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НАТО (8930) Путин (29854) ракеты (2713)

Путин выдвинул условие НАТО: РФ готова отказаться от развертывания ракет 9М729 у границ Европы в ответ на аналогичные шаги

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин выдвинул условие НАТО: РФ готова отказаться от развертывания ракет 9М729 у границ Европы в ответ на аналогичные шаги

Россия готова отказаться от развертывания ракет 9М729 в европейской части при условии, что страны НАТО пойдут на аналогичные шаги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента РФ, которое опубликовала пресс-служба Кремля.

"Российская Федерация продолжает полагать, что Договор о РСМД являлся важным элементом архитектуры по обеспечению международной безопасности и стратегической стабильности. Особую роль Договор играл в плане поддержания предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере на европейском пространстве.

Считаем выход США из Договора о РСМД, в результате чего он прекратил свое действие, серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации. С учетом неослабевающей напряженности по линии Россия‒НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности", - говорится в сообщении.

Как отметил Путин, Москва предлагает "всем заинтересованным сторонам рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей".

Путин сообщил, что Россия придерживается позиции, что ракета 9М729 соответствует требованиям ранее действовавшего договора о РСМД, но "готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещённых по Договору о РСМД".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что Россия украла у США информацию о гиперзвуковой ракете. Путин возразил, мол, Вашингтон вынудил РФ начать разработку
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Топ комментарии
+63
э нет, теперь уже для этого надо вывести войска из Крыма и Донбасса!
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26.10.2020 14:07
+37
Лживая тварь!
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26.10.2020 14:08
+32
И Кёнинсберг вернуть!
И репарации!
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26.10.2020 14:25
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Правила форума Совет форумчан
э нет, теперь уже для этого надо вывести войска из Крыма и Донбасса!
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26.10.2020 14:07 Ответить
да, ціна для ***** зростатиме... дарма що бубочка преЗЕдент... Ще й зараз Байден буде... ой, вставлятиме...
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26.10.2020 14:11 Ответить
ЕСТЬ НАВИНЫЕ ВЕРИТЬ Х..ЛО????
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26.10.2020 14:27 Ответить
Ссыт сученок
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26.10.2020 15:04 Ответить
собственного металлолома сцыт)))
да и денег нет ...
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26.10.2020 17:44 Ответить
И Кёнинсберг вернуть!
И репарации!
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26.10.2020 14:25 Ответить
Изучи, что такое есть репарации. Кратко - репарации платит побежденная сторона.
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26.10.2020 14:54 Ответить
Сам изучи. Кратко - раися - побежденная сторона.
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26.10.2020 14:58 Ответить
Быдлу, переходящему на личности, место в спаме.
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26.10.2020 16:26 Ответить
правильно, кацапи за окупацію КРима і Донбаса повинні платити, компенсацію і репарації, **** нє ясно.
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26.10.2020 16:38 Ответить
Немцы выплачивали угнанным намного раньше, при Кравчуке. И тогда евро еще не было. И суммы были скромнее, в районе 500 марок.
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26.10.2020 21:38 Ответить
Ну если кратко, то твой пукин *****!
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26.10.2020 15:05 Ответить
Какое отношение, сказанное тобой, имеет к сказанному мной?
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26.10.2020 15:24 Ответить
Тю, а экономическая облога за грехимордора, с последующими цветными революциями об этом и говорят... Ей богу, Омеригу открыли-с... ДаЙОшь свободный выбор и паритетные взаимоотношения(на лаптеунтии).
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26.10.2020 15:45 Ответить
Саша, СССР, и далее РФ, всегда были под санкциями. К примеру в 70-х годах были санкции за угнетение евреев, мешая эмиграции. После 1991 года, евреев никто не держал, ломись куда хочешь, но санкции за это сняли в 2012 году))) Очевидно, что санкции вводят не за что-то, а против кого-то. Что нарушает Китай? А санкций куча. За что? Да они работящие и умные, и США по ВВП обогнали. Надо тормозить, вот и санкции. Ну и в отношении не послушных, Венесуэла, Куба, Иран... тоже надо, а то все непослушными станут)))
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26.10.2020 16:00 Ответить
Т.е, против страны-помойки не было за шо вводить санкции?
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26.10.2020 17:04 Ответить
Конечно было. Даже под санкциями, Раша сделала и поставила в войска гиперзвуковые комплексы. А что было бы без санкций? Без санкций, и Китай бы заставил США пылью дышать. Кстати, советник Трампа по экономическим вопросам, вчера сказал, что список возможных санкций, практически исчерпан.
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26.10.2020 17:28 Ответить
Потому шо в стране-помойке треть поголовья отправляет естественные нужды в дырку в земле. Т.е., ***** на поголовье своего скота плевать, на них у него денег нет, а вот на создание мультиков про гиперзвуковые вундерфафли - всегда есть, как и на пропагандонов.А шо там заявил помощник Рыжего - то Конгресс мало интересует. Будут и еще санкции. И не повторяй мне кукарекание руспропагандонов про неуклонно растущую мощь страны-помойки несмотря на санкции.
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26.10.2020 17:34 Ответить
Всё мультики и гиперзвуковые вундерфафли, и мосты валящиеся.
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26.10.2020 19:28 Ответить
Чувырло, а ты себя кем считаешь?!
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26.10.2020 20:19 Ответить
Чувырлом, потому, что такому как ты ответил)))) Опустился до твоего уровня так сказать)
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26.10.2020 20:41 Ответить
Правильно, чувырло ты и есть.
А чего из засрашки вылезло? Голодно?)) или за Ху&лосвоё переживаешь?
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26.10.2020 21:19 Ответить
Лживая тварь!
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26.10.2020 14:08 Ответить
похоже, украине размещать такие ракеты не запрещено...нужны ракеты
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26.10.2020 14:42 Ответить
Скоро будут.
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26.10.2020 16:06 Ответить
Уйло до сих пор живет реалиями прошлого века:
бряцает устаревшим оружием в надеждах получить какие-нибуть экономические преференции.
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26.10.2020 14:09 Ответить
Він живе десь в паралельному світі ,який ніколи не зійдеться з реальністю !!)))
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26.10.2020 14:12 Ответить
у Ына получается, почему у Хйла не должно?
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26.10.2020 14:20 Ответить
за Ыном Китай стоит! завтра папа Си скажет Ыну шмальнуть по пиндосам, по орде или ещё по ком и Ын шмальнёт а Китай выразит глубокую озабоченность Путін висунув умову НАТО: РФ готова відмовитися від розгортання ракет 9М729 біля кордонів Європи у відповідь на аналогічні кроки - Цензор.НЕТ 8598
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26.10.2020 15:41 Ответить


