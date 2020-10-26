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Результаты выборов мэра Киева объявят до 6 ноября, - глава городской ТИК Нилов

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Результаты выборов мэра Киева объявят до 6 ноября, - глава городской ТИК Нилов

Результаты выборов мэра Киева планируют объявить не позднее 6 ноября.

Об этом в ходе брифинга заявил замглавы Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов, передает Цензор.НЕТ.

"Официальные результаты Киевская городская территориальная избирательная комиссия должна объявить не позднее чем на 12-й день после дня голосования", - отметил Нилов.

Согласно календарному плану ЦИК, это 6 ноября.

"Мы будем пытаться сделать это быстрее", - добавил глава Киевской ТИК.

Напомним, ранее сообщалось, что согласно параллельному подсчету голосов на выборах в Киевский городской совет Виталий Кличко набрал около 51% и побеждает уже в первом туре.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Верещук сказала, що у другому турі зустрінеться з Кличком...головне щоб не було вітру.))
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26.10.2020 13:38
+5
зато в нужных цветах!)))))
Ветер снова подул в сторону Равы Русской)))))))
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26.10.2020 13:49
+4
Результаты выборов мэра Киева объявят до 6 ноября, - глава городской ТИК Нилов - Цензор.НЕТ 7322
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26.10.2020 13:37
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Результаты выборов мэра Киева объявят до 6 ноября, - глава городской ТИК Нилов - Цензор.НЕТ 7322
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26.10.2020 13:37 Ответить
Результаты выборов мэра Киева объявят до 6 ноября, - глава городской ТИК Нилов - Цензор.НЕТ 3544
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26.10.2020 13:45 Ответить
Ця жінка - дуже не вдала копія Верещук. Бу-га-га!)))
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26.10.2020 13:47 Ответить
зато в нужных цветах!)))))
Ветер снова подул в сторону Равы Русской)))))))
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26.10.2020 13:49 Ответить
Ира, не надо банить.
Результати виборів мера Києва оголосять до 6 листопада, - голова міської ТВК Нілов - Цензор.НЕТ 5221 Результати виборів мера Києва оголосять до 6 листопада, - голова міської ТВК Нілов - Цензор.НЕТ 1893
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26.10.2020 14:16 Ответить
Верещук сказала, що у другому турі зустрінеться з Кличком...головне щоб не було вітру.))
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26.10.2020 13:38 Ответить
Сергію, повертайся до Вар"ятів і Хто зверху - там ти більш переконливий.))
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26.10.2020 13:49 Ответить
Самое интересное только начинается ... Оба держателя "монобольшинства" - Зеленский и Коломойский пролетели на выборах аки пташки ... Теперь главный вопрос - кто первым поставит партнера в позу и переформатирует (не переформатирует) "монобольшинство". Отступать некуда... За спиной 2 ноября и "призрак Байдена бродящий по Делавэру" . Коломойскому нужны гарантии что его не выдадут в мешке дяде Джо, в обмен на принятия вовиных извинений "прости Джо, я засранец" .(с)
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26.10.2020 13:46 Ответить
Вова допомагав Бені барижити з Приватом - тому Гарант ніколи не віддасть злочинця, бо той потягне його за собою.
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26.10.2020 13:51 Ответить
Но решение принимать нужно - или ты кидаешь партнера - или он тебя..третьего не дано !!
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26.10.2020 14:01 Ответить
Результаты выборов мэра Киева объявят до 6 ноября, - глава городской ТИК Нилов - Цензор.НЕТ 4483
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26.10.2020 13:47 Ответить
Видно ветер не попутный был)))))
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26.10.2020 13:48 Ответить
Результати виборів мера Києва оголосять до 6 листопада, - голова міської ТВК Нілов - Цензор.НЕТ 9169
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26.10.2020 13:53 Ответить
О котик моєго Річарда катає !!!Розумні тваринки ,в порівнянні з 73%-овим лохторатом!!!)))
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26.10.2020 14:02 Ответить
Савик промазал. Погрешность большая, наводит на мысли
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26.10.2020 13:49 Ответить
 
 