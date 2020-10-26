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Новое перемирие в Карабахе: Армения заявила о применении противником "Смерча", Азербайджан - об обстреле из пушек города Тертер

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Новое перемирие в Карабахе: Армения заявила о применении противником

После договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе ситуация ухудшилась, а Министерство обороны Армении заявило о тяжелых боях в зоне конфликта с Азербайджаном.

Об этом сообщил в Twitter представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, передает Цензор.НЕТ.

"В 13:50, несмотря на достигнутый с помощью США новый режим прекращения огня, армия Азербайджана нанесла ракетный удар "Смерчем" в направлении села Зардарашен Мартунинского района", - написал Ованнисян.

По его словам, ведутся оборонительные бои, чтобы подавить атаку и отбросить противника на исходные позиции.

Читайте также: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве нового перемирия

В свою очередь, Минобороны Азербайджана сообщает, что "26 октября в 15:30 вооруженные силы Армении, нарушив новый режим гуманитарного прекращения огня, обстреляли из пушек город Тертер", а также Агджабединский район.

Как сообщалось ранее, министры иностранных дел Азербайджана и Армении после переговоров в Вашингтоне договорились о начале гуманитарного перемирия в зоне Нагорно-карабахского конфликта с утра понедельника.

Стороны достигли договоренности о прекращении огня еще 10 октября в Москве. Однако с тех пор перемирие неоднократно нарушалось, что вызвало критическую реакцию со стороны международного сообщества.

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Армения и Азербайджан утром 27 сентября начали военные действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле приграничных территорий и в провоцировании насилия. Обе страны объявили военное положение и мобилизацию.

Боевые действия спровоцировали военные потери с обеих сторон и многочисленные жертвы среди мирного населения.
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Топ комментарии
+15
Азербайжанцы в 13 км от Лачина. Это собственно расстояние до победы.
Щас если армян с горы скинут, то всё - бобик сдох. Даже эвакуация хз как. Разве что через горные хребты лезть пешкарусом в Армению
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26.10.2020 16:39
+14
Як би там не було, але збройні сили Азербайджану вже зайшли на територію Лачинського району. Як говорив О. Арестович - вірмени втікають так швидко, що дігнати й відгеноцидити їх дуже складно.
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26.10.2020 16:41
+8
Какие уже могут быть договоренности, после будапештского меморандума? Разве что отказ Гондураса от яо, и такие же темы для комикшоу.
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26.10.2020 16:42
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Правила форума Совет форумчан
О как. А что там с нашим обменом "всех на всех"?
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26.10.2020 16:21 Ответить
Азербайжанцы в 13 км от Лачина. Это собственно расстояние до победы.
Щас если армян с горы скинут, то всё - бобик сдох. Даже эвакуация хз как. Разве что через горные хребты лезть пешкарусом в Армению
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26.10.2020 16:39 Ответить
Нове перемир'я в Карабасі: Вірменія заявила про застосування противником "Смерча", Азербайджан - про обстріл із гармат міста Тертер - Цензор.НЕТ 1763
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26.10.2020 20:39 Ответить
На севере есть дорога, пока ее не возьмут азербайджанцы, армяне не будут в окружении. А туда добраться очень сложно будет.
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27.10.2020 03:54 Ответить
Як би там не було, але збройні сили Азербайджану вже зайшли на територію Лачинського району. Як говорив О. Арестович - вірмени втікають так швидко, що дігнати й відгеноцидити їх дуже складно.
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26.10.2020 16:41 Ответить
Какие уже могут быть договоренности, после будапештского меморандума? Разве что отказ Гондураса от яо, и такие же темы для комикшоу.
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26.10.2020 16:42 Ответить
Опять объявленный Трампопоном " грандиозный" , " величайший" его ( самого мудрилого правителя всех веков и народов) успех на этот раз перемирия грандиозно провалился точно так же как и все остальное. Все его " небывалые прорывы" с Кимом и т.д. Самовлюбленный балабол и пустышка.
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26.10.2020 16:47 Ответить
Що, і посольство з Єрусалиму вже перенесли?
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26.10.2020 17:59 Ответить
В кого є бажання - зайдіть на головну Кавказ Центр - там десь годину тому в твітах виклали свіже відео й про вртати вірмен , і відео самих вірмен про те як вони покидають позиції. Цікаво буде останнє відео, особливо тим , хто розуміє вірменську мову.
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26.10.2020 17:22 Ответить
А що там розуміти? Командування вже повтікало, а їм самим гинути не радісно.
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26.10.2020 17:58 Ответить
Ось знайшов це відео з перекладом.
https://www.youtube.com/watch?v=aXDPtfO9LUU
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27.10.2020 03:41 Ответить
Нащо ті перемовини, якщо обидві сторони явно проти і на поступки йти не збираються? Перемовини ведуться коли хоча б одна сторона згодна на компроміс. А там дуже солодкі копальні під питанням і тому керівництво НКР ніколи від такої годівниці саме не відмовиться.
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26.10.2020 17:57 Ответить
на перемовинах одна із сторін виставляє другій стороні умови капітуляціїї, а друга сторона торгується
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26.10.2020 19:21 Ответить
Но на кого надеяться армяне? На рашку, так это зря. им сдавться надо и уходить из Карабаха.
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26.10.2020 19:41 Ответить
Да и из Армении тоже. *****.и...
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26.10.2020 20:34 Ответить
 
 