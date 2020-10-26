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опрос (2618) Кравчук Евгения (361)

"Опрос Зеленского" планируют закрепить на постоянной основе, но он не будет иметь юридических последствий, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Механизм всеукраинского опроса, инициированого президентом Владимиром Зеленским, планируют закрепить на постоянной основе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Такой инструмент прямой демократии - правильная и хорошая вещь, и теперь нужно подумать, как это закрепить на постоянной основе. Например, это может быть голосование в приложении "Дія". Конечно, это не будет иметь юридических последствий, потому что их может иметь только референдум. Но опрос большого количества респондентов - это способ сверяться в режиме реального времени", - подчеркнула замглавы фракции "СН".

По словам Кравчук, для нее результаты не стали неожиданностью.

"Я и по встречам с избирателями, и по социсследованиям отслеживала определенные тенденции. Я была уверена, что вопрос сокращения количества депутатов будет иметь большую поддержку. Это может быть дополнительным аргументом при голосовании во втором чтении за закон, внесенный Владимиром Зеленским. Теперь посмотрим, какие партии отважатся поддержать мнение народа и голосовать за сокращение", - отметила замглавы фракции.

Кроме того, Кравчук отметила, что "приятной неожиданностью был высокий результат вопроса о медицинском каннабисе".

"Тут уже готовы несколько законопроектов, и теперь дискуссия будет в парламенте", - добавила парламентарий.

Также читайте: Результаты "опроса Зеленского" опубликуют ближе к вечеру, - "слуга народа" Кравчук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+30
"Опрос Зеленского" планируют закрепить на постоянной основе, но он не будет иметь юридических последствий, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2565
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26.10.2020 12:22
+28
Хоть смысла в этом нет но идиотизм будет закреплён на постоянной основе.
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26.10.2020 12:21
+22
а сразу в ваше говноприложение нельзя было закрепить?
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26.10.2020 12:20
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Тупорылая Кравчук!! Нечего вылизывать зеленскому там где не надо и пудрить мозги людям своими дебильными незаконными опросами!! А лучше утвердите в ноябре, закон о референдумах и проводите законные референдумы, от имени государства. хотя каждый месяц и на любую тему!! Тогда ,хоть какой -то толк будет в этом и государству и статистике и населению!! А так одно . бла ...бла , как на 95 квартале у Зеленского!!
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26.10.2020 14:07 Ответить
само уже давно ничего не решает и боится ответственности, сцикло.
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26.10.2020 14:14 Ответить
Януковича жалко: сидит в Ростове и уже со счета сбился сколько раз спрашивал: а, что так можно было? Дети в афере превзошли своих отцов.
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26.10.2020 15:11 Ответить
Зебіли, ви краще поясніть як так вийшло, що по всім соціологічним опитуванням за кілька днів до проведення цього Вовочкиного "опросніка" народ одностайно давав відповідь по 2-му питанню стосовно вільної економічної зони на Донбасі "проти" в межах 60-и %, а ви намалювали по попереднім даним по 2 питанню - 54 % "за", "проти" - 46%.
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26.10.2020 15:38 Ответить
Щоб стало 300 депутатів, здається, потрібна конституційна більшістъ. ЇЇ ніколи не буде. Тобто, тільки слуги проголосують ''за'' і будуть стверджувати, що тільки вони дослухаються до думки народу. Порушення закону президентом стало нормою в Україні.
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26.10.2020 16:44 Ответить
Пусть и "ЕС" и другие партии тоже проводят свои опросы паралельно с "Слугами народа".
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26.10.2020 19:38 Ответить
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