NormaJ



П У Т И Н - планомерное уничтожение территории и народа.
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26.10.2020 14:10 Ответить
)(уйло очень ,очень ,очень сексуально озобочен !!))))
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26.10.2020 14:10 Ответить
О, тоді вже точно з'являться зелені чоловічки під Бундестагом...
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26.10.2020 14:11 Ответить
Пізно, фуйлуша, пізно...
Прибрав би ти свої лапті з Криму та Донбасу, то ми би ще подумали.
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26.10.2020 14:11 Ответить
а чого це ватяного троля так цікавить ?
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26.10.2020 15:38 Ответить
Не надо отказываться. Чем больше ракет сделает ********, тем меньше съест средний кацап. В свое время состязания с НАТО в танчики-ракетки довели совок до распада.
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26.10.2020 14:11 Ответить
козломордым уже никто не верит...
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26.10.2020 14:13 Ответить
Припиніть гонку озброєнь!! Це якась русофобія !!))
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26.10.2020 14:13 Ответить
русофобия - норма жизни!
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26.10.2020 16:28 Ответить
ни в коем случае! Продолжайте!
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27.10.2020 00:32 Ответить
Поздно отдуплился , сморчок . ,, Гонка ,, теперь у тебя в одном направлении - в дупу .
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26.10.2020 14:13 Ответить
Путин выдвинул условие НАТО: РФ готова отказаться от развертывания ракет 9М729 у границ Европы в ответ на аналогичные шаги

Путин выдвинул условие НАТО: РФ готова отказаться от развертывания ракет 9М729 у границ Европы в ответ на аналогичные шаги - Цензор.НЕТ 8159 С Вовой шутки плохи. Откажутся, он им таких мультиков наснимает...
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26.10.2020 14:13 Ответить
Путин выдвинул условие НАТО: РФ готова отказаться от развертывания ракет 9М729 у границ Европы в ответ на аналогичные шаги - Цензор.НЕТ 3754
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26.10.2020 14:14 Ответить
1. Нельзя руссне верить
2. Руссня должга заплатить за обман
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26.10.2020 14:14 Ответить
А все помнят кто и как выполняет условия "Будапештского меморандума"? Так отож!
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26.10.2020 14:14 Ответить
вы думаете шо кучмовозы "Будапештский меморандум" перед подписанием хоть раз читали?
если читали - то не вникали,
если вникали- то не думали,
если думали- то не до конца,

