Хомчак о выделении ему третьей служебной квартиры: Ранее полученные квадратные метры возвращены Минобороны. Все законно

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак назначил служебную проверку по факту обнародования служебных документов о предоставлении Хомчаку служебного жилья, которые содержали его персональные данные.

Об этом говорится в заявлении Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Руслана Хомчака, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые украинцы!

Сегодня нанести удар деловой репутации, дискредитировать человека, организацию или учреждение просто. В последнее время в информационном пространстве наблюдается тенденция распространения манипулятивных сообщений с целью дискредитации руководства Вооруженных Сил Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хомчак выписал себе квартиру в Киеве, это третья квартира главнокомандующего ВС, - фронтмен "Антител" Тополя. ДОКУМЕНТ

К сожалению, к грязным информационным технологиям сознательно привлекают публичных лиц, предоставляя им только часть информации для распространения ими субъективных оценочных суждений. Кроме того, придумывают и обнародуют другие "факты", не проверив их достоверность. Является откровенной ложью якобы мое указание военному комиссариату "о призыве отдельного гражданина", о чем узнал, как и вся украинская громада, из социальных сетей.

Не соответствует действительности и информация о нарушении мной жилищного законодательства. Данные о недвижимости должностных лиц указаны в ежегодных декларациях, с которыми может ознакомиться любой желающий. В моих декларациях указано, что полученное от государства жилые квадратные метры (83,1 м.кв.) на предыдущих местах службы возвращены Министерству обороны в полной мере, даже в большей площади (97 м.кв.). Я не уверен, что кто-то так делал до меня...

Ходатайство о предоставлении штатно-должностного (служебного) жилья, с учетом указанного выше и изменением семейного положения, предоставлено Министру обороны в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Стоит отметить, что распространение непроверенной информации или ее умышленное искажение не освобождает этих лиц от ответственности.

По факту передачи обнародованных служебных документов, содержащих мои персональные данные, назначил служебную проверку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новая глава Черниговской ОГА Коваленко - жена Главнокомандующего ВСУ Хомчака (обновлено)

Распространение ложных и манипулятивных сообщений являются составными целенаправленной информационной атаки. Гибридная война ближе, чем кажется. Проверяйте информацию перед обнародованием, пользуйтесь официальными источниками.

Надеюсь на порядочность лидеров общественных мнений и дальнейшую объективность, беспристрастность и соблюдение профессиональной этики представителями средств массовой информации", - говорится в заявлении.

Ранее фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя обнародовал документы о том, что Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Руслан Хомчак выписал себе служебную квартиру в Киеве, а до этого ему были выделены еще две квартиры: в 2006 году в Белой Церкви, в 2002 году во Львове.



