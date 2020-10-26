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В Харькове много протоколов участковых комиссий нужно уточнить, - глава городской ТИК Мозговая

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В Харькове много протоколов участковых комиссий нужно уточнить, - глава городской ТИК Мозговая

В Харькове городская территориальная избирательная комиссия приняла около трети протоколов от участковых избирательных комиссий, однако значительную часть документов пришлось отправить на уточнение.

Об этом сообщила по состоянию на 11:00 глава ТИК Ольга Мозговая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы принимаем 605 участков. И уже приняли почти треть. Но, к сожалению, очень много комиссий возвращаются назад, на уточнение", - сказала Мозговая.

По ее словам, речь идет о чисто технических уточнениях.

"Участковые комиссии приехали с протоколами, в которых есть исправления корректором, или просто вычеркнута цифра 4 и написано 3. Почти половина комиссий едет на уточнение", - сказала Мозговая.

"Наши люди работают без перерыва. Мы принимаем максимально быстро. Электронный кабинет "висит". Мы работаем вручную, стараемся сделать как можно быстрее всю работу. но комиссии должны тоже делать свою работу качественно", - добавила она.

Он заверила, что если участковая комиссия качественно заполнила документы, на то, чтоб их принять, членам ТИК надо всего 15 минут.

Отмечается, что с самого утра возле здания, где находится городская ТИК, и внутри него - очереди членов участковых комиссий, приехавших сдать документацию. В помещении время от времени возникает давка, социальная дистанция не соблюдается. Часть людей сдвигает маски на подбородок или опускает их ниже носа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экзитпол "Савик Шустер Студии": В Харьковский горсовет проходят "Блок Кернеса", ОПЗЖ, "Слуга народа", ЕС, партия Шария и "Блок Светличной - Вместе!". ИНФОГРАФИКА
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Нужно уточнить психическое состояние большинства харьковчан.
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26.10.2020 13:36 Ответить
ВАТНІКИ, ЩО ТАМ УТОЧНЯТЬ.

ПОРОХ ЗМОРОЗИВ ЩО НЕ ПОРЄШИВ ВСІХ РИГІВ У 2014 му, А ТЕПЕР ОТВЄТКА У Харкові багато протоколів дільничних комісій потрібно уточнити, - голова міської ТВК - Цензор.НЕТ 6440
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26.10.2020 14:06 Ответить
А где доказательства что Кернес жив. Его два месяца нет в Харькове. Или дееспособен. Что за х..ня на постном масле. Давай заново
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26.10.2020 13:37 Ответить
Харьков - 61.84% подсчитано. Кернес - 54.12% ... как мы предупреждали и думали - в Харькове на пост мера побеждает - "берлинская мумия".. У Харкові багато протоколів дільничних комісій потрібно уточнити, - голова міської ТВК - Цензор.НЕТ 898
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26.10.2020 13:49 Ответить
У Харкові багато протоколів дільничних комісій потрібно уточнити, - голова міської ТВК - Цензор.НЕТ 2315 В Харькове городская территориальная избирательная комиссия приняла около трети протоколов от участковых избирательных комиссий, Источник: https://censor.net/ru/n3227111

ЗНОВУ ЦЕЙ ІНВАЛІД - СЄПАР БУДЕ У ВЛАДІ ? У Харкові багато протоколів дільничних комісій потрібно уточнити, - голова міської ТВК - Цензор.НЕТ 2424 ЦЕ PZDC ПОВНИЙ

У Харкові багато протоколів дільничних комісій потрібно уточнити, - голова міської ТВК - Цензор.НЕТ 253
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26.10.2020 14:03 Ответить
 
 