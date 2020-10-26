Местные выборы в Украине были проведены организованно, спокойно с соблюдением процедур, - БДИПЧ ОБСЕ
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Избирательный процесс на прошедших в воскресенье местных выборах прошел спокойно и был хорошо организован, отмечает руководитель миссии наблюдателей от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир.
"На ограниченном количестве избирательных участков, которые посещали представители БДИПЧ в день выборов, мы наблюдали, что избирательный процесс проходил в целом спокойно, хорошо организовано и прозрачно, все процедуры в целом были соблюдены", - сказала Гисладоттир на брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Это предварительные выводы БДИПЧ ОБСЕ, представители миссии продолжат наблюдение за выборами в Украине в ходе второго тура.
"Мы можем отметить, что работа Центральной избирательной комиссии по управлению избирательным процессом была осуществлена профессионально и эффективно, несмотря на вызовы, которые касались глобальной пандемии Covid-19", - сказала руководитель миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир.
Вместе с тем она подчеркнула, что "работа отдельных территориальных комиссий была очень часто политизирована, что оказывало негативное влияние из-за постоянной смены членов избирательных комиссий".
"Кандидаты могли свободно проводить свою предвыборную агитацию, свою политическую кампанию, но в то же время были зафиксированы отдельные случаи злоупотребления своими полномочиями, а также распространены обвинения в возможном подкупе голосов", - сказала руководитель миссии наблюдателей.
"Частные медиа не смогли непредвзято и сбалансировано события осветить избирательного процесса… и не смогли обеспечить непредвзятый и информированный выбор для украинского избирателя", - добавила она.
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