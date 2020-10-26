"Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла на 24% до 5 374 грн за 1 тыс. кубометров
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НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО). В октябре цена газа составит 5 374,10 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 24,4% больше, чем в сентябре (4 318,99 грн).
Об этом сообщается на сайте НАК, передает Цензор.НЕТ.
В пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года № 867, с учетом изменений котировок (цен) на европейских газовых хабах. За период, который используется для расчетов, котировки на природный газ в Европе выросли по сравнению с сентябрьскими ценами на 26%.
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Слава Зиленскаму
так что скажи себе "спасибо", зебил.. помнится - весной 2019 ты орало за вовку-шмарклю))
але що робити кацапській наволочі Куприк - коли його начальник з лахти такі методички сує..
bash171717 - ідеальний приклад тупого зебіла))
Scorpman Y - ідеальний приклад тупого казкового свідка секти 8 відсотків))
чі тобі що - нові методичкі в лахті ще не дали, та ти з палаючою сракою веречиш про свої "вологі сни"?))
розкажи своєму улюбленному дубинському про "перемогу" зебілів та про "0%" Про#баны местные выборы. СН была сделана ставка на х#йлованов, - "слуга народа" Дубинский. ВИДЕОЭлекторат "Слуги народа" сегодня не пришел на избирательные участки, потому что люди разочарованы.
Й то вірно - що ще чекати від лузерів, які скотилися з 73% до 5-8%
Похоже прошлогодние цены за отопление нам теперь покажутся "приемлемыми"...
С 1 мая 2016 года в Украине уравнена стоимость природного газа для населения и предприятий теплокомунэнерго с ценой для промышленных предприятий. Горячая вода подорожала почти вдвое, так как ее стоимость напрямую зависит от цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго, и теперь для многих украинцев стала роскошью. Цена на газ для тех, кто использовал более 1200 кубометров в отопительный период - то есть, для состоятельных украинцев - символически снизилась на 4,3%.
При этом для тех, кто использовал менее 1200 кубометров - то есть, для менее состоятельных и бедных украинцев - цена на газ выросла почти в два раза, с 3600 до 6879 грн за тысячу кубометров. Под эту категорию попадает, фактически, весь старый жилой фонд городов и все села Украины.
При этом для тех, кто использовал менее 1200 кубометров - то есть, для менее состоятельных и бедных украинцев - цена на газ выросла почти в два раза, с 3600 до 6879 грн за тысячу кубометров.
але тупим кацапським ботам про це заборонили згадувати?))
забавно будет наблюдать рожи зебилов когда цены на газ полезут выше, а субсидии отменят - бо "эпоха бедности закончилась, денег в бюджете нет"
Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов, - министр развития громад Чернышов - Цензор.НЕТ 5187
08.10.2020 09:07
ua бостууга
І от думалось би: де тут закралась зрада? А зрада тут ось де: "Чим вищі комунальні платежі - тим сильніше Україна!"(В.Гройсман).
08.10.2020 09:08
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Я не понимаю, а что изменить постановление или принять новое текущему кабмину не судьба? Тогда были одни реалии. Сейчас скорее всего другие.
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