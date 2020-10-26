Наблюдателю на местных выборах в Киеве сообщено о подозрении в подкупе избирателей: предлагал 500 грн, - прокуратура
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В Киеве наблюдателю сообщили о подозрении за подкуп избирателей во время местных выборов. Он предлагал 500 гривен избирателям за голосование за конкретных кандидатов от политической силы, к которой он принадлежит.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает Цензор.НЕТ.
"Подозреваемый, будучи представителем одной из политических сил и официальным наблюдателем на выборах от кандидата на должность Киевского городского головы, предлагал гражданам вознаграждение в сумме 500 гривен за голосование за конкретных кандидатов от политической силы, к которой он принадлежит", - говорится в сообщении.
Мужчину задержали неподалеку от избирательного участка на проспекте Маяковского в Деснянском районе столицы. При себе он имел списки с персональными данными избирателей.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
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