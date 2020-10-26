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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Венгрия (1536) местные выборы (2145) МИД (6653) нота протеста (136) Сийярто (224) Ийдярто (22)

МИД вручил послу Венгрии ноту протеста в связи с агитацией венгерских чиновников в пользу одной из партий на местных выборах в Закарпатье: Это недопустимо

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

МИД вручил послу Венгрии ноту протеста в связи с агитацией венгерских чиновников в пользу одной из партий на местных выборах в Закарпатье: Это недопустимо

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, которому была вручена нота протеста в связи с фактами политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах Украины 25 октября 2020 года.

"Венгерскому дипломату доведена позиция МИД о недопустимости вынесения в публичном пространстве заявлений официальными лицами Венгрии, особенно в день выборов, когда обязывает избирательная тишина, с призывами к гражданам Украины венгерского происхождения голосовать за Партию венгров - Общество венгерской культуры Закарпатья", - указывается в комментарии спикера МИД Украины, обнародованном в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что подобные действия венгерских чиновников противоречат ст. 50 закона Украины "О местных выборах" и ст. 57 Избирательного кодекса Украины, которые запрещают иностранцам принимать участие в предвыборной агитации.

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В министерстве отметили, что всем гражданам Украины, в соответствии с Конституцией и законами, созданы равные возможности для реализации избирательных прав в соответствии с международными стандартами.

"Министерство в который раз призвало венгерскую сторону уважать законодательство Украины и не совершать шагов, которые свидетельствуют о прямом вмешательстве во внутренние дела Украины и не отвечают добрососедскому характеру украино-венгерских отношений. Со своей стороны, украинская сторона остается открытой к конструктивному сотрудничеству с Венгрией по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, на основе взаимоуважения и взаимопонимания", - подчеркнули в МИД.

Как сообщалось, утром 25 октября, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах КМКС "Партия венгров Украины", а также действующего городского голову Берегово Золтана Бабяк. Также он сообщил, что жители Закарпатья, находящиеся на территории Венгрии, могут пересечь границу для голосования и вернуться обратно без обязательства проходить 14-дневный карантин.

В МИД Украины это оценили как прямую агитацию и заявили, что "таким образом официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинско-венгерских отношениях проблемы".
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Топ комментарии
+6
При Порохе мадяры себе такого не позволяли. -попердывали недовольно, но место знали. А зебильными кулебами уже задницу витирают...
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26.10.2020 15:10
+5
Борзота циганська.
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26.10.2020 15:02
+3
Имперский зуд не дает покоя мадьярам. Но нашим дипломатам стоило бы брать у них пример как нужно защищать свою диаспору.
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26.10.2020 15:32
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Борзота циганська.
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26.10.2020 15:02 Ответить
******* , це таке саме лайно ,як СН,тількі мод"ярське!!!!)))
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26.10.2020 15:26 Ответить
Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, которому была вручена нота протеста

Ийдярто уже вытер жопу этой нотой протеста .
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26.10.2020 15:04 Ответить
При Порохе мадяры себе такого не позволяли. -попердывали недовольно, но место знали. А зебильными кулебами уже задницу витирают...
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26.10.2020 15:10 Ответить
Хорошо сказано и правдиво.
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26.10.2020 18:40 Ответить
Выгнать посла подсрачниками к Сиярте. Пусть подумают на досуге.
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26.10.2020 15:13 Ответить
Тю, вчера супруги Порошенко прямо на участке открыто агитировали за свою партию и никто никаких нот им не вручал.
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26.10.2020 15:15 Ответить
А скількі малолітніх долбодятлів під№5 Україною швендяло ??))
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26.10.2020 15:25 Ответить
это другое, они патриоты !
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26.10.2020 16:04 Ответить
та копали, якесь заласкане звірятко, ногами? МЗС вручив послу Угорщини ноту протесту в зв'язку з агітацією угорських чиновників на користь однієї з партій на місцевих виборах у Закарпатті: Це неприпустимо - Цензор.НЕТ 3168
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26.10.2020 17:01 Ответить
Имперский зуд не дает покоя мадьярам. Но нашим дипломатам стоило бы брать у них пример как нужно защищать свою диаспору.
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26.10.2020 15:32 Ответить
так вышлите этих ******* из Украины
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26.10.2020 18:19 Ответить
 
 