если до конца- то до нашего !
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26.10.2020 14:26 Ответить
Тем не менее суть от этого не изменилась. Украина отказалась от ядерного арсенала и в итоге стала жертвой вооруженной агрессии. И уже не так и важно, держал ли Ельцин фигу за спиной или ратифицировали этот документ парламенты стран-подпеитов.
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26.10.2020 19:31 Ответить
Ніхто в світі не буде займатися справами інших країн. Це лише тупі совки ще і досі поводять себе, як миші жеручи кактус. Ви з вашими проблемами нах нікому не здалися, вас навіть на мапі знайти не можуть, вас вважають гіршими за африканців з країн 3 світу. Тому що нічим ви не відрізняється, ніяких досягнень не маєте. От тому ви такі жорстокі, туземці
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26.10.2020 15:07 Ответить
Путин выдвинул условие НАТО: РФ готова отказаться от развертывания ракет 9М729 у границ Европы в ответ на аналогичные шаги - Цензор.НЕТ 3426 а ещё в 2014 году это позорное пуйло думало, шо токо оно с козырями и самое умное и играет в дурака со слепыми и глухими...
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26.10.2020 14:17 Ответить
Путин выдвинул условие НАТО: РФ готова отказаться от развертывания ракет 9М729 у границ Европы в ответ на аналогичные шаги - Цензор.НЕТ 7042
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26.10.2020 14:18 Ответить
Колись анекдот ходив: "Привезли в дярьовню фільм. "Машина любві". Фільм пішов, дівки по всьому залу запищали... Потім бас на весь зал:
- Да поп же я, по-оп!!!...
- Поздно, батюшка, поздно!...
Як кажуть у мене дома, в таких випадках, "Пізно всралась ваша хата...". Американці це "чувирло" попереджали, давали строк подумать і зупиниться... "Понти" не дозволили...
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26.10.2020 14:19 Ответить
Я більш як впевнений, що НАТО не буде розташовувати свої ракети в європейській частині рашки)
при необхіності вони там просто приземляться .... Один раз...
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26.10.2020 14:20 Ответить
no problem! НАТО тоже готово отказаться от развертывания ракет 9М729
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26.10.2020 14:20 Ответить
Пшла нах,ботоксная тварь.
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26.10.2020 14:21 Ответить
Договоры с Россией не стоят и бумаги, на которой подписаны.
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26.10.2020 14:22 Ответить
Нічого не змінилось

Актуальний урок для всіх, і Зеленського зокрема, про те, як треба вести переговори з Росією:

"Торгують московити підступно і з великим лукавством, не скупляться на слова, як про те писали деякі. Мало того, у своєму бажанні купити річ, вони оцінюють її, аби обдурити продавця, менш ніж у половину її вартості, і тримають купців у сумнівах і нерішучості не один і не два місяці, а зазвичай доводять деяких до межі відчаю.
Але той, хто, знає їхній звичай і не звертає уваги на підступні слова, якими вони збивають ціну і тягнуть час, і не помічає їх, той продає свої товари без всякого збитку.

Якщо укладаючи угоди ти як-небудь обмовився або що-небудь необережно пообіцяв, то вони все запам'ятовують в точності й наполягають на виконанні, самі ж зовсім не виконують того, що обіцяли.
А щойно вони починають клястись та божитися, знай, що тут криється підступність, тому що клянуться вони з наміром обкрутити й обдурити...
Народ у Москві набагато хитріший і лукавіший від усіх інших, і особливо віроломний при виконанні зобов'язань. Вони й самі прекрасно знають про це, тому усілякий раз, коли спілкуються з іноземцями, вдають, ніби вони не московити, а чужинці, щоб тим вселити до себе більшу довіру".

