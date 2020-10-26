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Новости Политика Украины Опрос Зеленского
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ВР (28725) депутат (3234) опрос (2618) Корниенко (651)

Корниенко об опросе Зеленского: "Всем пунктам будет дан ход. Начнем с сокращения количества нардепов"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Корниенко об опросе Зеленского:

Всем пунктам президентского опроса будет дан ход в парламенте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава партии, первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

"Начнем с сокращения количества нардепов. Думаю это вопрос горизонта этой сессии, которая будет продолжаться до февраля", - сказал Корниенко.

Он также напомнил, что проект соответсвующего закона уже был проголосован в первом чтении и признан Конституционным Судом соответствующим Основному закону.

"Будем смотреть, кто с учетом 90% поддержки этой идеи в народе будет уклоняться от голосования за эту инициативу", - сказал глава партии.

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Топ комментарии
+50
Корниенко об опросе Зеленского: "Всем пунктам будет дан ход. Начнем с сокращения количества нардепов" - Цензор.НЕТ 8932
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26.10.2020 14:46
+49
А що з побажаннями Зеленському, куди йому іти?
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26.10.2020 14:45
+41
они еще тупее чем я ожидал
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26.10.2020 14:47
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"Всем пунктам будет дан ход. Начнем с сокращения количества нардепов" - сократим до двух! экономия и все свои!
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26.10.2020 16:38 Ответить
А конституционное большинство для таких изменений в 300 голосов у этих чучел есть? Корнієнко про опитування Зеленського: "Всім пунктам буде дано хід. Почнемо зі скорочення кількості нардепів" - Цензор.НЕТ 1003
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26.10.2020 16:46 Ответить
А розуміння того, як працюють закони взагалі, у тих чучел є?
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26.10.2020 17:32 Ответить
Це, вже зміни до Конституції України, а тому ви маєте набрати конституційну більшість. Небагато знайдеться в Раді камікадзе бо ті, хто планує прийти в Раду після цих, реально повідривають їм бошки за скоротчення "робочих місць".
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26.10.2020 17:12 Ответить
можете давать ход... начинать со своих тупых и недиеспособных нардепов, сократите их численность на 150 шт. и Рада заработает более эффективно и правильно.
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26.10.2020 17:27 Ответить
больше всего об этом законе возмущается порох. Наверно не любит канабис? Корнієнко про опитування Зеленського: "Всім пунктам буде дано хід. Почнемо зі скорочення кількості нардепів" - Цензор.НЕТ 8040
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26.10.2020 17:40 Ответить
Это манипуляция. Вопросы не обсуждались в народе, экспертное мнение не озвучено. Обсуждение не проведено.
Отчем он говорит вообще?
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26.10.2020 18:52 Ответить
И после этого их(зелёных) не называть напёрстниками?
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26.10.2020 19:06 Ответить
COVID 19 крепко шибанул по этой безмозглой голове. Корнієнко про опитування Зеленського: "Всім пунктам буде дано хід. Почнемо зі скорочення кількості нардепів" - Цензор.НЕТ 1683
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26.10.2020 20:06 Ответить
харя в этого Корниенко, как у колхозного бригадира, ему только доярок лапать.., зато в слуге урода даже "партией" можно руководить... - вот какие временные преференциии дает дифицит кадров... и мария с хуаном...
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26.10.2020 20:51 Ответить
судячи з такзваного опитування, пункту про наркоту ви вже давно дали хід.
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26.10.2020 20:53 Ответить
С какой поддержкой? Кто ее видал? Идиоты зеленые...
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26.10.2020 21:07 Ответить
А чого із депутатів? Давайте одразу із Будапештського меморандуму.
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26.10.2020 21:20 Ответить
Так!
Переходимо на вирішення зі США +Велика Британія Корнієнко про опитування Зеленського: "Всім пунктам буде дано хід. Почнемо зі скорочення кількості нардепів" - Цензор.НЕТ 9379
І про конопельку - не забуте Корнієнко про опитування Зеленського: "Всім пунктам буде дано хід. Почнемо зі скорочення кількості нардепів" - Цензор.НЕТ 2585
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26.10.2020 22:54 Ответить
"буде дано хід" а на підставі якого закону буде дано хід?
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26.10.2020 22:01 Ответить
Корниенко и Зеленский !! засуньте себе в задницу результаты этого фальшивого опроса!!
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27.10.2020 13:17 Ответить
Может быть лучше если начать с сокращения должности прЗедента!!!???
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27.10.2020 15:55 Ответить
Сегодня в ОПУ с удивлением прочитали статью 76 Конституции Украины. Там про количество депутатов ВР. Стало понятно, что конституционное большинство по этому вопросу не собрать. Было решено выносить вопрос. При провале обвинить всех кроме себя. . timeze2019.blogspot.com
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27.10.2020 17:53 Ответить
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