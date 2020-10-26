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"Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла на 24% до 5 374 грн за 1 тыс. кубометров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО). В октябре цена газа составит 5 374,10 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 24,4% больше, чем в сентябре (4 318,99 грн).

Об этом сообщается на сайте НАК, передает Цензор.НЕТ.

В пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года № 867, с учетом изменений котировок (цен) на европейских газовых хабах. За период, который используется для расчетов, котировки на природный газ в Европе выросли по сравнению с сентябрьскими ценами на 26%.

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Нафтогаз повысил цены на газ для производителей тепла на 24% до 5 374 грн за 1 тыс. кубометров 01
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Топ комментарии
+35
ЗеДолбоДятлы, выборы прошли вчера, а сегодня вам уже СЮРПРАЙЗ!!!!
"Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла на 24% до 5 374 грн за 1 тыс. кубометров - Цензор.НЕТ 6073 "Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла на 24% до 5 374 грн за 1 тыс. кубометров - Цензор.НЕТ 6890
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26.10.2020 14:05
+29
опять конец эпохи бендости! да сколько ж можно...
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26.10.2020 14:04
+24
"Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла на 24% до 5 374 грн за 1 тыс. кубометров - Цензор.НЕТ 988
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26.10.2020 14:05
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уже можно. Уже "какая разница".
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26.10.2020 14:04 Ответить
"Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла на 24% до 5 374 грн за 1 тыс. кубометров - Цензор.НЕТ 988
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26.10.2020 14:05 Ответить
куда пропали все тарифо-отгеноциденные зебудятлы? )))))
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26.10.2020 14:55 Ответить
Они ещё с борщевым набором не разобрались🤔😁
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26.10.2020 16:00 Ответить
опять конец эпохи бендости! да сколько ж можно...
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26.10.2020 14:04 Ответить
"Эта музыка будет вечной,если я заменю батарейки"©
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26.10.2020 19:17 Ответить
ЗеДолбоДятлы, выборы прошли вчера, а сегодня вам уже СЮРПРАЙЗ!!!!
"Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла на 24% до 5 374 грн за 1 тыс. кубометров - Цензор.НЕТ 6073 "Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла на 24% до 5 374 грн за 1 тыс. кубометров - Цензор.НЕТ 6890
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26.10.2020 14:05 Ответить
"Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла на 24% до 5 374 грн за 1 тыс. кубометров

