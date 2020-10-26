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Киев (24531) местные выборы (2145) подкуп (597) прокуратура (4864)

Наблюдателю на местных выборах в Киеве сообщено о подозрении в подкупе избирателей: предлагал 500 грн, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Наблюдателю на местных выборах в Киеве сообщено о подозрении в подкупе избирателей: предлагал 500 грн, - прокуратура

В Киеве наблюдателю сообщили о подозрении за подкуп избирателей во время местных выборов. Он предлагал 500 гривен избирателям за голосование за конкретных кандидатов от политической силы, к которой он принадлежит.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Подозреваемый, будучи представителем одной из политических сил и официальным наблюдателем на выборах от кандидата на должность Киевского городского головы, предлагал гражданам вознаграждение в сумме 500 гривен за голосование за конкретных кандидатов от политической силы, к которой он принадлежит", - говорится в сообщении.

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Мужчину задержали неподалеку от избирательного участка на проспекте Маяковского в Деснянском районе столицы. При себе он имел списки с персональными данными избирателей.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
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Впаяти по повній,буде наукою іншим !!))
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26.10.2020 15:29 Ответить
А пальчевский так рассчитывал на этого наблюдателя. Не фартануло.
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26.10.2020 15:37 Ответить
Лозинский, который сидел за убийство, победил на выборах главы ОТГ на кировоградщине. Спостерігачеві на місцевих виборах у Києві повідомлено підозру в підкупі виборців: пропонував 500 грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 886
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26.10.2020 15:43 Ответить
Спостерігачеві на місцевих виборах у Києві повідомлено підозру в підкупі виборців: пропонував 500 грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4098
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26.10.2020 15:44 Ответить
Поменьше ейфоріі, в спину зеленої пліснявм дмухають зажопінці і Ко !!)))
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26.10.2020 16:01 Ответить
Теперь хоть ясно откуда масса упырей лезут.
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26.10.2020 17:40 Ответить
 
 