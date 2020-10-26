РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13379 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Местные выборы-2020 Опрос Зеленского
1 888 15
местные выборы (2145) опрос (2618) ОПОРА (247) Айвазовская Ольга (122)

Проведение "опроса Зеленского" в день выборов может быть оценено как злоупотребление административным ресурсом, - ОПОРА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Проведение

С точки зрения международных стандартов, проведенный в день местных выборов в Украине опрос "5 вопросов президента" можно трактовать как злоупотребление административным ресурсом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила председатель правления общественной сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"По нашим оценкам, все-таки нормы законодательства Избирательного кодекса относительно организации опроса "5 вопросов президента" не были нарушены, но вся подготовка к проведению этого опроса имела форму скрытой предвыборной агитации со стороны президента… И также это имеет форму, с точки зрения международных стандартов, злоупотребления административным ресурсом", - отметила Айвазовская.

По словам председателя правления "ОПОРА", президент имеет определенные функции, полномочия и обязанности, и должен придерживаться Конституции, а не реализовывать "определенные политтехнолгические приемы, которые, вероятно, были эффективны с точки зрения мобилизации избирателей этой политической партии ("Слуга народа", - Ред.), но нанесли большой репутационный вред непосредственно идее народовластия и доверию к социологии как таковой".

Айвазовская напомнила, что речь идет, в частности, об использовании слоганов, высказываний, которые являются идентичными тем, которые использовались политической партией "Слуга народа" на внешней рекламе, других агитационных материалах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Опрос Зеленского" планируют закрепить на постоянной основе, но он не будет иметь юридических последствий, - "слуга народа" Кравчук

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+7
а не хочет ли властелин клавиш вывешивать свои вопросы в собственном аккаунте мордакниги?... сразу бы отгребал по нормам прямого волеизъявления...
показать весь комментарий
26.10.2020 12:41
+6
Якщо це була прихована агітація в день виборів - то це однозначно було порушення норм виборчого законодавства, і Виборчого Кодексу зокрема!
Оля, Айвазовська, навіщо оця толерастія до зебільної влади?
показать весь комментарий
26.10.2020 13:00
+3
народна любов не має границь, усі хочуть "подякувати" Зе!білу та "побажати" міцного здоров'я... Проведення "опитування Зеленського" в день виборів може бути оцінене як зловживання адміністративним ресурсом, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4688
показать весь комментарий
26.10.2020 13:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а не хочет ли властелин клавиш вывешивать свои вопросы в собственном аккаунте мордакниги?... сразу бы отгребал по нормам прямого волеизъявления...
показать весь комментарий
26.10.2020 12:41 Ответить
копеечная какао-ботва набежит.
показать весь комментарий
26.10.2020 13:03 Ответить
не сци кондрашкін, ти тут до чого?
показать весь комментарий
26.10.2020 13:42 Ответить
хорошо ты сам себе лишь о себе написал " не сци кондрашкін, ти тут до чого?"
показать весь комментарий
26.10.2020 13:46 Ответить
А может и нет ( так и будет )
показать весь комментарий
26.10.2020 12:51 Ответить
Якщо це була прихована агітація в день виборів - то це однозначно було порушення норм виборчого законодавства, і Виборчого Кодексу зокрема!
Оля, Айвазовська, навіщо оця толерастія до зебільної влади?
показать весь комментарий
26.10.2020 13:00 Ответить
До речі, якщо будуть встановлені порушення, то адмінштраф всіх причетних до нього - дожене. Якщо не нині, то після того, як бубочка зі своєю шоблою програє чергові (а краще - дострокові) вибори.
показать весь комментарий
26.10.2020 13:02 Ответить
Юрий Бутусов

13 ч. ·

...И тут выяснилось, что вместо шампанского в теплую ванну подливали битум.
показать весь комментарий
26.10.2020 13:11 Ответить
Зебила на нари!
показать весь комментарий
26.10.2020 13:13 Ответить
А может не там ищут нарушения? Ведь ,по сути,? были проведены не одни выборы а сразу несколько , в одном месте и по разным законам, и как это согласуется с законом и конституцией? А единственная причина опроса в этот день та, что люди придут на выборы и не нужно будет гоняться за ними но улицам, вызванивать по телефону и выслушивать ПНХ, но нашлись хомячки которые всё равно решили высказать своё ПНХ хотя их никто не трогал Проведення "опитування Зеленського" в день виборів може бути оцінене як зловживання адміністративним ресурсом, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 7396
показать весь комментарий
26.10.2020 13:30 Ответить
У охранников Владимира Зеленского, который 25 октября проголосовал на избирательном участке на Оболони в Киеве, заметили новые «продвинутые» спецсредства. Главу государства сопровождали 7 личных телохранителей с бронечемоданом и боевым зонтом.

Проведення "опитування Зеленського" в день виборів може бути оцінене як зловживання адміністративним ресурсом, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 9591

Чемоданчик при необходимости раскрывается в бронированный щит и защищает в перестрелке, а боевой зонт используют как палку, чтобы отсечь нападающего, или раскрывают, когда в охраняемого объекта чем-то бросают.
Проведення "опитування Зеленського" в день виборів може бути оцінене як зловживання адміністративним ресурсом, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 5019

.Кроме того, на месте голосования заметили более двух десяткой бойцов Государственной службы охраны, хотя обычно их меньше. Они прибыли на место заранее, чтобы проверить каждую урну, куст и даже днища припаркованных машин.
показать весь комментарий
26.10.2020 13:33 Ответить
народна любов не має границь, усі хочуть "подякувати" Зе!білу та "побажати" міцного здоров'я... Проведення "опитування Зеленського" в день виборів може бути оцінене як зловживання адміністративним ресурсом, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4688
показать весь комментарий
26.10.2020 13:48 Ответить
Сьогодні, 26 жовтня, заступник голови фракції "Слуга незрозуміло якого народу" Є. Кравчук запевнила, що ввечері українців ознайомлять з результатами опитування від ...резидента ЗЕбіла - капітулянта, який проходив 25 жовтня. Так, Кравчук зазначила, що поки немає конкретного часу, коли вже з'являться точні офіційні результати але точно що не сьогодні . Результати які ще треба ретельно перерахувати систематизувати і переробити їх так як це потрібно "слугам" ось тільки на жаль що слугам не українського народу а не українським громадянам..
показать весь комментарий
26.10.2020 13:42 Ответить
Проведення "опитування Зеленського" в день виборів може бути оцінене як зловживання адміністративним ресурсом, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6355
показать весь комментарий
26.10.2020 14:10 Ответить
Проведення "опитування Зеленського" в день виборів може бути оцінене як зловживання адміністративним ресурсом, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4176
Думка більшості завжди помилкова, бо воно різнорідне і складається з дуже різних суб'єктів!
Так як в складі цієї більшості на жаль присутня просто величезна кількість різних ідіотів.
показать весь комментарий
26.10.2020 15:10 Ответить
 
 