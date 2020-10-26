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Киев (24531) местные выборы (2145) подсчет (68) ТИК (88)

В Киеве менее 40% избирательных участков передали протоколы для подсчета голосов, - ТИК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Киеве менее 40% избирательных участков передали протоколы для подсчета голосов, - ТИК

Киевская городская территориальная избирательная комиссия заявила, что менее 40% избирательных участков столицы передали протоколы в районы о результатах подсчета голосов избирателей.

Об этом сообщил заместитель председателя киевской ТИК Николай Нилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день в 10 районах получены протоколы о подсчете голосов избирателей на участках с 417 избирательных участков. Всего в Киеве избирательных участков 1 106. Мы видим, что это меньше 40%", - сказал Нилов на брифинге в понедельник.

По его словам, ТИК ожидает, что первый район может приехать для сдачи информации о голосовании не раньше четверга.

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В Киеве менее 40% избирательных участков передали протоколы для подсчета голосов, - ТИК - Цензор.НЕТ 9097
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26.10.2020 13:51 Ответить
В Киеве менее 40% избирательных участков передали протоколы для подсчета голосов, - ТИК - Цензор.НЕТ 8915
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26.10.2020 13:52 Ответить
В Киеве менее 40% избирательных участков передали протоколы для подсчета голосов, - ТИК - Цензор.НЕТ 5982
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26.10.2020 13:51 Ответить
Скоморох, и эти десять дней закончатся. Ну никуда они не денутся. Кстати, там и 2 ноября.
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26.10.2020 14:01 Ответить
Упорно считают примерно по 1 тыс. бюлетеней на каждом участке, где на один бюлетень при подсчете достаточно 3 секунд - поднял бумажку, показал всем преставителям в комисси и разложил по стопкам, на это уйдет 3000 тыс.секунд делим 60 секунд в каждой мтнуте = (получаем 50 минут - время за которое можно пересчитать бюлетени на одной дильныце + еще пусть час на оформление протоколов), а они скоро сутки не могут подсчитать, как будь то не считают , а торгуют голосами.
Неважно, каа голосуют, важно, как считают, значит должны делать пересчет и при подсчетах записывать на камеру.
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26.10.2020 14:07 Ответить
 
 