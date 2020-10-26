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Школьники в Черкассах после завершения каникул вернутся к очному обучению, - мэр Бондаренко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Школьники в Черкассах после завершения каникул вернутся к очному обучению, - мэр Бондаренко

После завершения школьных каникул школьники в Черкассах вернутся к очному обучению.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что с директорами черкасских школ советовались о том, продолжать осенние каникулы для детей или наоборот - вовремя восстанавливать учебный процесс. Все, как один, настаивают на втором варианте. Поэтому вместе решили, что со среды, 28 октября, наши дети должны идти в школу (каникулы, напомню, начались 22 октября)", - говорится в сообщении.

По словам Бондаренко, дистанционное обучение, конечно, имеет право на существование, но оно никогда не заменит живого общения учителя с учеником.

"Максимально будем соблюдать все санитарные требования", - подытожил Бондаренко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Зебіли. Вчитeлів кинули на заклання, видавши лишe одну ! маску на півтора місяци
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26.10.2020 14:33 Ответить
Та не переживай ти так. Маску ж можна прати й використовувати по новій. Школярі в Черкасах після завершення канікул повернуться до очного навчання, - мер Бондаренко - Цензор.НЕТ 2335
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26.10.2020 15:53 Ответить
 
 