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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Местные выборы в Украине были проведены организованно, спокойно с соблюдением процедур, - БДИПЧ ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Местные выборы в Украине были проведены организованно, спокойно с соблюдением процедур, - БДИПЧ ОБСЕ

Избирательный процесс на прошедших в воскресенье местных выборах прошел спокойно и был хорошо организован, отмечает руководитель миссии наблюдателей от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир.

"На ограниченном количестве избирательных участков, которые посещали представители БДИПЧ в день выборов, мы наблюдали, что избирательный процесс проходил в целом спокойно, хорошо организовано и прозрачно, все процедуры в целом были соблюдены", - сказала Гисладоттир на брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Это предварительные выводы БДИПЧ ОБСЕ, представители миссии продолжат наблюдение за выборами в Украине в ходе второго тура.

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"Мы можем отметить, что работа Центральной избирательной комиссии по управлению избирательным процессом была осуществлена профессионально и эффективно, несмотря на вызовы, которые касались глобальной пандемии Covid-19", - сказала руководитель миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир.

Вместе с тем она подчеркнула, что "работа отдельных территориальных комиссий была очень часто политизирована, что оказывало негативное влияние из-за постоянной смены членов избирательных комиссий".

"Кандидаты могли свободно проводить свою предвыборную агитацию, свою политическую кампанию, но в то же время были зафиксированы отдельные случаи злоупотребления своими полномочиями, а также распространены обвинения в возможном подкупе голосов", - сказала руководитель миссии наблюдателей.

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"Частные медиа не смогли непредвзято и сбалансировано события осветить избирательного процесса… и не смогли обеспечить непредвзятый и информированный выбор для украинского избирателя", - добавила она.
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Топ комментарии
+5
Местные выборы в Украине были проведены организованно, проходили спокойно с соблюдением процедур, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1963
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26.10.2020 15:56
+4
Местные выборы в Украине были проведены организованно, проходили спокойно с соблюдением процедур, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 321
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26.10.2020 15:59
+3


Паровозик, який зміг



Коли Аваков казав про цифрову ******* країну, він мав на увазі, що в його рідному Харкові мером буде голограма Кернеса.
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26.10.2020 16:10
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Местные выборы в Украине были проведены организованно, проходили спокойно с соблюдением процедур, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7160
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26.10.2020 15:47 Ответить
Лозинский, который сидел за убийство, победил на выборах главы ОТГ на кировоградщине Местные выборы в Украине были проведены организованно, проходили спокойно с соблюдением процедур, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7163 . Местные выборы в Украине были проведены организованно, проходили спокойно с соблюдением процедур, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 530
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26.10.2020 15:47 Ответить
И кто виноват, больница? Все в ваших руках, причем тут ЗЕ?
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26.10.2020 15:52 Ответить
Брехня
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26.10.2020 15:48 Ответить
по параллельному подсчету ЕС партия занимает первые места в горсоветы 6 областей (зеленые - 4, опзж - 3). Партия представлена во всех областных центрах в горсоветах (зеленые отсутствуют в трех, опзж в пяти)
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26.10.2020 15:54 Ответить
Хороший комбек.
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26.10.2020 16:06 Ответить
Местные выборы в Украине были проведены организованно, проходили спокойно с соблюдением процедур, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1963
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26.10.2020 15:56 Ответить
Це зробила Моніка, кривава й безжалісна бездарна та недолуга.
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26.10.2020 16:16 Ответить
Местные выборы в Украине были проведены организованно, проходили спокойно с соблюдением процедур, - БДИПЧ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 321
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26.10.2020 15:59 Ответить
Да. Спокойно. За небольшим исключением - незаконной агитацией в день выборов. Ослу можно.
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26.10.2020 16:06 Ответить


Паровозик, який зміг



Коли Аваков казав про цифрову ******* країну, він мав на увазі, що в його рідному Харкові мером буде голограма Кернеса.
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26.10.2020 16:10 Ответить
На цих виборах люди опустили "слуг" і вкотре продемонстрували свою зневагу до бариги з підбарижниками.
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26.10.2020 16:27 Ответить
Ті самі люди, які перед тим цих слуг вибрали? Чи це якісь спеціально навчені люди зробили?
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26.10.2020 16:30 Ответить
Дуже сподобався пункт про медіа- про продажні політикам медіа.
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26.10.2020 16:29 Ответить
это можно выразить куда проще - через сраку
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26.10.2020 22:29 Ответить
 
 