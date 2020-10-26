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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Местные выборы в целом прошли безопасно и с небольшим количеством нарушений, - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Местные выборы в целом прошли безопасно и с небольшим количеством нарушений, - Геращенко

Местные выборы в Украине состоялись и прошли безопасно, с относительно небольшим количеством нарушений.

Об этом в ходе брифинга заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Местные выборы в Украине состоялись, в целом были безопасными, такими, которые позволят сформировать местные органы власти. Можно прямо сказать, что полиция, структуры МВД выполнили свою задачу по безопасности на выборах", - отметил Геращенко.

В то же время замглавы МВД отметил, что количество нарушений на местных выборах было относительно небольшим.

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Автор: Богдан Гуньковський
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где намордник, антонина?
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26.10.2020 14:58 Ответить
 
 