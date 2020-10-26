Чиновница в Черновцах допустила переплату более 2,3 млн при закупке медоборудования для военного госпиталя

Чиновница коммунального предприятия в Черновцах обеспечила победу фирме, которая поставляла медицинское оборудование военному госпиталю по завышенной цене. В результате противоправных действий из областного бюджета безосновательно потрачено более 2,3 миллиона гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Как установило следствие, в апреле 2017 областное коммунальное предприятие объявило тендер на закупку медицинского оборудования на общую сумму почти 2,8 миллиона гривен. Злоупотребляя своим служебным положением, 28-летняя заместитель гендиректора по экономическим вопросам организовала незаконную схему завладения бюджетными средствами при проведении тендерных торгов.

Злоумышленница провела закупку медицинского оборудования для военного госпиталя за государственные средства с заранее определенным победителем. Таким образом из областного бюджета было незаконно выплачено более 2,3 миллиона гривен.

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Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.