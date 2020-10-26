В Харькове много протоколов участковых комиссий нужно уточнить, - глава городской ТИК Мозговая

В Харькове городская территориальная избирательная комиссия приняла около трети протоколов от участковых избирательных комиссий, однако значительную часть документов пришлось отправить на уточнение.

Об этом сообщила по состоянию на 11:00 глава ТИК Ольга Мозговая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы принимаем 605 участков. И уже приняли почти треть. Но, к сожалению, очень много комиссий возвращаются назад, на уточнение", - сказала Мозговая.

По ее словам, речь идет о чисто технических уточнениях.

"Участковые комиссии приехали с протоколами, в которых есть исправления корректором, или просто вычеркнута цифра 4 и написано 3. Почти половина комиссий едет на уточнение", - сказала Мозговая.

"Наши люди работают без перерыва. Мы принимаем максимально быстро. Электронный кабинет "висит". Мы работаем вручную, стараемся сделать как можно быстрее всю работу. но комиссии должны тоже делать свою работу качественно", - добавила она.

Он заверила, что если участковая комиссия качественно заполнила документы, на то, чтоб их принять, членам ТИК надо всего 15 минут.

Отмечается, что с самого утра возле здания, где находится городская ТИК, и внутри него - очереди членов участковых комиссий, приехавших сдать документацию. В помещении время от времени возникает давка, социальная дистанция не соблюдается. Часть людей сдвигает маски на подбородок или опускает их ниже носа.

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