Слава Зиленскаму "Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла на 24% до 5 374 грн за 1 тыс. кубометров - Цензор.НЕТ 7842
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26.10.2020 14:05 Ответить
соава тем кто за него голо-совал в апреле 2019 - они сами себя поимели.."Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла на 24% до 5 374 грн за 1 тыс. кубометров - Цензор.НЕТ 5008
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26.10.2020 14:06 Ответить
Слава Петробудке "Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла на 24% до 5 374 грн за 1 тыс. кубометров - Цензор.НЕТ 5046
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26.10.2020 14:08 Ответить
у ватников всегда виноват кот-то, но не они сами "Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла на 24% до 5 374 грн за 1 тыс. кубометров - Цензор.НЕТ 6337
так что скажи себе "спасибо", зебил.. помнится - весной 2019 ты орало за вовку-шмарклю))
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26.10.2020 14:10 Ответить
Слава Свынарчукам "Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла на 24% до 5 374 грн за 1 тыс. кубометров - Цензор.НЕТ 796
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26.10.2020 14:11 Ответить
Слава Женщине третьего тысячелетия "Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла на 24% до 5 374 грн за 1 тыс. кубометров - Цензор.НЕТ 8747
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26.10.2020 14:20 Ответить
то т вже себе "жінкою" вважаєш, тупеньке?) ну, що сказати. то ти за зелену шмарклю голо суєш, то в тебе, як в "жінку" - твій вибір - сує... ))
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26.10.2020 14:24 Ответить
лолiбот , твой хозяин не получит доступ к бюджету , можеш хоч усратся "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для виробників тепла на 24%, до 5374 грн за 1 тис. кубометрів - Цензор.НЕТ 6455
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26.10.2020 14:28 Ответить
зебіл, в тебе підгоріло)) хто про що, а кацапська шелупонь ЗАВЖДИ все до сральної теми веде.. скрепи, кулі))
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26.10.2020 14:31 Ответить
"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для виробників тепла на 24%, до 5374 грн за 1 тис. кубометрів - Цензор.НЕТ 3618
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26.10.2020 14:36 Ответить
"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для виробників тепла на 24%, до 5374 грн за 1 тис. кубометрів - Цензор.НЕТ 8913
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26.10.2020 14:43 Ответить
"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для виробників тепла на 24%, до 5374 грн за 1 тис. кубометрів - Цензор.НЕТ 384
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26.10.2020 14:50 Ответить
какой тупенький зебудятел, распространяющий кацапские фейки )))))
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26.10.2020 14:56 Ответить
це ж яким треба бути тупим кацапським ботом, що повторювати фейки фсб-деркача "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для виробників тепла на 24%, до 5374 грн за 1 тис. кубометрів - Цензор.НЕТ 5382
але що робити кацапській наволочі Куприк - коли його начальник з лахти такі методички сує..
"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для виробників тепла на 24%, до 5374 грн за 1 тис. кубометрів - Цензор.НЕТ 3060
"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для виробників тепла на 24%, до 5374 грн за 1 тис. кубометрів - Цензор.НЕТ 2597
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26.10.2020 14:58 Ответить
Так ото соєва отара й казиться!)))
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26.10.2020 14:43 Ответить
"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для виробників тепла на 24%, до 5374 грн за 1 тис. кубометрів - Цензор.НЕТ 7494
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26.10.2020 14:45 Ответить
Авжеж- у вологих снах казкових свідків секти 8 відсотків!)))
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26.10.2020 14:47 Ответить
й це верещіть зе-бОран, який з 73% стадом скОтився на 5-8% на місцевих виборах "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для виробників тепла на 24%, до 5374 грн за 1 тис. кубометрів - Цензор.НЕТ 402
bash171717 - ідеальний приклад тупого зебіла))
"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для виробників тепла на 24%, до 5374 грн за 1 тис. кубометрів - Цензор.НЕТ 685
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26.10.2020 14:50 Ответить
й це верещіть соє-бОран, який з 8% стадом скОтився на 0% на місцевих виборах
Scorpman Y - ідеальний приклад тупого казкового свідка секти 8 відсотків))
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26.10.2020 15:06 Ответить
кацапА bash171717, тебе там в якій сракі тримають, дурбецало?))
чі тобі що - нові методичкі в лахті ще не дали, та ти з палаючою сракою веречиш про свої "вологі сни"?))
розкажи своєму улюбленному дубинському про "перемогу" зебілів та про "0%" "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для виробників тепла на 24%, до 5374 грн за 1 тис. кубометрів - Цензор.НЕТ 5615 Про#баны местные выборы. СН была сделана ставка на х#йлованов, - "слуга народа" Дубинский. ВИДЕОЭлекторат "Слуги народа" сегодня не пришел на избирательные участки, потому что люди разочарованы.
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26.10.2020 15:12 Ответить
То поцілуй дубинського у дупу, якщо він для тебе є авторитет, якого треба цитувати. Казкові, такі казкові! Хоча, чого чекати від 8 відсоткових лузерів?)))
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26.10.2020 15:16 Ответить
хто про що, а кацапи завжди про своє рідне: про цілуваня в дупу "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для виробників тепла на 24%, до 5374 грн за 1 тис. кубометрів - Цензор.НЕТ 950
Й то вірно - що ще чекати від лузерів, які скотилися з 73% до 5-8% "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для виробників тепла на 24%, до 5374 грн за 1 тис. кубометрів - Цензор.НЕТ 2592
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26.10.2020 15:22 Ответить
дупанутый отгеноциденный даунбасец, что за пургу ты несёшь?
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26.10.2020 21:14 Ответить
оба-на.. так получается это теперь вовка зеленский наживается на коммуналке "Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла на 24% до 5 374 грн за 1 тыс. кубометров - Цензор.НЕТ 894
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26.10.2020 14:06 Ответить
да вы, батенька, порохобот!
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26.10.2020 14:08 Ответить
ПИСЕЦ!
Похоже прошлогодние цены за отопление нам теперь покажутся "приемлемыми"...
"Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла на 24% до 5 374 грн за 1 тыс. кубометров - Цензор.НЕТ 8010
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26.10.2020 14:06 Ответить
А почему не на 124% ?
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26.10.2020 14:09 Ответить
Какой вы жадный, а вот Зе нетакой. 124% будет с 1 января 2021 года.
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26.10.2020 14:11 Ответить
БреХун!!
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26.10.2020 14:19 Ответить
Х-ТО?!
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26.10.2020 14:20 Ответить
Ой, а хто це такий потужний реформатор???

