В Киеве менее 40% избирательных участков передали протоколы для подсчета голосов, - ТИК

Киевская городская территориальная избирательная комиссия заявила, что менее 40% избирательных участков столицы передали протоколы в районы о результатах подсчета голосов избирателей.

Об этом сообщил заместитель председателя киевской ТИК Николай Нилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день в 10 районах получены протоколы о подсчете голосов избирателей на участках с 417 избирательных участков. Всего в Киеве избирательных участков 1 106. Мы видим, что это меньше 40%", - сказал Нилов на брифинге в понедельник.

По его словам, ТИК ожидает, что первый район может приехать для сдачи информации о голосовании не раньше четверга.

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