ua/u-cherkasah-pomerla-vchytelka-hvora-na-covid-19/
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26.10.2020 13:12 Ответить
http://kanos.com.ua/u-cherkasah-pomerla-vchytelka-hvora-na-covid-19/
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26.10.2020 13:13 Ответить
Від коронавірусної інфекції померла вчителька луцької школи №12 Тарасюк Тамара Олександрівна.
Школи з "червоних" зон Київської області після канікул перейдуть на дистанційне навчання, - ОДА - Цензор.НЕТ 139 https://p-p.com.ua/news/u-lutsku-vid-koronavirusu-pomerla-vchytelka-foto/
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26.10.2020 13:14 Ответить
Держава, не подбала про маски, страхування, ПЛР-діагностику, належну дезінфекцію навчального закладу після першого офіційно підтвердженого випадку COVID. Справжньою трагедією для нас стала непоправна втрата - смерть нашої Колеги, Вчителя початкових класів Гордій Оксани Юріївни, яка, будучи хворою, до останнього дня проводила онлайн-уроки і фактично «згоріла» на роботі.
Школи з "червоних" зон Київської області після канікул перейдуть на дистанційне навчання, - ОДА - Цензор.НЕТ 3594 https://kolomyia.today/v-kosivskomu-litseyi-spalah-covid-19-pomerla-vchytelka-60725
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26.10.2020 13:17 Ответить
Кому трeба ті вчитeлі: получили по 4000 зeлeні- тeпeр дохніть, алe працюйтe
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26.10.2020 14:37 Ответить
 
 