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ВОЗ зафиксировала снижение числа заражений COVID-19 в мире после недавнего рекорда

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

ВОЗ зафиксировала снижение числа заражений COVID-19 в мире после недавнего рекорда

Число новых случаев заражений коронавирусом COVID-19 по всему миру в воскресенье снизилось до 438 633 после субботнего антирекорда.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

Согласно подсчетам ВОЗ, в субботу по всему миру зарегистрировали 468 409 новых случаев заражения коронавирусом. Это - самый высокий показатель с момента начала пандемии. В воскресенье число новых заражений в мире пошло на снижение.

С начала пандемии в мире было зафиксировано 42 млн случаев заражения, более 1,1 млн умерли от последствий заражения. Однако эксперты отмечают, что на самом деле коронавирусом, вероятно, в мире переболело на порядок больше людей, причем в основном - в очень легкой форме.

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