РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12317 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
755 3
карантин (16730) медицина (2449) Шмыгаль Денис (2318) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Сейчас к кислороду подключены более 16 тыс. коек, на 6,8 тыс. больше, чем в сентябре, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Сейчас к кислороду подключены более 16 тыс. коек, на 6,8 тыс. больше, чем в сентябре, - Шмыгаль

Правительство поставило задачу главам областных государственных администраций обеспечить больничные койки кислородом на 80% в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом во время селекторного совещания заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы правителсьтва, обеспечение кислородом в больницах Херсонской области составляет 85%, в Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой, Полтавской, Житомирской и Винницкой областях - 50%. На закупку кислорода для больниц уже направили 571 миллион гривен.

"Есть деньги, и все процедуры для закупок были упрощены", - сказал Шмыгаль.

Сейчас к кислороду подключены более 16 тысяч коек - на 6800 больше, чем в сентябре.

Президент отметил, что обеспечение коек кислородом на 80% должно быть произведено как можно скорее. Глава государства попросил проконтролировать этот процесс и поинтересовался состоянием подготовки к возможному развертыванию коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и Донецкой области.

Также читайте: Об отставке Кабмина под руководством Шмыгаля речь не идет, но ротации возможны, - Разумков

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А свободные есть?
показать весь комментарий
26.10.2020 14:40 Ответить
Жаль нельзя подключить к кислороду всю страну.Кислородное голодание налицо-выборы показали... Нині до кисню підключено понад 16 тис. ліжок, на 6,8 тис. більше, ніж у вересні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 297
показать весь комментарий
26.10.2020 15:05 Ответить
Зато дороги, хоть лисопедом до Залессье можно ехать с ветерком! Если, пяный прокурор или судья не собьёт!
показать весь комментарий
26.10.2020 15:21 Ответить
 
 