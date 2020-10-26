Путин выдвинул условие НАТО: РФ готова отказаться от развертывания ракет 9М729 у границ Европы в ответ на аналогичные шаги
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Россия готова отказаться от развертывания ракет 9М729 в европейской части при условии, что страны НАТО пойдут на аналогичные шаги.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента РФ, которое опубликовала пресс-служба Кремля.
"Российская Федерация продолжает полагать, что Договор о РСМД являлся важным элементом архитектуры по обеспечению международной безопасности и стратегической стабильности. Особую роль Договор играл в плане поддержания предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере на европейском пространстве.
Считаем выход США из Договора о РСМД, в результате чего он прекратил свое действие, серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации. С учетом неослабевающей напряженности по линии Россия‒НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности", - говорится в сообщении.
Как отметил Путин, Москва предлагает "всем заинтересованным сторонам рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей".
Путин сообщил, что Россия придерживается позиции, что ракета 9М729 соответствует требованиям ранее действовавшего договора о РСМД, но "готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещённых по Договору о РСМД".
Пожалуйста, подождите...
да и денег нет ...
И репарации!
А чего из засрашки вылезло? Голодно?)) или за Ху&лосвоё переживаешь?
бряцает устаревшим оружием в надеждах получить какие-нибуть экономические преференции.
NormaJ
П У Т И Н - планомерное уничтожение территории и народа.
Прибрав би ти свої лапті з Криму та Донбасу, то ми би ще подумали.
С Вовой шутки плохи. Откажутся, он им таких мультиков наснимает...
2. Руссня должга заплатить за обман
если читали - то не вникали,
если вникали- то не думали,
если думали- то не до конца,
если до конца- то до нашего !
- Да поп же я, по-оп!!!...
- Поздно, батюшка, поздно!...
Як кажуть у мене дома, в таких випадках, "Пізно всралась ваша хата...". Американці це "чувирло" попереджали, давали строк подумать і зупиниться... "Понти" не дозволили...
при необхіності вони там просто приземляться .... Один раз...
Актуальний урок для всіх, і Зеленського зокрема, про те, як треба вести переговори з Росією:
"Торгують московити підступно і з великим лукавством, не скупляться на слова, як про те писали деякі. Мало того, у своєму бажанні купити річ, вони оцінюють її, аби обдурити продавця, менш ніж у половину її вартості, і тримають купців у сумнівах і нерішучості не один і не два місяці, а зазвичай доводять деяких до межі відчаю.
Але той, хто, знає їхній звичай і не звертає уваги на підступні слова, якими вони збивають ціну і тягнуть час, і не помічає їх, той продає свої товари без всякого збитку.
Якщо укладаючи угоди ти як-небудь обмовився або що-небудь необережно пообіцяв, то вони все запам'ятовують в точності й наполягають на виконанні, самі ж зовсім не виконують того, що обіцяли.
А щойно вони починають клястись та божитися, знай, що тут криється підступність, тому що клянуться вони з наміром обкрутити й обдурити...
Народ у Москві набагато хитріший і лукавіший від усіх інших, і особливо віроломний при виконанні зобов'язань. Вони й самі прекрасно знають про це, тому усілякий раз, коли спілкуються з іноземцями, вдають, ніби вони не московити, а чужинці, щоб тим вселити до себе більшу довіру".
Сигізмунд Герберштайн, посол Священної Римської імперії у Московії в 1517 і 1526 рр., «Записки про московитські справи»
via Олександр Палій
С позиции криминальных гопников соблюдение договоров - показатель слабости.
Такие вот у них пацанские понятия.
Именно поэтому с туПиным никто никогда никаких серьезных договоров не подписывал и никогда не подпишет. Не видят смысла.
- вы меня извините, но почему сразу ... немытая?
- да потому что - воняешь, на всю вселенную...
То есть не сокращении а дальнейшем развертывании.Типа вы сокращайте а то и вовсе убирайте,а мы просто больше развертывать не будем,а то что стоит сейчас так и будет стоять.
Пудрит мозги ботоксный.
США де-факто выдвинули ультиматум российской стороне на переговорах о судьбе договора по стратегическим наступательным вооружениями (СНВ-3) - последнего действующего соглашения, ограничивающего число ядерных боезарядов с обеих сторон.
Срок действия договора, подписанного в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, истекает в феврале 2021 года