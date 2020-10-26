Гражданина Венгрии обманули на $10 тыс. в России и подговорили незаконно пересечь границу в Украину, - Госпогранслужба
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Гражданина Венгрии обманули на 10 тыс. долларов в России, ему пообещали помочь за эту сумму добраться домой, однако бросили его на российско-украинской границе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Иностранец имел все основания для легального въезда в Украину, однако, по его словам стало известно, что он стал жертвой мошенников.
Мужчина рассказал, что в России неизвестные согласились помочь ему быстро добраться домой. За свои услуги "помощники" получили 10 тыс. долларов США. Обманутого гражданина Венгрии мошенники бросили на российско-украинской границе.
Задержал иностранца наряд отдела "Волчанск" Харьковского пограничного отряда.
"Скорее всего, иностранцу придется еще и потратиться на административные штрафы за незаконное пересечение государственной границы и нарушение пограничного режима", - отметили в Госпогранслужбе.
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В компании также отметили, что предоставляют информацию из почтового сервиса «Яндекс.Паспорт» и «Яндекс.Почты»: на них приходится 8,8 тысячи обращений за первое полугодие 2020-го.
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А вот ни украинские ни мастер ни Виза, ни белорусские в Крыму не работают.