С 1 мая 2016 года в Украине уравнена стоимость природного газа для населения и предприятий теплокомунэнерго с ценой для промышленных предприятий. Горячая вода подорожала почти вдвое, так как ее стоимость напрямую зависит от цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго, и теперь для многих украинцев стала роскошью. Цена на газ для тех, кто использовал более 1200 кубометров в отопительный период - то есть, для состоятельных украинцев - символически снизилась на 4,3%.
При этом для тех, кто использовал менее 1200 кубометров - то есть, для менее состоятельных и бедных украинцев - цена на газ выросла почти в два раза, с 3600 до 6879 грн за тысячу кубометров. Под эту категорию попадает, фактически, весь старый жилой фонд городов и все села Украины.
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26.10.2020 14:45 Ответить
так жри тебя "снижение" до 5 с половиной тысяч ))))))
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26.10.2020 14:58 Ответить
Тобі соя геть розум затьмарила:

При этом для тех, кто использовал менее 1200 кубометров - то есть, для менее состоятельных и бедных украинцев - цена на газ выросла почти в два раза, с 3600 до 6879 грн за тысячу кубометров.
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26.10.2020 15:13 Ответить
дурбецало, у 2016 році газ коштував 250-300 долларів - майже УДВІЧІ дорожче ніж зараз..
але тупим кацапським ботам про це заборонили згадувати?))
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26.10.2020 15:39 Ответить
то без ндс... а с НДС = 6500.. при том что в мире цена на газ в 16году была в 2 раза выше, а субсидии давали если комуналка обходилась более 12% то доходов семьи (шмаркля поднял до "от 20% и отменил ряд субсидий вообще)..)
забавно будет наблюдать рожи зебилов когда цены на газ полезут выше, а субсидии отменят - бо "эпоха бедности закончилась, денег в бюджете нет" "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для виробників тепла на 24%, до 5374 грн за 1 тис. кубометрів - Цензор.НЕТ 476
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26.10.2020 15:45 Ответить
О субсидиях слышал? А где они сейчас в курсе?
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26.10.2020 15:23 Ответить
И понеслось п по кочкам, выборы прошли. То все херня -главное Асфальт
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26.10.2020 14:12 Ответить
А де це бостууга який верещав про зраду? "Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла на 24% до 5 374 грн за 1 тыс. кубометров - Цензор.НЕТ 7654

Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов, - министр развития громад Чернышов - Цензор.НЕТ 5187
08.10.2020 09:07
ua бостууга
І от думалось би: де тут закралась зрада? А зрада тут ось де: "Чим вищі комунальні платежі - тим сильніше Україна!"(В.Гройсман).
08.10.2020 09:08
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26.10.2020 14:14 Ответить
не нужно так сильно издеваться над слабоумием этой 73% шоблы, они ж не виноваты что их вырвали из Contex`а "Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла на 24% до 5 374 грн за 1 тыс. кубометров - Цензор.НЕТ 8511
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26.10.2020 14:20 Ответить
Зебуїни, а це як, це вже тарифний геноцид, чи ще ні?
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26.10.2020 14:16 Ответить
Это еще даже не его начало )))
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26.10.2020 14:21 Ответить
Далі буде?
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26.10.2020 14:23 Ответить
Сейчас еще свет в 2,5 раза поднимут )))
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26.10.2020 14:20 Ответить
логично...а то темнеет уже раньше...стрелки перевели, зима близко...
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26.10.2020 14:37 Ответить
прально, вибори скінчилися
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26.10.2020 14:34 Ответить
В пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года № 867, с учетом изменений котировок (цен) на европейских газовых хабах.

Я не понимаю, а что изменить постановление или принять новое текущему кабмину не судьба? Тогда были одни реалии. Сейчас скорее всего другие.
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26.10.2020 14:34 Ответить
"Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла на 24% до 5 374 грн за 1 тыс. кубометров" - Брехня! Это повысил цены непосредственно на отопление для народа и предприятий, и также опосредованно на все товары. Ублюдки!
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26.10.2020 14:38 Ответить
срочно менять постановление от 19 октября 2018 "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для виробників тепла на 24%, до 5374 грн за 1 тис. кубометрів - Цензор.НЕТ 1583
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26.10.2020 14:38 Ответить
Ну слава боху!!!Хоть так а то припорошенкебылобыишохуже!
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26.10.2020 14:46 Ответить
Этот народ можно грабить бесконечно - всё стерпят.
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26.10.2020 14:53 Ответить
И, что характерно, без всяких опитувань любого народу!
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26.10.2020 14:59 Ответить
Именна!"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для виробників тепла на 24%, до 5374 грн за 1 тис. кубометрів - Цензор.НЕТ 2196
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26.10.2020 15:17 Ответить
На октябрь это фигня, справочные цены. Его и не включат, то отопление. А вот еще +24% в ноябре уже будет очень кошерно, зелено и голобородьково. Зебуины будут в радостном порыве поддерживать тарифоцид.
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26.10.2020 15:14 Ответить
Барыги. В период низких цен закачали хранилища подзавязку. А теперь платите. Я требую права закупать газ для себя когда мне хочется.... А не когда мне его навяжут по высоким ценам.
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26.10.2020 15:30 Ответить
В Украине права есть только у олигархов и их посипак.
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26.10.2020 15:41 Ответить
А кто такие : посипак ?
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26.10.2020 20:53 Ответить
Ви це зробили разом. Мені приємно, хоча прийдеться більше платити, бо ціни автоматом будуть підвищені на все.
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26.10.2020 15:31 Ответить
так ціна газу для населення у вересні 5.4 за куб...
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26.10.2020 18:42 Ответить
Фото из соцсети
"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для виробників тепла на 24%, до 5374 грн за 1 тис. кубометрів - Цензор.НЕТ 5813
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26.10.2020 18:56 Ответить
ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ № 510504

Адреса приміщення для голосування вул.Молодіжна, 13А, с.Ілічанка, Лиманський р-н, Одеська обл., 67582
Опис меж дільниці с.Ілічанка
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26.10.2020 19:08 Ответить
"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для виробників тепла на 24%, до 5374 грн за 1 тис. кубометрів - Цензор.НЕТ 177
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26.10.2020 18:59 Ответить
Как это патриотично, с любовью, закачать дешёвый газ и продать его нарИду в три дорого. Не власть, а аферисты, спекулянты и наперсточники, мля, вашу мать!
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26.10.2020 19:03 Ответить
Та що ж он творит,этот Порошенко!
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26.10.2020 19:23 Ответить
 
 