"Опрос Зеленского" планируют закрепить на постоянной основе, но он не будет иметь юридических последствий, - "слуга народа" Кравчук

Механизм всеукраинского опроса, инициированого президентом Владимиром Зеленским, планируют закрепить на постоянной основе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Такой инструмент прямой демократии - правильная и хорошая вещь, и теперь нужно подумать, как это закрепить на постоянной основе. Например, это может быть голосование в приложении "Дія". Конечно, это не будет иметь юридических последствий, потому что их может иметь только референдум. Но опрос большого количества респондентов - это способ сверяться в режиме реального времени", - подчеркнула замглавы фракции "СН".

По словам Кравчук, для нее результаты не стали неожиданностью.

"Я и по встречам с избирателями, и по социсследованиям отслеживала определенные тенденции. Я была уверена, что вопрос сокращения количества депутатов будет иметь большую поддержку. Это может быть дополнительным аргументом при голосовании во втором чтении за закон, внесенный Владимиром Зеленским. Теперь посмотрим, какие партии отважатся поддержать мнение народа и голосовать за сокращение", - отметила замглавы фракции.

Кроме того, Кравчук отметила, что "приятной неожиданностью был высокий результат вопроса о медицинском каннабисе".

"Тут уже готовы несколько законопроектов, и теперь дискуссия будет в парламенте", - добавила парламентарий.

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