Школы из "красных" зон Киевской области после каникул перейдут на дистанционное обучение, - ОГА

Ученики школ, которые расположены в "красных" зонах эпидемиологической опасности в Киевской области после завершения осенних каникул будут переведены на дистанционную форму обучения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Заведения дошкольного образования продолжат работать.

Сейчас 14 детсадов в области закрыты на карантин: в Мироновской ОТГ, Барышевской ОТГ, Фурсовской ОТГ (два заведения) Узинской ОТГ, а также Згуровском, Сквирском (два заведения), Яготинском (четыре учреждения), Тетиевском и Таращанском районах.

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Решение о временном прекращении их работы приняли члены территориальных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС из-за выявления случаев заболевания коронавирусом среди детей или работников этих учреждений.

Лица, контактировавшие с больными, находятся на самоизоляции.

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