Проведение "опроса Зеленского" в день выборов может быть оценено как злоупотребление административным ресурсом, - ОПОРА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
С точки зрения международных стандартов, проведенный в день местных выборов в Украине опрос "5 вопросов президента" можно трактовать как злоупотребление административным ресурсом.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила председатель правления общественной сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.
"По нашим оценкам, все-таки нормы законодательства Избирательного кодекса относительно организации опроса "5 вопросов президента" не были нарушены, но вся подготовка к проведению этого опроса имела форму скрытой предвыборной агитации со стороны президента… И также это имеет форму, с точки зрения международных стандартов, злоупотребления административным ресурсом", - отметила Айвазовская.
По словам председателя правления "ОПОРА", президент имеет определенные функции, полномочия и обязанности, и должен придерживаться Конституции, а не реализовывать "определенные политтехнолгические приемы, которые, вероятно, были эффективны с точки зрения мобилизации избирателей этой политической партии ("Слуга народа", - Ред.), но нанесли большой репутационный вред непосредственно идее народовластия и доверию к социологии как таковой".
Айвазовская напомнила, что речь идет, в частности, об использовании слоганов, высказываний, которые являются идентичными тем, которые использовались политической партией "Слуга народа" на внешней рекламе, других агитационных материалах.
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Оля, Айвазовська, навіщо оця толерастія до зебільної влади?
13 ч. ·
...И тут выяснилось, что вместо шампанского в теплую ванну подливали битум.
Чемоданчик при необходимости раскрывается в бронированный щит и защищает в перестрелке, а боевой зонт используют как палку, чтобы отсечь нападающего, или раскрывают, когда в охраняемого объекта чем-то бросают.
.Кроме того, на месте голосования заметили более двух десяткой бойцов Государственной службы охраны, хотя обычно их меньше. Они прибыли на место заранее, чтобы проверить каждую урну, куст и даже днища припаркованных машин.
Думка більшості завжди помилкова, бо воно різнорідне і складається з дуже різних суб'єктів!
Так як в складі цієї більшості на жаль присутня просто величезна кількість різних ідіотів.