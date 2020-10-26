Новое перемирие в Карабахе: Армения заявила о применении противником "Смерча", Азербайджан - об обстреле из пушек города Тертер
Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом
После договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе ситуация ухудшилась, а Министерство обороны Армении заявило о тяжелых боях в зоне конфликта с Азербайджаном.
Об этом сообщил в Twitter представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, передает Цензор.НЕТ.
"В 13:50, несмотря на достигнутый с помощью США новый режим прекращения огня, армия Азербайджана нанесла ракетный удар "Смерчем" в направлении села Зардарашен Мартунинского района", - написал Ованнисян.
По его словам, ведутся оборонительные бои, чтобы подавить атаку и отбросить противника на исходные позиции.
В свою очередь, Минобороны Азербайджана сообщает, что "26 октября в 15:30 вооруженные силы Армении, нарушив новый режим гуманитарного прекращения огня, обстреляли из пушек город Тертер", а также Агджабединский район.
Как сообщалось ранее, министры иностранных дел Азербайджана и Армении после переговоров в Вашингтоне договорились о начале гуманитарного перемирия в зоне Нагорно-карабахского конфликта с утра понедельника.
Стороны достигли договоренности о прекращении огня еще 10 октября в Москве. Однако с тех пор перемирие неоднократно нарушалось, что вызвало критическую реакцию со стороны международного сообщества.
Армения и Азербайджан утром 27 сентября начали военные действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле приграничных территорий и в провоцировании насилия. Обе страны объявили военное положение и мобилизацию.
Боевые действия спровоцировали военные потери с обеих сторон и многочисленные жертвы среди мирного населения.
Пожалуйста, подождите...
Щас если армян с горы скинут, то всё - бобик сдох. Даже эвакуация хз как. Разве что через горные хребты лезть пешкарусом в Армению
https://www.youtube.com/watch?v=aXDPtfO9LUU