Сигізмунд Герберштайн, посол Священної Римської імперії у Московії в 1517 і 1526 рр., «Записки про московитські справи»
via Олександр Палій
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26.10.2020 14:23 Ответить
***** колотить понти.
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26.10.2020 14:26 Ответить
США вышли из договора потому что путинская ОПГ ни этот ни другие договоры не соблюдает.
С позиции криминальных гопников соблюдение договоров - показатель слабости.
Такие вот у них пацанские понятия.
Именно поэтому с туПиным никто никогда никаких серьезных договоров не подписывал и никогда не подпишет. Не видят смысла.
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26.10.2020 14:32 Ответить
Обманет, впрочем, как и всегда
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26.10.2020 14:33 Ответить
Путін висунув умову НАТО: РФ готова відмовитися від розгортання ракет 9М729 біля кордонів Європи у відповідь на аналогічні кроки - Цензор.НЕТ 7421
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26.10.2020 14:35 Ответить
Це, тому що, у них на автобусі хорватська плетениця?
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26.10.2020 16:53 Ответить
поздно рашист предлагает НАТО пить "боржоми" ,натовские космические "байрактары" ужо нацелены ,как на производителей ракет ,так и на места их дислокации и складирования...
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26.10.2020 14:36 Ответить
Путін висунув умову НАТО: РФ готова відмовитися від розгортання ракет 9М729 біля кордонів Європи у відповідь на аналогічні кроки - Цензор.НЕТ 333
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26.10.2020 14:37 Ответить
Верить параше , себя не уважать.
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26.10.2020 14:37 Ответить
Хубло підливки підпустив!)))
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26.10.2020 14:42 Ответить
«По-моему, крайне важно, чтобы рукопожатиями с русскими мы обменялись как можно восточнее». © Сер Уинстон Черчилль.
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26.10.2020 14:44 Ответить
- прощай немытая рассея...

- вы меня извините, но почему сразу ... немытая?

- да потому что - воняешь, на всю вселенную...
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26.10.2020 14:48 Ответить
Это типа он условия ставит?
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26.10.2020 14:52 Ответить
А Путин ищет еще одного лоха,увидившего в его глазах мир.
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26.10.2020 14:53 Ответить
)) якраз, ваше звернення не на часі
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26.10.2020 15:00 Ответить
Что?? Засцал российский карлик??
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26.10.2020 15:00 Ответить
да не ракет он засцал, а того ,что стоко дров наломал, что не ровён счёт подохнет и хер кто разгребёт пока его паРашу не завалят
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26.10.2020 15:06 Ответить
просто Рашка поняла, что если и дальше продолжит надувать щеки и корчить из себя великую страну - народ начнет валежник жрать с голоду. Вот и пытается продать сокращение ракетного арсенала как милость со своей стороны
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26.10.2020 15:15 Ответить
просто пуйло понимает, шо ему сейчас осталось сказать луке, ( как овосчу в феврале 2014 -го ) - "валить народ с огнестрела" ... и тогда это будет последнее самостоятельное решение в их жизни и никаких ракет для развала паРаши ни ему ни НАТО может и не понадобиться
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26.10.2020 15:23 Ответить
Путин сообщил, что Россия придерживается позиции, что ракета 9М729 соответствует требованиям ранее действовавшего договора о РСМД, но "готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729,...
То есть не сокращении а дальнейшем развертывании.Типа вы сокращайте а то и вовсе убирайте,а мы просто больше развертывать не будем,а то что стоит сейчас так и будет стоять.
Пудрит мозги ботоксный.
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26.10.2020 15:25 Ответить
21.09.2020 США выдвинули России ультиматум на переговорах по ядерному оружию
США де-факто выдвинули ультиматум российской стороне на переговорах о судьбе договора по стратегическим наступательным вооружениями (СНВ-3) - последнего действующего соглашения, ограничивающего число ядерных боезарядов с обеих сторон.
Срок действия договора, подписанного в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, истекает в феврале 2021 года
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26.10.2020 16:09 Ответить
Ніколи не вірте кацапам, бо ви будете скорочувати, а вони будуть нарощувати.
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26.10.2020 15:29 Ответить
значить ніяких ракет у нього немає, а ті що є- не враховують кривизну землі)
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26.10.2020 15:33 Ответить
неспроста начала мелькать новость о вооружении Украины системами Patriot
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26.10.2020 15:34 Ответить
вот и засуетились
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26.10.2020 15:35 Ответить
Вот и сказочке конец Бабло у рашки на исходе .Теперь ей не требовать, теперь ей пора умолять Нато....
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26.10.2020 15:45 Ответить
Украине следует ускорить работу по своим ракетам , как баллистическим , так и крьілатьім. Бьістрее в НАТО пригласят.
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26.10.2020 16:24 Ответить
Ги-ги-ги, у кацапів прорезинений брезент та клей закінчилися. Путін висунув умову НАТО: РФ готова відмовитися від розгортання ракет 9М729 біля кордонів Європи у відповідь на аналогічні кроки - Цензор.НЕТ 9192
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26.10.2020 16:32 Ответить
Ракеты у пуйла получились хреновые, да и денег на них нет. Вот и просится скотина!
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26.10.2020 18:25 Ответить
Лаптемордым уродам в мире уже никто и нигде не верит.
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26.10.2020 22:57 Ответить
Кто такой этот *******, чтобы условия ставить.
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27.10.2020 18:12 Ответить
 
 