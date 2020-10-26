Координатор президентского опроса Гагарин обещает отдать гонорар за его проведение на благотворительность: Там меньше 3 тыс. долларов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Координатор всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, Артем Гагарин заявил, что передаст свой гонорар на благотворительность.
Об этом он рассказал в интервью "Бабелю", сообщает Цензор.НЕТ.
Ему напомнили, что в интервью одному из изданий он заявил, что до пандемии коронавируса его обычный гонорар составлял $3 тысячи. На вопрос о размере гонорара за координацию опроса Зеленского, Гагарин ответил, что он меньше упомянутой суммы. Шоумен планирует передать его на благотворительность.
"Он [гонорар] чисто формальный, эта история для меня не о деньгах", - заявил Гагарин.
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+8 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий26.10.2020 12:54
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хотелось бы видеть официальный отчёт о проведённой галиматье
Потом оказалось, что их "волонтерьі" работали за деньги.
Ежедневная, тотальная ложь от паяцев.
ЗЕльоная саранча еще те насекомые - подпиливают, подгрызают и подкусывают друг друга изо всех сил
Слава Богу, я не имел никакого отношения к финансовой части - соцкомпанию непосредственно оплачивает партия. Даже когда мы говорили о моем гонораре за участие в этом, я сказал, что пришел как волонтер, поэтому оплата не требуется. Это не ивент, который я проведу как ведущий.