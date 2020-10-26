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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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На 208 округе была очень высокая явка, необходимо проверить все факты, - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На 208 округе была очень высокая явка, необходимо проверить все факты, - Геращенко

На 208 округе (Черниговщина) была аномально высокая явка, правоохранители займутся проверкой причин.

Об этом во время брифинга заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"По 208 округу в Черниговской области, где проводились выборы в Верховную Раду, с начала избирательного процесса было открыто 6 уголовных производств, в том числе 3 производства по статье о подкупе избирателей и 3 - по препятствованию осуществлению избирательного права граждан. В сам день голосования было зафиксировано три события: об отключении электроэнергии и две жалобы об отсутствии информации о кандидатах. В ЕРДР никакие сведения не вносились", - подчеркнул Геращенко.

Кроме того, замглавы МВД отвечая на вопрос о том, как можно расценивать высокую явку на округе, заявил: "Вчера по время эфира Савика Шустера я прямо порекомендовал Олегу Валерьевичу (Ляшко. - Ред.), чтобы его юридической отдел готовил жалобы с фактами подкупа избирателей - высокая явка по этому округу действительно имела место и действительно есть повод задуматься, почему она была. ... Нам нужны факты, эти факты будут проверяться. Ситуация на этом округе находится под пристальным вниманием общества, СМИ и правоохранительных органов".

Также читайте: Местные выборы в целом прошли безопасно и с небольшим количеством нарушений, - Геращенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Пока не ясно, чей рагуль продул, то ли ахметовский, то ли коломойского.
Там примерно одинаковый результат у Ляшко и у зелёной мрази.
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26.10.2020 15:16
+2
зеленые мрази совсем обнаглели - да Лашко - но ..., мне так противно не было даже при овоще,тот хоть не врал, шо он нормальный - просто моральные зеленые уроды
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26.10.2020 15:24
+2
Це смотря хто заплатит , он по всякому умеет .
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26.10.2020 15:24
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Ахметовский рагуль Ляшко продул , чи шо ? На 208 округе была очень высокая явка, необходимо проверить все факты, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3602
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26.10.2020 15:11 Ответить
Не туди дув. На 208 округе была очень высокая явка, необходимо проверить все факты, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8186
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26.10.2020 15:14 Ответить
Пока не ясно, чей рагуль продул, то ли ахметовский, то ли коломойского.
Там примерно одинаковый результат у Ляшко и у зелёной мрази.
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26.10.2020 15:16 Ответить
а, шляшко какого цвета мразь...?
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26.10.2020 15:19 Ответить
Це смотря хто заплатит , он по всякому умеет .
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26.10.2020 15:24 Ответить
с какой стороны смотреть ))
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26.10.2020 15:31 Ответить
У Ляшка должок с 2014-го! Ляшко ещё "Крым не вернул".
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26.10.2020 15:34 Ответить
зеленые мрази совсем обнаглели - да Лашко - но ..., мне так противно не было даже при овоще,тот хоть не врал, шо он нормальный - просто моральные зеленые уроды
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26.10.2020 15:24 Ответить
- 208-ой, 208-ой! Я - первый!- Почему у тебя аномально высокая явка,как когда-то у нас в Крыму? в апреле 2014- го ?.. На 208 окрузі була дуже висока явка, необхідно перевірити всі факти, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4631
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26.10.2020 15:33 Ответить
Партия "Ляшка"
Какое странное название у организации.
На 208 окрузі була дуже висока явка, необхідно перевірити всі факти, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2616
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26.10.2020 15:34 Ответить
факти перевірити звісно потрібно, але чому дивує те шо на окрузі де вибирали депутата вр більша за середню явка? тим паче на сільскому окрузі де кандидат скотиняка?
інша річ шо мудрий укр нарот знову між слугою урода і скотинякою вибір зробив... невиліковні дауни
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26.10.2020 15:58 Ответить
На фоне зеленых деградантов даже Ляшко нормальный перец и патриот)
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26.10.2020 16:30 Ответить
Ляшко с Петей вась-вась.Да и с ЮВТ.Проверенный мздоимец.,да ещё и Трындычиха.
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26.10.2020 16:48 Ответить
 
 