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Чиновница в Черновцах допустила переплату более 2,3 млн при закупке медоборудования для военного госпиталя

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Чиновница в Черновцах допустила переплату более 2,3 млн при закупке медоборудования для военного госпиталя

Чиновница коммунального предприятия в Черновцах обеспечила победу фирме, которая поставляла медицинское оборудование военному госпиталю по завышенной цене. В результате противоправных действий из областного бюджета безосновательно потрачено более 2,3 миллиона гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Как установило следствие, в апреле 2017 областное коммунальное предприятие объявило тендер на закупку медицинского оборудования на общую сумму почти 2,8 миллиона гривен. Злоупотребляя своим служебным положением, 28-летняя заместитель гендиректора по экономическим вопросам организовала незаконную схему завладения бюджетными средствами при проведении тендерных торгов.

Злоумышленница провела закупку медицинского оборудования для военного госпиталя за государственные средства с заранее определенным победителем. Таким образом из областного бюджета было незаконно выплачено более 2,3 миллиона гривен.

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Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
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То хай ця курка і поверне гроши з власної кишені!!)))
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26.10.2020 14:06 Ответить
28-летняя заместитель гендиректора, было-б странно проделать огромную работу частями своего тела или заплатить бабло и попасть на такую должность в 28 лет и не за попытаться отбить деньги.
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26.10.2020 14:08 Ответить
Нормальок,шкода=2,3 ляма ,а штраф=17 тис. !!!)))
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26.10.2020 14:08 Ответить
не слышу воплей о зеленожопом барыге-мародере, наживающемся на армии.

где сэмэн?
где нацжоны?
гдя сцякашваль?
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26.10.2020 14:14 Ответить
Верная характеристика барыги, с учётом того, что тендер проводился в 2017 году.
Поліція розслідує факт зловживання службовим становищем у Чернівцях
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26.10.2020 17:13 Ответить
Чтоб она себе так покупала с переплатой.
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26.10.2020 14:40 Ответить
Там вчера двоих пацанов поймали которые на 4000 гривен одной купюрой мобилку пополнили. Сказали 6 лет за решеткой светит. Уже возможно и сидят. С ними то церемонится не будут а эту отпустят с почестями и наваром.
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26.10.2020 15:06 Ответить
 
 