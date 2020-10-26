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Новости Происшествия
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Госпогранслужба (5398) граница (4734) иностранец (459) мошенничество (1127) Россия (91225)

Гражданина Венгрии обманули на $10 тыс. в России и подговорили незаконно пересечь границу в Украину, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Гражданина Венгрии обманули на $10 тыс. в России и подговорили незаконно пересечь границу в Украину, - Госпогранслужба

Гражданина Венгрии обманули на 10 тыс. долларов в России, ему пообещали помочь за эту сумму добраться домой, однако бросили его на российско-украинской границе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Иностранец имел все основания для легального въезда в Украину, однако, по его словам стало известно, что он стал жертвой мошенников.

Мужчина рассказал, что в России неизвестные согласились помочь ему быстро добраться домой. За свои услуги "помощники" получили 10 тыс. долларов США. Обманутого гражданина Венгрии мошенники бросили на российско-украинской границе.

Задержал иностранца наряд отдела "Волчанск" Харьковского пограничного отряда.

"Скорее всего, иностранцу придется еще и потратиться на административные штрафы за незаконное пересечение государственной границы и нарушение пограничного режима", - отметили в Госпогранслужбе.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Мутна ситуація. Який ідіот буде платити 10к баксів за те, щоби швидко дістатися додому?
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26.10.2020 13:30
+4
"Из России с любовью... и пустым кошельком."
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26.10.2020 13:27
+4
****** ... скорее всего
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26.10.2020 13:28
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"Из России с любовью... и пустым кошельком."
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26.10.2020 13:27 Ответить
****** ... скорее всего
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26.10.2020 13:28 Ответить
Мутна ситуація. Який ідіот буде платити 10к баксів за те, щоби швидко дістатися додому?
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26.10.2020 13:30 Ответить
КАРАНТИН. Развели венгерского лоха. Вот, что означает отсутствие ума и не желание сидеть дома 2-е недели.
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26.10.2020 15:28 Ответить
Єта.За вісьєма ад куда да ставацца.
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27.10.2020 22:17 Ответить
Обули мадьяра в лапти. Обувка вышла авторская, дорогая.
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26.10.2020 13:31 Ответить
Один дядька бялорус в лесу на участка 20 метров закопал столбы, натянул колючую проволоку и ночью вьетнамцев под ней за деньги пропускал, якобы через границу.
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26.10.2020 18:16 Ответить
Представители «Яндекса» впервые рассказали, какие данные они передают российским властям и сколько запросов от госорганов получает компания.

Согласно документу, в первой половине 2020 года российские органы государственной власти оформили около 15,3 тысячи запросов на раскрытие пользовательских данных. Из них «Яндекс» выполнил 12,9 тысячи требований (около 86 процентов).

В компании также отметили, что предоставляют информацию из почтового сервиса «Яндекс.Паспорт» и «Яндекс.Почты»: на них приходится 8,8 тысячи обращений за первое полугодие 2020-го.
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26.10.2020 13:34 Ответить
Який дура на цьому ресурсі буде правдиво заповнювати всі дані для реєстрації?
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26.10.2020 13:43 Ответить
Ну например если нужна карточка Яндекс-деньги, то лучше свои данные заполнить верно.
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26.10.2020 13:58 Ответить
От скажи, нахера мне карточка яндекс-деньги в Украине? Может в Беларуси она и актуальна у нас она и нахрен не нужна Гражданина Венгрии обманули на $10 тыс. в России и подговорили незаконно пересечь границу в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5395
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26.10.2020 14:09 Ответить
Ну свою я таскал в Украину, прекрасно работает. И в Крыму работает. И недорого стоит.
Ну лично Вам может и не нужна, а так вещь в хозяйстве полезная.
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26.10.2020 14:23 Ответить
Я чего то не слышал среди моих знакомых, что бы у них была такая карта. Mastercard и Visa прекрасно работают во всем мире.
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26.10.2020 14:28 Ответить
Так она и есть Мастеркард.
А вот ни украинские ни мастер ни Виза, ни белорусские в Крыму не работают.
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26.10.2020 14:31 Ответить
Пока в Крыму кацапсячий сапог мне там делать нечего.
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26.10.2020 14:36 Ответить
и назад отправить в кацапию... байка, с наличием 10 штук баксов, не вписівается в нормальное понимание... - придумал сказку для дибилов.
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26.10.2020 13:49 Ответить
та ладно, сказка для лохов.
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26.10.2020 14:05 Ответить
И без маски был - ещё плюс 17 тыс. грн.
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26.10.2020 14:16 Ответить
скорее всего скинул наркоту, а для погранцов придумал историю. за 10 штук можно было и в объезд Украины поехать
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26.10.2020 14:51 Ответить
"Молодой человек, мы, финно- угры, друг друга не обманываем ".
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26.10.2020 15:37 Ответить
 
 