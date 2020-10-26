Кернес планирует обращение к харьковчанам, будут фото и ролик, - заммэра Харькова Терехов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Мэр Харькова Геннадий Кернес уже знает о предварительных результатах местных выборов и планирует обращение.
Об этом сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Состояние Геннадия Кернеса - стабильное, и о результатах выборов ему уже сообщили", - отметил Терехов.
По его словам, "будет его (Кернеса. - Ред.) обращение к харьковчанам, фото и ролик, и главное - приезд Геннадия Кернеса в город Харьков".
Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвержден был COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу Харькова.
16 сентября издание ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом. Вечером того же дня самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.
В берлинскую клинику "Шарите" Кернеса доставили в тяжелом состоянии. Но уже через 3 дня после госпитализации горсовет Харькова сообщил, что у врачей нет опасений за жизнь мэра.
2 октября Харьковский горсовет выпустил заявление, в котором опроверг слухи о смерти Кернеса. В этот же день стало известно, что политик получил отрицательный результат теста на COVID-19.
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ужас! ужас! ужас !
теперь - из каталки,
завтра..... ????
ужас! ужас! ужас !
ужас! ужас! ужас !
Был такой генсек престарелый, только он и не знал, что он - генсек. Он лежал где-то тяжелобольной в больнице, а политбюро от его имени правило.
Там еще и справка есть. Из дурдома.
Ну любит прорашинские ватники уголовников и клоунов...
"Стоят на асфальте все в лыжи обутые
Толь лыжи не едут....
Толь все .е......е"
Київ це столиця, а Харків місто на кордоні з Московієй
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Через лес и горы напрямик
Ехали уроды на поминки,
Вёз их бесколёсный грузовик.
За рулём сидел у них Безрукий.
А Безногий жал на тормоза.
Им Слепой показывал дорогу,
А Дурак бибикал без конца.
Вдруг из леса выскочила банда,
Грузовик пришлось остановить.
Тут Немой Глухому что-то гаркнул,
А Безрукий вынул дробовик.
Вот раздались выстрелы Слепого,
Сразу пять бандитов - наповал.
Половина банды разбежалась,
Но Безногий быстро их догнал.
По прямой извилистой дороге
Через лес и горы напрямик
На поминки ехали уроды,
Вёз их бесколёсный грузовик.
Положите ему в гроб смартфон, пусть обращается...
ДоуляГепы"
за "лавочку" не прокатит
ПО ВСЬОМУ ХАРКОВУ ТРАУР